Bardzo podobał mi się działacz (szczebla lokalnego) PiS, powiedzmy p. X, w dyskusji na temat organizacji wyborów samorządowych. Jego oponent (oczywiście z ramienia opozycji totalnej), powiedzmy p. Y, zwrócił uwagę, że na razie niewiele wiadomo o budżecie na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów. Pan X wyjaśnił, że nie ma powodu do obaw, tym bardziej że wy (to do p. Y) też nie zorganizowaliście wyborów w sposób należyty, a (totalna) opozycja ostatnio specjalizuje się w opowiadaniu, że czegoś nie da się zrobić, a tymczasem dobra zmiana pokazuje, że wręcz przeciwnie, np. dało się uszczelnić VAT.

Gdy prowadzący audycję zauważył, że przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej też ma niejakie wątpliwości dotyczące przygotowywania wyborów, p. X zareplikował, że może nie jest w stanie sprostać wyzwaniu. I podsumował swoją orację (głównie składającą się z przerywania p. Y) stwierdzeniem, że w takich sprawach jest bardzo ważne, aby chcieć. W ten sposób narodowa poezja po raz kolejny weszła do polityki, bo jak zauważył Wyspiański już przeszło sto lat temu, gdybyśmy tylko chcieli chcieć, moglibyśmy wszystko mieć.

PiS znajdzie pieniądze dla jednych kosztem drugich

Polska polityka jest tradycyjnie wolicjonalna, tj. demonstrowana przez objawienia tego, co władza chce zrobić. I bardzo często ma to wystarczyć. Ostatnim przykładem jest konwencja PiS z 14 kwietnia. Zaowocowała wysypem obietnic materialnych dla różnych grup społecznych i zapowiedzią działań z takimi przedsięwzięciami jak np. poprawa stanu dróg. Beneficja mają objąć drobne i średnie przedsiębiorstwa, seniorów, matki, które urodzą kolejne dziecko po dwóch latach, i naukowców. Wszelako pomoc dla przedsiębiorstw ma dotyczyć obniżki podatku CIT, ale obejmuje tylko część z około 400 tys. spółek, tj. te, które mają mniej niż 2 mln euro przychodu rocznie.

Całkowicie pominięte zostały osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Podobnie selektywna jest obniżka świadczeń na ZUS. Ktoś może zauważyć, że dobre i to. Na pewno, ale społeczeństwo od lat czeka na jakąś racjonalną reformę obciążeń finansowych, która np. wydłuży tzw. wakacje podatkowe, tj. okres (w skali roku) wolny od podatków. To oczywiście pojęcie abstrakcyjne, ale dobrze wskazujące na stosunek władzy do społeczeństwa. PiS obiecywał zracjonalizowanie systemu podatkowego, ale wszystko wskazuje na to, że go komplikuje po to, aby znaleźć pieniądze dla jednych – kosztem innych.

Skąd pieniądze na obietnice

Nie wiadomo, czy budżet pozwala na spełnienie obietnic. W sprawie dróg zamysł jest jasny co do celu, ale znacznie mniej się mówi na temat środków na jego realizację. Weźmy pod uwagę tzw. akcję wyprawkową, czyli po 300 zł dla każdego ucznia, który jeszcze nie ukończył 18 lat. Przyjmując, że osób (dzieci w wieku szkolnym) uprawnionych do tego nowego świadczenia jest cztery miliony, koszt tej operacji, przewidzianej już na sierpień tego roku, wyniesie 1,2 mld złotych. To poważna kwota. A ponieważ nie została przewidziana w wydatkach państwa, można oczekiwać tzw. kreatywnej księgowości w celu zbilansowania wydatków na pokrycie kiełbasy wyborczej. A może jest tak jak u nieocenionego Leca: dmą w [wyborczy] róg obfitości, musi być pusty.

Programy dla seniorów mają podobno kosztować 23 mld złotych, aczkolwiek nie wiadomo, kiedy ruszą, w jakim zakresie i jak (z czego) sfinansowane. Jestem pod wrażeniem rozmowy zasłyszanej niedawno. Starszy pan opowiadał o swoich staraniach o rezonans magnetyczny opłacony z NFZ (powinien kontrolować stan swojego zdrowia w związku ze zmianami nowotworowymi). Zgłosił się do placówki wykonującej takie badanie. Wyznaczono mu termin na luty 2019. „Gdyby pan miał dopisek »pilne«, zrobiliśmy może w sierpniu, a jeśli pan sam zapłaci, to wyniki będą po dwóch tygodniach”.

Umiłowany suweren oddycha złym powietrzem

Nietrudno się zorientować, że badanie za dziesięć (lub nawet cztery) miesięcy może być spóźnione. Na to jednak nie ma pieniędzy, podobnie jak na efektywną walkę ze smogiem, coraz bardziej trapiącym Polaków. Akurat mieszkam w miejscowości, w której organizowano kolonie letnie i zimowe jeszcze 30 lat temu, a teraz jest ona jednym z najbardziej zanieczyszczonych w Polsce. Nie twierdzę, że to wina obecnej władzy, bo poprzednie walnie przyczyniły się do dzisiejszej sytuacji. Rzecz jednak w tym, że chociaż dobra zmiana jest dobra prawie na wszystko, to wyłącza ze swej troski (poza powołaniem odpowiednich pełnomocników) jakość powietrza, którym oddycha umiłowany suweren.