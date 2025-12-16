16 grudnia 2025
Książki – świat
12 najlepszych zagranicznych książek roku według „Polityki”. Zadziorne, dzikie, poetyckie
16 grudnia 2025
Autorskie podsumowanie 2025 r.
1. Denis Johnson, Anioły, przeł. Krzysztof Majer, Karakter. Ten powieściowy debiut Denisa Johnsona, jednego z najważniejszych amerykańskich pisarzy, nazwano dzikim i poetyckim. Pokazuje Amerykę ludzi z marginesu, którzy nie panują nad swoim losem, wpadają w pułapki. I zapiera dech, także za sprawą znakomitego przekładu.
Polityka 51/52.2025 (3545) z dnia 16.12.2025; Afisz. Autorskie podsumowania 2025 roku; s. 116
Oryginalny tytuł tekstu: "Książki – świat"