Justyna Sobolewska
16 grudnia 2025
Kultura

Książki – świat

12 najlepszych zagranicznych książek roku według „Polityki”. Zadziorne, dzikie, poetyckie

Denis Johnson, Anioły Denis Johnson, Anioły materiały prasowe
Autorskie podsumowanie 2025 r.

1. Denis Johnson, Anioły, przeł. Krzysztof Majer, Karakter. Ten powieściowy debiut Denisa Johnsona, jednego z najważniejszych amerykańskich pisarzy, nazwano dzikim i poetyckim. Pokazuje Amerykę ludzi z marginesu, którzy nie panują nad swoim losem, wpadają w pułapki. I zapiera dech, także za sprawą znakomitego przekładu.

Polityka 51/52.2025 (3545) z dnia 16.12.2025; Afisz. Autorskie podsumowania 2025 roku; s. 116
Oryginalny tytuł tekstu: "Książki – świat"
Justyna Sobolewska

Krytyczka literacka, pisarka i dziennikarka związana z tygodnikiem „Polityka”. Autorka zbioru esejów „Książka o czytaniu” (2012, 2016), wyboru opowiadań Kornela Filipowicza „Moja kochana, dumna prowincja” (2017) i biografii Kornela Filipowicza „Miron, Ilia, Kornel. Opowieść biograficzna o Kornelu Filipowiczu” (2020) nominowanej do Górnośląskiej Nagrody Literackiej „Juliusz”. Współautorka książki „Stówka. Przeczytaj to jeszcze raz” napisanej razem z Anną Dziewit-Meller (2021) i autorka biografii „Jadwiga. Opowieść o Stańczakowej” (2024). W 2025 ukazała się jej „Książka o (nie)czytaniu”. Laureatka PIK-owego Lauru przyznawanego przez Polską Izbę Książki za popularyzację czytelnictwa i Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida za „Jadwigę. Opowieść o Stańczakowej”. Przewodniczy kapitule Nagrody Literackiej m.st. Warszawy.

