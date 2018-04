Agnieszka Sowa Mity o życiu niepełnosprawnych dzieci Mity a życie Zdesperowani rodzice dorosłych niepełnosprawnych dzieci po raz kolejny protestują w Sejmie. Wołają, że zostali sami z ciężarem ponad siły. Jednocześnie władza forsuje nowelizację ustawy nakazującą rodzenie dzieci z ciężkimi wadami rozwojowymi.

Getty Images Bywa, że letalne wady nie od razu okazują się śmiertelne, a dzieci z terminalną wadą jakiegoś narządu żyły nawet kilka lat. Takich dzieci jak Julcia – której rodzice właśnie wygrali sprawę w sądzie (wyrok jeszcze nieprawomocny), bo lekarz, robiąc ciążowe USG, nie zauważył albo nie chciał zauważyć, jak poważne wady ma ich dziecko, a potem już było za późno – będzie znacznie więcej. Być może nawet o 1042, bo tyle terminacji ze wskazań embriopatologicznych przeprowadzono w 2016 r. Danych za 2017 r. resort zdrowia nie podaje. Julcia urodziła się z tzw. wielowadziem (zespołem mnogich wad rozwojowych).

Choć wskazanie do badań prenatalnych było oczywiste: poprzednie dziecko z wadą genetyczną umarło w trzecim roku życia. Zdążyli je pochować, kiedy zaszła w ciążę. O tym, że Piotruś także jest nieuleczalnie chory, dowiedziała się po porodzie. Decyzję, że nie zabierze go do domu, podjęła natychmiast: drugi raz nie da rady przez tę gehennę przechodzić. Piotruś miał zatem przyjechać do Zakładu Pielęgniarsko-Opiekuńczego w Częstochowie, jedynego w Polsce ośrodka specjalizującego się w opiece nad najmłodszymi (0–3 lata), ale ostatecznie trafił do stacjonarnego hospicjum na Pomorzu. Rodzice Piotrusia mają starszego zdrowego syna i już zdecydowali: żadnych więcej dzieci. – Wrodzone wady rozwojowe występują statystycznie u 3,5 proc. wszystkich noworodków, żywo i martwo urodzonych – mówi prof. dr hab. Ewa Helwich, konsultantka krajowa w dziedzinie neonatologii. W większości (ok. 80 proc.) to wady jednego tylko narządu, przede wszystkim serca, i dzieciom tym często można pomóc, nawet (sporadycznie) operując jeszcze przed urodzeniem. Pozostałe 20 proc. to wady letalne. W Polsce, gdzie rodzi się ok. 400 tys. dzieci rocznie, ma je więc – szacunkowo – 2800 noworodków. Statystycznych danych brak. Centralny rejestr wad wrodzonych publikuje ostatnie dane z 2006 r. Niedługo po dojściu PiS do władzy pojawił się w parlamencie projekt Ordo Iuris, zakazujący aborcji także w przypadku nieodwracalnego uszkodzenia płodu, ciąży będącej wynikiem gwałtu lub kazirodztwa, lub zagrażającej zdrowiu czy życiu matki, i wprowadzający kary dla kobiet za nielegalne przeprowadzanie takich zabiegów. Przerażeni politycy projekt odrzucili (także głosami PiS), ale mając świadomość istniejącego w partii podziału oraz tego, że zawiedli część swoich wyborców, przygotowano szybko ustawę „Za życiem”, która miała zachęcić kobiety do rodzenia dzieci zdiagnozowanych prenatalnie jako ciężko lub śmiertelnie chore. Jednorazowa gratyfikacja 4 tys. zł, kompleksowa pomoc, asystent rodziny, szybka ścieżka do specjalistów i nielimitowane pampersy na receptę. Z tymi pieluchami nie wyszło, bo to, co resort rodziny dał, odebrał zaraz minister zdrowia, zmniejszając od 3 marca refundację na pieluchy dla dzieci niepełnosprawnych. Trudno ocenić efekty ustawy „Za życiem”, bo Ministerstwo Rodziny opublikowało tylko częściowe rozliczenia budżetu, a na bardziej szczegółowe pytania POLITYKI nie udzieliło żadnej odpowiedzi. Świadczenie finansowe przyznano 4126 kobietom. Ich dzieci to nie tylko te z wadami genetycznymi. Także maluchy z porażeniem mózgowym czy po prostu wcześniaki. Pomocy psychologicznej (jak podała „Rzeczpospolita”) udzielono zaledwie 112 kobietom. Jeszcze mniej skorzystało z opieki asystenta rodziny. Ustawa „Za życiem” dla skrajnie ortodoksyjnych antyaborcjonistów to za mało. Wrócił zatem projekt, pod innym szyldem i w nieco złagodzonej wersji. Ale mity, na których jest oparty, zostały te same. Mit pierwszy: ochrzcić i pochować – To nie jest tak, jak by sobie politycy życzyli, że takie dziecko się rodzi, matka je przytula, ksiądz chrzci i ono zaraz umiera – mówi prof. Anna Dobrzańska, kierownik Kliniki Neonatologii Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. O taki scenariusz modlą się matki, które zdecydowały się urodzić dziecko z letalną wadą genetyczną. Żeby było tak jak z małym Jasiem, który rodził się ponad 30 godzin, a żył tylko 20 minut, ledwo ksiądz zdążył go ochrzcić, fotograf zrobić zdjęcia, a po odcięciu pępowiny przytulony do mamy Jaś odszedł cichutko, bez żadnych oznak bólu, po prostu przestał ssać piąstkę. Dziecko urodzone przez Agnieszkę, której prof. Bogdan Chazan odmówił terminacji ciąży ze wskazań embriopatologicznych, zasłaniając się klauzulą sumienia, nie nadawało się do pamiątkowych zdjęć. Lekarze bali się pokazać je matce. Nie miało połowy głowy, zanik tkanki mózgowej, a to, co z mózgu zostało, było na wierzchu. W miejscu nosa dziura, rozszczepy kości policzkowej, wiszące na zewnątrz gałki oczne, brak powiek. Tak noworodka opisał prof. Romuald Dębski, który musiał matce zrobić cesarskie cięcie, bo w przypadku zaawansowanego wodogłowia poród drogami natury jest niemożliwy. Prof. Dębski chciał pokazać zdjęcia noworodków z identycznymi wadami, ale żadne media nie zdecydowały się na publikację: zbyt drastyczne. Dziecko Agnieszki umierało 10 dni. Mogło żyć miesiąc, dwa, bo płuca i serce miało zdrowe. I cierpieć mimo morfiny. Zgon dziecka z wadą letalną najczęściej ma miejsce w pierwszej dobie lub w pierwszym tygodniu życia. – Ale zdarzają się dzieci, które żyją kilka miesięcy, a nawet dłużej – mówi prof. Helwich. – Wtedy proponujemy rodzicom hospicjum. Bywało, że letalne wady nie od razu okazywały się śmiertelne, a dzieci z terminalną wadą jakiegoś narządu żyły nawet kilka lat. Żaden lekarz nie zaryzykuje rokowania długości życia. – Dzieci te żyją kilka tygodni, miesięcy, czasami lat, zazwyczaj są karmione przez gastrostomię (bezpośrednio do żołądka), czasami oddychają przy pomocy respiratora – mówi prof. Dobrzańska. Julcia, której dawano kilka miesięcy, żyje już pięć lat. Brat Piotrusia miał odejść w pierwszym tygodniu życia. Umarł po trzech latach. Mit drugi: ratować każde życie Adaś, cztery lata, w stanie wegetatywnym, z ciężką padaczką, leży w częstochowskim zakładzie. Jeszcze w szpitalu umierał wiele razy. Gdy miał ropień mózgu, wydawało się, że to już koniec, ale lekarze wyciągnęli go i z tego. Rodzice mają o to straszny żal. Już w Częstochowie podpisali protokół DNR, żeby nie reanimować Adasia, kiedy zacznie znowu umierać. – Mają chyba świadomość, że ciężko od nas tego wymagać – mówi Magdalena Szymczyńska, prezes Stowarzyszenia Pielęgniarsko-Opiekuńczego „Z ufnością w trzecie tysiąclecie”, które prowadzi częstochowską placówkę. – Pielęgniarka ma stać i patrzeć? Ogromny postęp w medycynie perinatalnej i neonatologii sprawił, że lekarze przywracają do życia coraz młodsze wcześniaki, skrajnie niedojrzałe noworodki oraz te urodzone o czasie, ale z bardzo poważnymi wadami, z ciężkim niedotlenieniem, w zamartwicy. I coraz częściej sami sobie zadają pytanie, czy nie posuwają się za daleko? Czy reanimacja tak chorego dziecka nie jest tylko przedłużaniem umierania, przysparzaniem niepotrzebnych cierpień dziecku, które po uratowaniu mu życia przeżyje kilka miesięcy czy lat w stanie wegetatywnym, podłączone do respiratora? Innymi słowy: czy mają prawo podtrzymywać życie, nie potrafiąc wyleczyć? Brytyjscy lekarze, mimo sprzeciwu rodziców, zadecydowali o odłączeniu od respiratora dwuletniego Alfiego Evansa, który od ponad roku jest w śpiączce. Zachorował w wieku 7 miesięcy i medycy nie postawili diagnozy, ale twierdzą, że mózg dziecka jest całkowicie zniszczony i chłopczyk nigdy nie będzie w stanie samodzielnie oddychać. Sądy i Europejski Trybunał Sprawiedliwości poparły decyzję lekarzy, ale w sprawę włączył się papież Franciszek, apelując o poszanowanie życia Alfiego i oferując hospitalizację w watykańskim szpitalu Bambino Gesu. Kodeks etyki lekarskiej mówi, że w stanach terminalnych lekarz nie ma obowiązku podejmowania i prowadzenia reanimacji lub uporczywej terapii. Problem w tym, że określenie „stan terminalny” w stosunku do dzieci jest używane właściwie wyłącznie w przypadku chorób nowotworowych. Więc u noworodków z wadami letalnymi stosuje się reanimację. Barbara Goc, Zofia Walencka i Agata Włoch, lekarki z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, opublikowały wyniki intensywnej terapii stosowanej u 20 noworodków, które urodziły się z letalnym zespołem Edwardsa (trisomia 18). 14 noworodków było reanimowanych po porodzie. U dziewięciu przeprowadzono operacje chirurgiczne. 14 zmarło na oddziale intensywnej terapii przed ukończeniem pierwszego miesiąca życia. – Prawo i Kodeks lekarski nakazują nam ratować za wszelką cenę każdego noworodka, który wykazuje oznaki życia – mówi prof. Dobrzańska. – Więc to robimy, i to z najwyższym zaangażowaniem. A potem wypisujemy do domu pod opiekę hospicjum w stanie bardzo ciężkim. Mit trzeci: zespół Downa A właściwie dwa mity. Pierwszy, rozpowszechniany przez środowiska obrońców życia, to: aborcje ze wskazań embriopatologicznych dotyczą głównie dzieci z zespołem Downa. W 2016 r. około 20 proc. terminacji ciąży ze względu na ciężką i nieodwracalną wadę płodu miało w rozpoznaniu tylko trisomia 21, zespół Downa. Kampanie wokół projektów „Zatrzymaj aborcję”, a wcześniej „Stop aborcji” przekłamują też rzeczywisty stan zdrowia tych dzieci. W efekcie po prawej stronie sceny politycznej słychać apele, by „przynajmniej zakazać zabijania dzieci z zespołem Downa”. Tymczasem w ponad 50 proc. przypadków zespołowi Downa towarzyszy inna wada rozwojowa (najczęściej to poważna wada serca, ale także zarośnięcie dwunastnicy, wiotkość tkanki łącznej z zaburzeniami statyki ciała i obniżonym napięciem mięśniowym). Część płodów obumiera wewnątrzmacicznie, bo tak poważne są wady rozwojowe współistniejące z tym zespołem. Zawsze występuje opóźnienie rozwoju i stopień niepełnosprawności od umiarkowanego do znacznego. Do tego padaczka i choroba Alzheimera w wieku dorosłym, często już od 20. roku życia. Badania prenatalne nie określają, czy mamy do czynienia z postacią ciężką czy umiarkowaną zespołu Downa. A między nimi jest przepaść. Mit czwarty: adopcja Można, manipulując prawem, próbować zmusić kobiety do rodzenia nieuleczalnie chorych dzieci, ale już nie do poświęcania życia na opiekę nad nimi. Obrońcy życia twierdzą, że chore dzieci, których matki nie będą w stanie albo nie będą chciały się nimi zajmować, znajdą rodziny adopcyjne. W mediach społecznościowych marszom dla życia towarzyszy hasztag #adOPCJA. Ania z ciężkim zespołem Downa, odebrana rodzicom wyrokiem sądu rodzinnego, od urodzenia w częstochowskim zakładzie. Pokochała ją Alessandra, jedna z włoskich wolontariuszek. Młodzi ludzie z Włoch przyjeżdżają do Częstochowy przytulać chore dzieci od kilku już lat. Zostają 10 miesięcy, przychodzą codziennie, na kilka godzin. Alessandra zapowiedziała, że bez Ani nie wraca. Magdalen

