Sądownictwo: Komisja Europejska wobec „ustępstw” PiS Unia odpuszcza? W ten wtorek rozpoczęło się posiedzenie Sejmu, na którym mają być uchwalone kolejne „ustępstwa” PiS wobec Komisji Europejskiej.

Tuż przed Wielką Majówką oficjalnie zebrała się nowa Krajowa Rada Sądownictwa i wybrała swoje władze. Jeden z wybranych wiceprzewodniczących Wiesław Johann, przedstawiciel prezydenta w KRS, poradził nowo wybranemu rzecznikowi KRS, by „wytarł fotel po Żurku” (sędzim, rzeczniku rozwiązanej KRS). Taki żarcik, na dobry początek. Podczas obrad Rady dziennikarze nie mieli prawa wstępu do budynku KRS. Taki standard transparentności. Tydzień później dowiedzieliśmy się od szefa MSZ Jacka Czaputowicza, że Komisja Europejska, w ramach negocjacji procedury ochrony praworządności, oczekuje od Polski zmian w skardze nadzwyczajnej (do Sądu Najwyższego) i sposobie powoływania asesorów sądowych.

Tuż przed Wielką Majówką oficjalnie zebrała się nowa Krajowa Rada Sądownictwa i wybrała swoje władze. Jeden z wybranych wiceprzewodniczących Wiesław Johann, przedstawiciel prezydenta w KRS, poradził nowo wybranemu rzecznikowi KRS, by „wytarł fotel po Żurku” (sędzim, rzeczniku rozwiązanej KRS). Taki żarcik, na dobry początek. Podczas obrad Rady dziennikarze nie mieli prawa wstępu do budynku KRS. Taki standard transparentności. Tydzień później dowiedzieliśmy się od szefa MSZ Jacka Czaputowicza, że Komisja Europejska, w ramach negocjacji procedury ochrony praworządności, oczekuje od Polski zmian w skardze nadzwyczajnej (do Sądu Najwyższego) i sposobie powoływania asesorów sądowych. A więc wynikałoby z tego, że Unia nie dopomina się już o cofnięcie „reformy” KRS. Jeśli to prawda, to znaczy, że po prostu odpuściła sobie Polskę. Bo to nie skarga nadzwyczajna, nie sposób powoływania asesorów ani nawet nie przepisy, które usuną w lipcu z Sądu Najwyższego 30 proc. sędziów, są kluczowe dla przejęcia wymiaru sprawiedliwości przez partię rządzącą. Kluczowa jest właśnie KRS. To ona bowiem będzie obsadzać Sąd Najwyższy, w tym jego nowe izby: Dyscyplinarną i Kontroli Nadzwyczajnej. To KRS zdecyduje, kto może być sędzią sądów powszechnych i administracyjnych i który sędzia może awansować. To dzięki KRS nastąpi wymiana kadr w polskim wymiarze sprawiedliwości na takie, które będą odpowiadać PiS. Stanie się tak niezależnie od tego, ile mniej czy bardziej pozornych „ustępstw” PiS wniósł do skargi nadzwyczajnej czy do trybu wyboru asesorów. A Komisja Europejska rzeczywiście milczy ostatnio o KRS. Ta zaś rozpoczęła proces wymiany kadr w sądownictwie. Zainicjowała go I Prezes SN Małgorzata Gersdorf, zwołując posiedzenie KRS. Wcześniej wydała oświadczenie, że jest to wprawdzie ciało wybrane „z rażącym i oczywistym naruszeniem porządku prawnego”, ale musi je zwołać, bo jako organ państwa (czyli jako I Prezes SN) nie może sobie pozwolić na obywatelskie nieposłuszeństwo. Tak rozstrzygnęła dylemat: słuchać czy nie słuchać bezprawnego prawa? Posłuchała. Podobnie postąpiło jedenastu sędziów SN, którzy złożyli prośby do prezydenta, by pozwolił im orzekać, mimo że osiągnęli obniżony wiek stanu spoczynku: 65 lat. W opinii dla Sejmu na temat zeszłorocznej nowelizacji ustawy o SN Sąd Najwyższy wskazał, że uzależnienie dalszego orzekania przez sędziego od woli prezydenta, narusza zasadę trójpodziału władz. A obniżenie wieku emerytalnego dla sędziów już orzekających jest sprzeczne z zasadą nieusuwalności sędziów. A więc jedenastu sędziów SN zdecydowało poddać się niekonstytucyjnemu prawu, by pozostać w Sądzie Najwyższym. Nie jest zresztą powiedziane, że zostaną. Zdecyduje prezydent, którego prawo w żaden sposób w tej decyzji nie ogranicza. Może np. zbadać orzecznictwo danego sędziego i ocenić, czy mu się podoba. Zrobił już tak na początku prezydentury, odmawiając w czerwcu 2016 r. awansu dziewięciu sędziom. Decyzje jedenastu sędziów SN i prezes Gersdorf mogą być wskazówką dla sędziów sądów powszechnych i administracyjnych, którzy za chwilę staną przed dylematem, czy starać się o awans, skoro decyduje o nim powołana z naruszeniem konstytucji Krajowa Rada Sądownictwa – więc jej decyzje mogą być w przyszłości podważane. Gdy prezes Gersdorf ogłaszała, że zwoła niekonstytucyjną KRS, powiedziała, że odpowiada w ten sposób na apel obywateli (m.in. Akcji Demokracja), by sędziowie nie rezygnowali z orzekania w Sądzie Najwyższym, bo w ten sposób oddadzą miejsca pisowskim nominatom. Czy pozostanie w Sądzie Najwyższym warte jest złamania konstytucji? Czy cel uświęca środki? I co jest mniejszym złem? Sędzia Stanisław Zabłocki, prezes Izby Karnej SN, wybrał poszanowanie konstytucji. Nie będzie się ubiegał u prezydenta o pozwolenie na dalsze orzekanie. Złożył natomiast prezes Małgorzacie Gersdorf oświadczenie, że gotów jest wykonywać sędziowskie obowiązki mimo ukończenia 65 lat. Takiej formy ustawa nie przewiduje. We wpisie zamieszczonym na Facebooku sędzia Zabłocki wyjaśnia, że ten krok podyktowała mu jego wiedza prawnicza i jego przekonanie. A także „przekonanie tych dziesiątków tysięcy ludzi, którzy stawali w obronie Konstytucji przed uchwaleniem ustawy o SN w takim kształcie”. Nie krytykuje on sędzió

Pełną treść tego i wszystkich innych artykułów z POLITYKI oraz wydań specjalnych otrzymasz wykupując dostęp do Polityki Cyfrowej.