Tydzień w polityce — komentuje Ludwik Dorn

Okres tużprzedmajówkowy i majówkowy przyniósł dwa istotne wydarzenia polityczne. Jedno należało do demokratycznej rutyny, drugie – do zdarzeń pozarutynowych. Pierwsze to podanie przez prezesa PiS nazwisk kandydatów na prezydentów największych miast. Ponieważ między partią rządzącą a prezydentem Dudą mamy stan umiarkowanego napięcia, to zaroiło się od komentarzy, że Jarosław Kaczyński specjalnie wybrał taki, a nie inny termin ogłoszenia samorządowych kandydatur, by „medialnie przykryć” aktywność Andrzeja Dudy na polu konstytucyjnym. Jako człek przyziemny, przyziemnie sądzę, że wybór terminu był spowodowany innymi względami. Wielka Majówka to Wielkie Grillowanie, przy karkówce i piwku toczy się Wielkie Gadanie – także o polityce. Jeśli rzucić okiem wstecz, to przed erupcjami rodzinno-towarzyskiej aktywności Polaków-wyborców wyznaczanej kalendarzem świąt obozy polityczne zawsze starają się cosik odpalić, aby ludność miała o czym gadać. Wzmożenie konstytucyjne prezydenta Dudy przed Wielką Majówką i w jej trakcie było spodziewane. Rok temu pan prezydent zapowiedział chęć wystąpienia z wnioskiem o referendum w sprawie zmian konstytucji. W przemowie tegorocznej postawił kropkę nad i: ogłosił, że wystąpi z wnioskiem o przeprowadzenie referendum konsultacyjnego w dniach 10 i 11 listopada br. Zaliczam to wydarzenie do kategorii pozarutynowych, bo – choć spodziewane – jest ono brzemienne w konsekwencje polityczne wykraczające poza horyzont intelektualny jego sprawcy. Ogłaszając rok temu zamiar referendum konstytucyjnego bez konsultacji i przy braku entuzjazmu PiS, Andrzej Duda i jego otoczenie nie przemyśleli do końca – jeśli w ogóle ją znali – koncepcji „momentu konstytucyjnego”, którą wyłożył w pomnikowym trzytomowych dziele „We, the people” wybitny konstytucjonalista amerykański Bruce Ackerman. Według Ackermana życie polityczne ma dwa wymiary: „normalnej polityki” i „polityki ustrojodawczej”, kiedy to kwestie tego, jak ma być urządzone państwo, organizują w wymiarze masowym siły polityczne i w efekcie zmianie ulegają ramy konstytucyjne życia politycznego. Ackerman wyróżnił dla Stanów Zjednoczonych trzy momenty konstytucyjne: przegłosowane po wojnie secesyjnej poprawki do konstytucji nadające czarnym prawa cywilne i polityczne, konflikt między prezydentem Rooseveltem a Sądem Najwyższym w sprawie New Deal oraz ustawę Civil Rights Voting Act z 1965 r., która kończyła z faktyczną polityczną dyskryminacją czarnych w stanach południowych. Niby obecnie w Polsce też mamy do czynienia z „momentem konstytucyjnym”, bo stosunek do pisowskich poczynań z sądami i Trybunałem Konstytucyjnym ostro różnicuje siły polityczne. Jednakże z punktu widzenia obozu władzy, opozycji oraz ich popleczników sytuacja wygląda odmiennie. Opozycja uważa, że konstytucja jest w porządku, a problemem jest PiS i Andrzej Duda, którzy ją łamią. Obóz władzy (poza Andrzejem Dudą) uważa, że na zmianę konstytucji nie ma szans, bo w parlamencie nie ma konstytucyjnej większości, a poza tym sama ustawa zasadnicza większych wad nie ma: w jej ramach PiS doszedł do władzy, ma większość sejmową, rząd i prezydenta, a jak mu się sądy i trybunały nie podobają, to je zmienia środkami pozakonstytucyjnymi z walnym udziałem prezydenta i nic nie można mu zrobić. W takiej sytuacji nikomu na zmianie konstytucji poza Andrzejem Dudą nie zależy. A dlaczego jemu zależy? Pan prezydent w szczerej młodzieńczości swojej mówi o tym dosyć otwarcie. Mamy 100-lecie odzyskania niepodległości, minęło dwadzieścia lat od uchwalenia konstytucji III RP i mamy prezydenta Dudę. Amerykanie mają swoich Ojców Założycieli; Francuzi mają de Gaulle’a. A co, Polacy gorsi? Przecież mają prezydenta Dudę, ale zasługują na więcej, bo na Dudę Założyciela. Bronisław Komorowski był jako prezydent Wujaszkiem Narodu, ale Andrzej Duda zostanie jego Ojcem. Prezydent Duda orze, a nie patrzy końca bruzdy. Zainicjowane przez niego referendum, jeśli się odbędzie, zdewastuje jego prezydenturę, a dystansujący się od niego PiS najwyżej lekko zadraśnie. W 2015 r. po wcirach w pierwszej turze wyborów prezydenckich Bronisław Komorowski też zainicjował referendum konstytucyjne. W dr

