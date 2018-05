Książkonistki Każda z nas ma żelazny zestaw lektur na pociechę.

Czytelnik naszych felietonów zaczepił na ulicy Sylwię i najpierw zganił za to, że napisałyśmy coś o „wąsaczach”, a przecież on ma wąsy i wcale nie jest zły*. Potem pochwalił za dobór tematów, wyrażając jednocześnie obawę, że żyjemy tylko polityką. I czy to zdrowo. Nie, gdzieżby! – odpowiadamy. Absolutnie nie zasklepiamy się w jednym temacie. Od dawna mamy opracowany grafik emocji i zainteresowań, utrzymujemy higienę działactwa w słusznej sprawie, relaksu i bujania w obłokach. Wygląda to tak: rano przeglądamy informacje, co działa na nas niczym mocna kawa – czujemy przypływ adrenaliny i chcemy rzucać się z pięściami. Grażyna idzie wtedy na trening kick boxingu, Sylwia wycisza się w czasie jogi. Potem przychodzi czas na pracę twórczą. Owocną lub w wersji szamot. I znów przeglądamy portale, podpisujemy cztery petycje, wracamy do pisania. W przerwach czytamy. Dla osób robiących w literach czytanie jest oddychaniem. Kto odkrył książki, temu najlepszy odwyk nie pomoże. Książki ratują z opresji; przedawkujesz najświeższe doniesienia o tym, co Kaczyński, a co Pawłowicz? Nos w lekturę – i zaraz jesteś w Narnii. Czas na coming out: jesteśmy książkonistkami (jak szafiarka – tylko książkowa, jak szansonistka – ale literacka). Robimy sobie okłady z książek, wąchamy kartki, jakbyśmy wąchały najpiękniejsze perfumy. A kiedy nasze własne książki przychodzą z drukarni i odpakowujemy pudełko, to przechodzą nas dreszcze. Piszemy, żeby mieć tę zmysłową przyjemność z trzymania w ręku czegoś, co się stworzyło. Kiedy politycy lecą po bandzie, kiedy ludzie sprzeniewierzają się wartościom, w które wierzymy, gdy wydaje się, że już gorzej być nie może – lektura leczy. Każda z nas ma żelazny zestaw lektur na pociechę. Dla Sylwii to cała Wisiologia, czyli twórczość główna i poboczna Szymborskiej. Ostatnio listy noblistki do Zbigniewa Herberta ocaliły ją od rozpaczy. Kiedy nie mogła już słuchać o kolejnym pomyśle dotyczącym wystawienia kandydata na prezydenta Warszawy, sięgała po zabawną korespondencję i przez chwilę czuła, że życie potrafi być całkiem znośne. Kiedy zaś należy przygotować się do kolejnego protestu lub kampanii społecznej, to zaraz ustawiają się całe legiony książek Naomi Klein, Noama Chomskiego, a pewnie i z połowa reportaży wydanych przez Czarne mogłaby dołączyć. Grażyna przyznaje bez bicia, że trapi ją tsundoku. To japońskie słowo na określenie stosów książek, które gromadzimy w nadziei, że kiedyś uda nam się je przeczytać. Wszystkie. Tyle że nie ma na to czasu. Stos rośnie, aż staje się tak duży, że dałoby się na nim spalić ze dwie do trzech czarownic. A czasu na czytanie wciąż brak. Dlaczego? I tu kąsek dla tych, którzy sądzą, że życie pisarki to czekanie na inspirację. Otóż na czekanie… nie ma czasu. Bo się pisze, trenuje, chodzi z dziećmi do kina i się nimi zachwyca (po porcji rutynowego: „Znowu skarpetki na biurku?! Ile razy mam ci…”), sekunduje znajomym artystom na ich koncertach, wystawach, wieczorach autorskich, jeździ na konferencje, festiwale, bierze udział w dyskusjach itp. Kiedyś znajomy, który ma porządny etat, napisał w ciągu dnia do Grażyny: „Co robisz?”. „Piszę” – odpisała prawdomównie. „O, to masz natchnienie?” – ucieszył się. „Mam robotę. Pracuję” – odwarknęła. Z tych warczeń najlepiej wyprowadza człowieka lektura. Grażyna ma zasadę, że do udanego czytania najlepiej odnosi się recepta ślubna: coś starego, coś nowego i coś pożyczonego. Najlepiej, jeśli jest niebieskie. W roli starego, ale najlepszego na świecie, występują na jej półce trzy żelazne pozycje Terry’ego Pratchetta w niezrównanym tłumaczeniu Piotra W. Cholewy: „Trzy wiedźmy”, „Wyprawa czarownic” i „Równoumagicznienie”. Nowe – to n

