Z życia sfer Czy warto być Polakiem Bycie Polakiem ma swoje plusy. Na przykład można wygrać główną nagrodę 1100 zł w dorocznym Biegu Niepodległości w Skarżysku-Kamiennej.

W związku ze zbliżającą się setną rocznicą odzyskania niepodległości często poruszana jest kwestia: czy warto być Polakiem? Na Podkarpaciu planowany jest w tej sprawie konkurs dla uczniów klas siódmych oraz drugich i trzecich gimnazjalnych pod hasłem „Warto być Polakiem”. Patronuje mu marszałek Kuchciński – żywy dowód na to, że Polakiem warto być, nawet jeśli ludzie wrogo nastawieni do polskości Kuchcińskiego zapewniają, że gdyby mieli być takimi Polakami jak Kuchciński, to woleliby być Bułgarami. Organizatorzy konkursu stanęli na stanowisku, że Polakiem warto być dlatego, że śp. Lech Kaczyński i św. Jan Paweł II także byli Polakami, co zresztą ilustruje dobór tematów konkursowych: 1. „Działalność Lecha Kaczyńskiego w opozycji antykomunistycznej”, 2. „NSZZ »Solidarność«, Lech Kaczyński, św. Jan Paweł II – wspólna rola w odbudowie Polski po 1989 r.”, 3. „Prezydent Kaczyński jako lider państw Europy Środkowej i Wschodniej”, 4. „Polityka historyczna prezydenta Kaczyńskiego”, 5. „Życiowa postawa prezydenta Kaczyńskiego. Czy warto być wiernym do końca?”. Tematy te jasno pokazują młodzieży, do czego można w życiu dojść, będąc Polakiem. I chociaż nie każdy Polak może być kimś na miarę śp. Lecha Kaczyńskiego czy św. Jana Pawła II, to z pewnością każdy Polak może być dumny z tego, że oni byli Polakami. Jeśli mam do konkursu „Warto być Polakiem” jakąś uwagę, to tylko taką, że jego hasło z góry sugeruje prawidłową odpowiedź, tymczasem opinie na temat tego, czy warto być Polakiem, są niestety podzielone. Zasadniczo uważa się, że bycie Polakiem opłaca się bardziej niż bycie Rumunem czy mieszkańcem Afryki. Jednak wiele osób narzeka, że chociaż są Polakami, i tak do niczego w życiu nie doszli, dlatego zastanawiają się, czy nie warto zostać Niemcami, bo wiadomo, że z bycia Niemcem człowiek mie

