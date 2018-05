Ewa Siedlecka Polski parlament stał się wydmuszką Sejm wygaszany Sejm wygląda tak, jakby ogłoszono najwyższy stopień zagrożenia terrorystycznego. Brakuje tylko wozów opancerzonych. W rzeczywistości instytucja przy Wiejskiej znaczy coraz mniej.

Rafał Guz/PAP Barierki przed Sejmem są atrakcją turystyczną stolicy. Parlament – wbrew swojej nazwie – przestaje być miejscem debaty: parlamentarzyści opozycji nie mogą wykonywać praw i obowiązków posła i senatora: brać udziału w dyskusji, składać wniosków i poprawek, a nawet głosować – czyli uczestniczyć w stanowieniu prawa. Parlament przestaje być też miejscem stanowienia prawa godnego tej nazwy, zważywszy na jakość procesu legislacyjnego. Podzielił los Trybunału Konstytucyjnego i Krajowej Rady Sądownictwa: został – jak to ujmują prawnicy – „wydrążony z treści”, jakie nadała mu konstytucja.

To z pewnością ułatwi policjantom pracę, bo przez ustawione dziś metalowe bariery od czasu do czasu jakiś desperat się przedostaje. Choć jest zaraz odławiany przez policję. Mur załatwi też problem prawny, bo sądy, które sądziły Obywateli RP za próby przedostania się na teren Sejmu, uznały, że nie popełnili oni przestępstwa „naruszenia miru domowego marszałka Sejmu”, gdyż murek wokół Sejmu jest za niski, aby Sejm można było uznać za „teren ogrodzony”. Żaden sąd nie spróbował zmierzyć się przy tej okazji z problemem: czy marszałek może dowolnie regulować zasady dostępu do Sejmu? Czy może odciąć od niego obywateli? Od prawa spacerowania po sejmowych ogrodach (w PRL nikt tego nie zakazywał)? Od oglądania obrad z galerii dla publiczności? Od uczestniczenia w charakterze ekspertów i interesariuszy – na zaproszenie posłów – w posiedzeniach komisji sejmowych, na których mogliby zgłaszać uwagi i brać udział w dyskusji? Artykuł 61 konstytucji gwarantuje prawo do informacji o działaniach władz publicznych, w tym „wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu”. Można to prawo ograniczać, ale tylko w sytuacjach wyjątkowych, dla ochrony innej konstytucyjnej wartości. I nie w sposób udaremniający realizację tego prawa. Tymczasem: „Powodem czasowego ograniczenia wstępu było pana zachowanie (...) polegające na rozwinięciu polskiej flagi na terenie zewnętrznym Kancelarii Sejmu (...)” – to cytat z jednego z nielicznych pisemnych uzasadnień, jakie udało się uzyskać niewpuszczonemu działaczowi Obywateli RP. Dziś zakazy imienne ma ponad 50 Obywateli RP. Nie dostają ich do ręki, są informowani ustnie. W ten sposób marszałek Sejmu i jego służby usiłują uniknąć kontroli tych zakazów przez sąd administracyjny. W parlamentach Europy i świata obowiązują przeróżne ograniczenia mające służyć bezpieczeństwu pracy parlamentarzystów, ale są to zasady stałe, a nie zakazy wydawane ad hoc, gdy władza chce uniknąć patrzenia jej na ręce. Tymczasem marszałek Kuchciński odcina Sejm od suwerena wtedy, gdy mu tak wygodnie. Zaczęło się w lipcu 2016 r. podczas obrad parlamentu nad ustawą „naprawiającą” Trybunał Konstytucyjny, gdy kilku Obywateli RP weszło na teren zielony przed Sejmem i rozwinęło transparent „Zdradza Ojczyznę ten, kto łamie jej najwyższe prawo”. Potem było ograniczenie dla dziennikarzy: nie mogli relacjonować protestu opozycji okupującej salę obrad, po słynnym głosowaniu kolumnowym, 16 grudnia 2016 r. Po demonstracjach przeciw temu głosowaniu pod Sejmem stanęły barierki i kordon policji, które są dziś atrakcją turystyczną stolicy. Obfotografowane stają się symbolem demokracji w Polsce. Następny był zakaz wstępu do Sejmu, gdy ten zajmował się zakazem aborcji. I w lipcu zeszłego roku, gdy uchwalał tzw. ustawy sądowe. Teraz, od 25 kwietnia, trwa kolejny „tymczasowy” zakaz wstępu związany z trwającym protestem w Sejmie osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. 10 maja pod Sejmem przeciwko ograniczaniu dostępu mediów do Sejmu protestowała grupa dziennikarzy. Wobec nich marszałek Sejmu narusza nie tylko art. 61 konstytucji, ale też art. 231 Kodeksu karnego, w związku z art. 6 Prawa prasowego, czyli zakaz utrudniania prasie zbierania materiałów krytycznych. Sprawą zajął się rzecznik praw obywatelskich. Nie wiemy, czym kierują się sejmowe służby, umożliwiając wejście na teren Sejmu jednym dziennikarzom, a uniemożliwiając innym. Nieskrępowany dostęp do Sejmu ma telewizja rządowa. Wykorzystała to do bólu: podsłuchując i podglądając protestujących w Sejmie. Przez 24 godziny na dobę szukała dowodów na to, że są „sterowani politycznie”. A podsłuchane „kawałki” publikowała w „Wiadomościach” TVP. Władza marszałka Sejmu jest nieograniczona, bo jego uprawnienia są zapisane w regulaminie Sejmu bardzo enigmatycznie. W latach 90., gdy w Sejmie było 18 ugrupowań, a ustalanie samego tylko porządku obrad potrafiło trwać kilkanaście godzin, było to rozwiązanie funkcjonalne. Dziś stało się narzędziem do pozbawiania opozycji jej praw. Bohater memów Jak daleko sięga władza marszałka, zobaczyliśmy przy okazji tzw. głosowania kolumnowego: zarezerwował obrady dla posłów partii rządzącej, przenosząc je do Sali Kolumnowej Sejmu, gdzie mieści się tylko połowa ustawowej izby posłów. Nie ma pewnych dowodów, że na sali było wtedy kworum. Ale skoro marszałek uznał, że było – to znaczy, że było. Marszałek decyduje. Obywatele nie mogą już brać udziału w procesie legislacyjnym. W drugim roku obecnej kadencji Sejmu nie zorganizowano ani jednego wysłuchania publicznego, mimo że złożono wnioski o wysłuchanie w sprawie 16 ustaw. Od początku kadencji tego Sejmu były trzy wysłuchania. W poprzednim Sejmie – 11. A dzięki zamknięciu Sejmu obywatele: eksperci, działacze organizacji pozarządowych i inni interesariusze nie mogą wejść na obrady komisji sejmowych pracujących nad projektami. Kilka dni temu Sejm oddalił wniosek opozycji o odwołanie marszałka Kuchcińskiego za sposób prowadzenia obrad podczas przyjmowania kolejnych zmian w ustawach sądowych. Marszałek stał się bohaterem memów i virali, gdy bodaj w minutę uporał się z odrzuceniem kilkunastu wniosków formalnych złożonych przez opozycję. „Wniosek formalny uznaję za nieformalny” – stwierdzał. I po debacie. W początkach pracy

