Sprawiedliwości stało się zadość. A właściwie stanie się, gdy Tomasz Komenda dostanie odszkodowanie za 18 lat spędzonych niewinnie w więzieniu. Był nie tylko pozbawiony wolności, ale też bity i poniżany przez więźniów – jako pedofil. Przy – jak mówi – braku reakcji funkcjonariuszy więziennych, którzy obowiązani są zapewniać więźniom bezpieczeństwo.

Opinia publiczna żądała surowej kary

Wszyscy pytają: jak to się mogło stać, że niewinny człowiek został tak ciężko skrzywdzony przez wymiar sprawiedliwości? Sędzia penitencjarny w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, gdy zawieszał mu w świetle kamer wykonanie reszty kary do czasu rozpatrzenia wniosku prokuratury o kasację, wyjaśnił: taka była atmosfera w momencie skazywania, że opinia publiczna żądała surowej kary.

To żadne wytłumaczenie. Sąd powinien orzekać niezawiśle i być odporny na naciski opinii publicznej. Sędzia, który tego nie potrafi, nie powinien być sędzią.

Czyżby? Czy nie jest aby tak, że ci, którzy dziś oburzają się na skazanie niewinnego, 18 lat temu pod tą czy inną salą rozpraw nie krzyczeli: „kara śmierci”? Czy tabloidy, które dziś piszą łzawe teksty o jego krzywdzie, 18 lat temu, gdyby sąd go uniewinnił, nie zamieściłyby zdjęcia sędziego z podpisem: „To on wypuścił pedofila!”?

PiS dołączył do chóru bolejącego nad sprawą Komendy

Dla PiS i ministra-prokuratora Zbigniewa Ziobry sprawa Tomasza Komendy jest koronnym dowodem na to, że sędziowie krzywdzą ludzi i trzeba ich wymienić. Że do sądów powinni przyjść sędziowie, którzy wsłuchują się w głos ludu (i ministra) i sądzą zgodnie z ludowym poczuciem sprawiedliwości. Pod takim hasłem PiS dołączył dziś do chóru bolejącego nad sprawą Tomasza Komendy.

A co robili dzisiejsi politycy PiS w 2000 roku? Wtedy ministrem sprawiedliwości był Lech Kaczyński. A jego (i brata) partia, Porozumienie Centrum, wydobywała się z kilkuletniego niebytu dzięki hasłom „zero tolerancji dla przestępców”, „prawa bandyty nie mogą być przed prawami ofiary”, „przestępcy powinni się bać”, „więzienie nie może być sanatorium”, „kara powinna odstraszać”, „skończmy z zasadą humanitaryzmu w kodeksie karnym”, „liczba miejsc w więzieniach nie może określać polityki karnej”, „resocjalizacja to fikcja” itp. Rok później PC zmieniło nazwę na Prawo i Sprawiedliwość.

Radykalne zaostrzanie prawa

PiS rozpoczął – ochoczo podjęty przez inne partie – obyczaj podnoszenia co kilka miesięcy kar za kolejne przestępstwa. W ciągu kadencji Sejm zaostrzał kodeks karny po kilkadziesiąt razy. Do tego dochodziły zmiany w prawie procesowym ograniczające prawo podejrzanego i oskarżonego do obrony. Tak skutecznie np. uniemożliwiono podejrzanym blokowanie procesu przez niestawianie się na rozprawy, że pojawiły się przypadki skazanych, którzy nie mieli bladego pojęcia, że wytoczono im sprawę karną (ukrócił to Trybunał Konstytucyjny).

Szczególnie nośnym tematem była przestępczość nieletnich. Rzeczywiście, do niebezpiecznego wieku doszedł wtedy wyż urodzony w latach stanu wojennego. Jeszcze jako PC partia zaproponowała radykalne zaostrzenie prawa, w tym przywrócenie kary śmierci, także dla nieletnich.

Temat zabójstw, gwałtów, napadów rabunkowych – był na absolutnym topie. A powszechnym obyczajem stało się publiczne przesądzanie o winie. Słynna była – przynajmniej w Warszawie – tzw. sprawa utopienia małego Michałka. Czteroletniego chłopca utopił w Wiśle konkubent matki z pomocą kolegi. Widać sama zbrodnia nie była dość drastyczna, bo media dodały jej pieprzyku, spekulując, że matka dziecka o wszystkim nie tylko wiedziała, ale nawet zleciła to zabójstwo. Ukazały się reportaże, w których dowodzono, że jest wyrachowaną, zdegenerowaną psychopatką. Pokazywano wypowiedzi rozmaitych biegłych psychologów, którzy spekulowali na temat jej zbrodniczej osobowości. Emocje nienawiści osiągnęły taki poziom, że sam minister-prokurator generalny Lech Kaczyński przed kamerami studził je, prosząc, by nie przesadzać i niczego nie przesądzać z góry.

Po trzech procesach matkę uniewinniono od zarzutu.

Pandemia zbrodni w Polsce

W Polsce narastała atmosfera strachu przed przestępczością. W Gdańsku chuligani wyrzucili z pociągu młodego chłopaka, w Warszawie, na Lwowskiej, w tajemniczych okolicznościach zastrzelony został student Wojciech Król. Maturzystę Tomasza Jaworskiego uprowadzono, przez 20 godzin torturowano i zabito. Media opisywały wszystkie krwawe szczegóły, tworząc wrażenie, że mamy do czynienia z pandemią zbrodni.