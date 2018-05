Po przerwanym spotkaniu Morawieckiego w sali BHP

O terenowych wizytach swoich liderów PiS najchętniej mówi, że to „rozmowy z Polakami”, choć z reguły stają się czymś dokładnie odwrotnym. Jeśli idą po myśli rządzących, są propagandowym monologiem władzy z przerwami na owacje. Organizatorom zresztą nieraz już zdarzało się reglamentować uczestnictwo w tych spotkaniach oraz selekcjonować pytania, by ograniczyć ryzyko zakłócenia milusiej atmosfery.

Jeśli jednak realizacja scenariusza nawali i na spotkanie przedostaną się niepożądane elementy z opozycji, czego w większych miastach uniknąć się nie da, mamy jak w banku karczemną pyskówę z elementami boksu. Co w niedzielę w Gdańsku skończyło się przedwczesnym zakończeniem spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim.

Twarda gra na wyniszczenie

Chciałoby się pewnie rytualnie westchnąć, że sala BHP, na której rozegrała się cała awantura, to przecież nasz narodowy symbol dialogu i porozumienia, że w teoretycznie trudniejszych czasach rozmawiano tam „jak Polak z Polakiem”, a teraz doczekaliśmy się upadku obyczajów i ogólnej poruty. Faryzejsko by to jednak zabrzmiało, gdyż – postawmy sprawę uczciwie – chyba nikomu dzisiaj w Polsce nie chce się już porozumiewać. Przynajmniej jeśli chodzi o tę część społeczeństwa, która się interesuje, emocjonuje, ma swoje mniemania o sprawach publicznych, no i przeważnie głosuje.

Oczywiście zawsze można wyodrębnić kilka obszarów bądź cząstkowych kwestii, w których na upartego dałoby się wynegocjować całkiem sensowne kompromisy. Co wiele nie zmienia, gdyż w ogólnym wymiarze – powiedzmy: kulturowo-estetycznym – toczy się twarda gra o wyniszczenie przeciwnika. I toczyć się będzie jeszcze bardzo długo, końca nie widać.

Publiczne zgromadzenia są dosyć oczywistym polem konfrontacji – nic więc dziwnego, że gdańska „rozmowa z Polakami” pana premiera skończyła się podobnie jak wieczorny mecz w Poznaniu, rozstrzygający o mistrzostwie w kopanej. Polityka i futbol zawsze miały ze sobą wiele wspólnego, ale ostatnio to dyscypliny już niemal nie do odróżnienia.

Używamy argumentów z różnych porządków

Podobnie też nie ma wielkiego sensu rozstrzyganie, kto w Gdańsku bardziej zawinił. Owszem, Morawiecki nielicho sprowokował część zebranych pominięciem (i to w takim miejscu!) Wałęsy i Borusewicza w panteonie bohaterów Sierpnia. A z filmików nagranych podczas awantury dosyć jednoznacznie też wynika, że za klimacik jak spod monopolowego nocną porą w głównej mierze odpowiadał zakapiorski Karol Guzikiewicz oraz jego kumple związkowcy, robiący tam za pisowską ochronę.

Tyle że wiecowe transparenty w rękach aktywistów KOD też same się nie zrobiły na poczekaniu, pod wpływem nagłego oburzenia, lecz zostały wcześniej przygotowane, a następnie wniesione do sali BHP w celu użycia. Nie o cześć Wałęsy tu więc w istocie chodziło ani nawet o protestujących w Sejmie niepełnosprawnych, lecz o dowolny pretekst do rozpoczęcia wiecu. Co samo w sobie nie jest karalne, tylko po co potem ściemniać, że „chcieliśmy zadać panu premierowi kilka pytań, ale nam nie pozwolono”? Sprawa jest dosyć oczywista: gdański KOD udał się do stoczni na wiec. A jeśli się wiecuje, to się nie rozmawia. Koniec, kropka.