A gdyby PiS obchodził 50-lecie rządów

Jest rok 2065 – uroczyste obchody 50-lecia dobrej (od 2020 r. najlepszej – po wyborach prezydenckich) zmiany. Fizycy zachęceni sukcesem politycznym w 2020 r. (zwycięstwo w wyborach prezydenckich, po których dobra zmiana stała się najlepsza) zabrali się do wdrożenia uogólnionego kosmologicznego modelu Gödla, dzięki któremu możliwe są podróże w kierunku od teraz do dawniej, ale także pro futuro, czyli od przeszłości ku teraźniejszości, a nawet przyszłości. Instytut Pamięci Narodowej zamówił w pierwszym rzędzie rozwiązanie kwestii wypraw ku czasom dawniejszym.

Dzięki temu wykazano na przykład, że p. Piotrowicz bronił opozycjonistów w PRL, że żaden biskup nie brał udziału w konfederacji targowickiej, że siły nadprzyrodzone bezpośrednio uczestniczyły w bitwie warszawskiej w 1920 r., że Żydzi sabotowali działania Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, że nie tylko dziadek Donalda Tuska służył w Wehrmachcie, ale jego pradziadek był aktywistą Kulrurkampfu, że Salon III współpracował nie tylko z SB, ale także z carską ochraną, że żołnierze wyklęci nikogo nie skrzywdzili, a mimo to zostali wyklęci, wiadomo zresztą przez kogo i na czyje zlecenie itd. Historycy IPN byli bezpośrednimi świadkami wskazanych wydarzeń. Ponadto dr Krzysztof P., znany krakowski geolog, bezpośrednio odkrył, że Jan Woleński jest synem enkawudzisty.

Nie dobra, lecz najlepsza zmiana

Gdy już odpowiednio poprawiono historię w kierunku zapewniającym jej pełną i odpowiedzialną obiektywność, zaczęto zajmować się werbowaniem osób z przeszłości do pracy w IV RP. Dotyczyło to także naukowców. Potrzeby były palące. Zupełnie niespodziewanie okazało się, że trzeba organizować kursy akademickie w Baranowie. Zostało to spowodowane niesłychanym sukcesem Centralnego Portu Komunikacyjnego. Przewidywanie, że pasażerowie z Frankfurtu nad Menem i Monachium będą preferować wyloty i przyloty w CPK, niż dokonywać tego w rzeczonych (i innych) miastach, sprawdziły się co do joty. Podróżni woleli czekać kilka tygodni w urokliwym Baranowie, niż od razu udawać się w dalszą podróż z nieciekawych miast germańskich (i innych).

Władze już najlepszej (a nie tylko dobrej) zmiany postanowiły zadbać o to, by goście połączyli przyjemne z pożytecznym i, obok atrakcji turystycznych, przede wszystkim zwiedzania licznych pomników postawionych ku czci narodowych bohaterów, postanowiły zadbać o polepszenie wykształcenia zagranicznych i krajowych bywalców Baranowa. Cel ten ułatwiło odważne posunięcie wykonane na podstawie Konstytucji dla Nauki, opracowane przez organ o skromnej nazwie Rada Doskonałości Naukowej (RDN). Wiadomo, że naukowcy polscy nabawili się poważnych kompleksów z powodu bardzo odległych miejsc uczelni polskich w rozmaitych światowych rankingach, w szczególności w szanghajskim.

Ponieważ prawo o szkolnictwie wyższym przewidywało możliwość fuzji kilku uczelni w jedną, RDN zaproponowała połączenie wszystkich polskich szkół wyższych i instytutów badawczych w jeden Centralny Polski Uniwersytet Narodowy (CPUN). Skutek był natychmiastowy: CPUN stał się największym uniwersytetem świata, zajął pierwsze miejsce w kolejnym rankingu, a na dodatek nie wymagało to zwiększenia nakładów na nauki ani o złotówkę.

Pytania do Platona

Aby zapewnić możliwie wysoki poziom kursów akademickich w Baranowie, postanowiono zatrudnić na specjalnych kontraktach profesorów ze wszystkich epok i zakątków świata, słusznie licząc na to, że miejsce CPUN na liście rankingowej zmobilizuje chętnych. Akcję werbunkową prowadził na miejscu, tj. w Baranowie, Główny Krajowy Nadzorca Kadr Naukowych (GKNKN). Pewnego dnia pojawił się w jego gabinecie nietypowo odziany mężczyzna. Miała miejsce taka rozmowa:

GKNKN: Proszę siadać, w czym mogę panu pomóc?

Gość: Chciałbym wykładać filozofię.

GKNKN: Nazwisko.

Gość: Arystokles.

GKNKN: Nie słyszałem, chociaż miałem rozszerzony kurs filozofii.

Gość: Bardziej jestem znany jako Platon.

GKNKN: Rzeczywiście, coś obiło mi się o uszy. Dokumenty proszę.

Platon: Jakie?

GKNKN: Dyplom ukończenia studiów, dyplom doktorski, spis publikacji, dwie opinie od uznanych specjalistów, w tym jednego z zagranicy, zaświadczenie, że pan nie był tajnym i świadomym współpracownikiem służb specjalnych w okresie komunizmu. Słyszałem, że pan propaguje miłość platoniczną. To bardzo dobrze, ponieważ my stawiamy na skromność i cnotę. Ale jeśli wolno spytać, jaka jest pańska orientacja seksualna i polityczna?

Platon: O tej pierwszej wolałbym nie mówić, a co do drugiej, jestem za zniesieniem własności prywatnej – nie jak Marks, ale dla pożytku publicznego. Bardzo podobają mi się 500+, wyprawki szkolne i danina od najbogatszych.

GKNKN: Świetnie, a więc pomińmy orientację. Wie pan, my jesteśmy tolerancyjni, o ile ludzie nie obnoszą się z dewiacjami. Przejdźmy do innych spraw. Gdzie pan studiował?

Platon: U Sokratesa.

GKNKN: Ma pan certyfikat?

Platon: Nie, nie wydawał takich zaświadczeń.

GKNKN: A doktorat?

Platon: Gdy studiowałem, nie było czegoś takiego.