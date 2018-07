Instytut Czarnej Profesury Czerwona profesura zawyła z bólu. „Ależ to ich boli!” – piszą z satysfakcją na prawicy.

Jedno trzeba Prawu i Sprawiedliwości przyznać: jest pracowite, zaangażowane, niezmordowane, przebiegłe i pełne inwencji, jeśli chodzi o wypieranie innych z życia publicznego i wciskanie swoich w każdą szczelinę. Im nie jest wszystko jedno. Małgorzata Wassermann z dumą powiedziała, że po to poszła do polityki, „żebyście z niej na zawsze odeszli”. Przynajmniej nie udawała, że ma bardziej wzniosłe cele (nie mówiąc o manierach). Nie mogłem więc się doczekać, kiedy wreszcie dobiorą się do wyższych uczelni, a konkretnie do czerwonej profesury, która uwiła sobie gniazdka na uniwersytetach. No, i wreszcie się doczekałem. Senat wymyślił dożywotnią pracę na uczelniach dla elity sędziowskiej, dla członków Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sędziowie 65+ zamienią togi na gronostaje. Chodzi o to, żeby znaleźć więcej kandydatów do SN, bo chętnych brakuje (trudno się dziwić), ściągnąć naukowców do najwyższych trybunałów, żeby się zaroiły od profesorów, a w zamian nagrodzić swoich sędziów dożywotnią synekurą. W miejsce czerwonej profesury i merytokracji wprowadzi się sędziów w czarnych togach. Być może doczekamy dnia, kiedy mgr Przyłębska zostanie dożywotnią wykładowczynią uniwersytecką z widokiem na katedrę. Tu dygresja: Instytut Czerwonej Profesury został utworzony w Rosji już w 1921 r., a więc wkrótce po rewolucji, żeby wzmocnić wpływy komunistyczne w reakcyjnym środowisku akademickim. W pierwszej fazie instytut kształcił specjalistów na kierunkach wrażliwych, takich jak marksizm-leninizm, historia, ekonomia. Z czasem potrzebna była transfuzja czerwonych ciałek nawet na wydziały przyrodnicze i rolnictwo. Tacy uczeni jak Olga Lepieszyńska, która potrafiła ukręcić białko w moździerzu, oraz Iwan Miczurin, genetyk, twórca licznych odmian rumianych jabłuszek, spisali się na medal Lenina. Nic dziwnego, skoro wykładowcami byli m.in. Bucharin, Radek, Łunaczarski, Marchlewski, a absolwenci (wypuskniki) nie gorsi. W Polsce, zamiast rewolucyjnej transfuzji czarnych ciałek, uczelnie podłączone będą do kroplówek. Czyż nie czas, by wprowadzić zasadę, że członkowie senatów uczelnianych nie mogą mieć więcej niż 60 lat, a kobiety nawet mniej? Jak nie zechcą (tenuta im się marzy), to jeszcze jedna nowelizacja i po sprawie. Czyż wobec prawa wszyscy nie są równi? Stopniowo, biret po birecie, sędziowie z „dobrej zmiany” zajmować będą posady na wygodnych fotelach akademickich. Zamiast weryfikacji – kroplówka. 237 posad akademickich dla sędziów. Czerwona profesura zawyła z bólu. „Ależ to ich boli!” – piszą z satysfakcją na prawicy. Konferencja Rektorów zwróciła się do Sejmu z apelem o odrzucenie poprawki zakazującej uczelniom rozwiązywanie lub zmianę warunków zatrudnienia członków TK, SN i NSA. Naruszałaby konstytucyjną zasadę autonomii uczelni – alarmują magnificencje. „Projektowana regulacja nie ma związku z zasadą niezawisłości sędziów, na którą bezzasadnie powołują się autorzy poprawki” – pisze ktoś inny. W tej ostatniej sprawie pozwolę sobie na zdanie odmienne. Sędzia – nauczyciel akademicki, który ma zagwarantowane dożywocie na uczelni, będzie jednak bardziej niezależny niż adiunkt lub asystent na gwizdek. Rzecznik praw obywatelskich dr Adam Bodnar nie przepuścił okazji, żeby bruździć: „Jak zachęcić naukowców do kandydowania do TK, SN i NSA? Po prostu zagwarantować im dożywotnie zatrudnienie na uczelni, niezależnie od ocen pracowniczych. Motywacja Plus”. (Władza robi wszystko, by Bodnara wysiudać, a na jego miejsce posadzić p. Piotrowicza lub innego myśliciela. Sądzę, że na stanowisko RPO dałby się wybrać zawsze gotowy eurodeputowany Czarnecki). Nawet prof. Jerzy Pisuliński, dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego (ten to ma wypuskników!), uznał projekt dożywocia dla swoich za nie do przyjęcia: „Narusza zasadę równości wobec prawa, godzi w autonomię uczelni”. Kolejny dysydent prof. Piotr Stec, dz

