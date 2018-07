red. Polityka i obyczaje Z ostatniej strony

Prof. Yehuda Bauer, historyk zajmujący się relacjami polsko-żydowskimi, o porozumieniu między Polską a Izraelem w „Tygodniku Powszechnym”: „Jednym słowem – izraelski rząd zezwolił na szerzenie nieprawdy. Wyzbycie się swojej historii, wartości, pamięci dla jakichś pragmatycznych korzyści jest po prostu niemoralne. To nie pierwszy raz, gdy rząd Netanjahu to robi. I pewnie nie ostatni. (...) debata (...) nie jest antypolska. Jest przeciwko temu prawu i ludziom, którzy chcą ustalić z góry wersję historii, nie bacząc na fakty”. Szef „Do Rzeczy” Paweł Lisicki w roli admiratora narodowców: „To młodzi przeciwnicy Parady [Równości w Częstochowie] ratowali honor Polaków. To oni, nie dopuszczając do bluźnierstwa, a tym byłoby paradowanie ideologów homoseksualnych przed klasztorem, zasłużyli na uznanie. Szkoda, że tylko o. Rydzyk miał dość odwagi, żeby im za to publicznie podziękować”. Czy redaktor doczeka się honorowej legitymacji Ruchu Narodowego? Kandydat na prezydenta stolicy Rafał Trzaskowski wyjaśnia (z elementem samokrytyki), czym się różni od Patryka Jakiego („Polska. The Times”): „Doświadczenie i solidność kontra fuszerka. Współrządzenie z obywatelami kontra współrządzenie z Kaczyńskim. Nam w Warszawie też zresztą w ostatnich latach zabrakło tego dialogu z mieszkańcami”. Deklaruje też: „Dla mnie związki partnerskie to nie jest skręt w lewo. Dla mnie to prawa obywatelskie. I uważam, że Platforma powinna je poprzeć”. Także w „Polska. The Times” Jan Śpiewak ocenia rywali w wyborach na prezydenta Warszawy: „Trzaskowski na pewno jest człowiekiem dobrze wykształconym, który ma doświadczenie (...). Mam wciąż wrażenie, że nie do końca mu się chce. (...) Jakiemu bardzo się chce, ale on nie bardzo może. Też nie zna miasta, jest politycznym spadochroniarzem z Opola”. W „Newsweeku” informacje o Stowarzyszeniu Solidarności Walczącej założonym w 2009 r. przez Kornela Morawieckiego: „Jeszcze w 2013 r. darowizny dla stowarzyszenia to 253 tys. zł. W 2015 r. – 628 tys. zł, a do tego ponad 450 tys. dotacji. Rok 2016 jest rekordowy – aż 735 tys. zł darowizn. Kto jest tak hojny dla organizacji ojca premiera? (...) w gronie sponsorów są m.in. fundacja PKO BP oraz spółka KGHM (zarządzał nią znajomy Kornela Morawieckiego)”. Komentatorka „Rzeczpospolitej” Zuzanna Dąbrowska o posłach PiS Stanisławie Piotrowiczu i Krystynie Pawłowicz: „Ci politycy nie zasiadają w ścisłym kierownictwie PiS. Pełnią rolę buforów, które mają zepchnąć do rowu każdy przejaw oporu, jaki napotkają. Rozmawiałam z politykami PiS, którzy po cichu się wstydzą. (...) Taka właśnie jest polityka partii rządzącej. To są ludzie pracujący dla żoliborskiego inteligenta, prezesa Jarosława Kaczyńskiego. I nic nie pomoże to, że »w odpowiednim momencie« powie się im, że nie są już potrzebni. To oni będą autorami systemu prawnego panującego w Polsce”. Dla „Sieci” wizje przyszłości (fantazje?) snuje amerykański politolog Daniel Pipes: „Kiedyś Polska będzie przyjmowała emerytów z Niemiec i Francji, gdy kryzys się tam zaostrzy, firmy z tamtych krajów przeniosą się nad Wisłę. Bo tu będzie bezpiecznie. W przyszłości kraje Europy Środkowo-Wschodniej prześcigną gospodarczo swoich zachodnich sąsiadów. Czy Unia Europejska do tego czasu przetrwa, jest jednak więcej niż wątpliwe”. Krzysztof Varga w „Dużym Formacie” komentuje badania, które pokazują postępującą laicyzację Polaków: „Im mniej chętnie będą rodacy uczęszczać do świątyni i uczestniczyć w nabożeństwach – tym więcej egzorcyzmów się będzie odprawiać. Im rzadziej będą chcieli dawać na tacę – tym więcej mamony powędruje z rządowych skarbców do Torunia. Im mniej się będą młodzi przejmować społeczną nauką Kościoła – tym większa będzie determinacja hierarchów, by prawo kościelne prawem państwowym uczynić”. W „Gościu Niedzielnym” interesująca informacja o chorwackim Kościele w rozmowie z sz

