Ile zarabiają księża?

Pazerność kapłanów stała się już w Polsce niemal anegdotyczna. Przywiązanie do dóbr materialnych, stojące w sprzeczności z dogmatem wiary i z przykładem płynącym z Watykanu od papieża Franciszka, to jeden z tematów wchodzącego na ekrany filmu „Kler” Wojciecha Smarzowskiego. Tuż przed premierą internet obiegła informacja o proboszczu z białostockiej parafii, który pisemnymi wezwaniami, jak komornik, domagał się od swoich parafian zaległej kolędy. Sprawę nagłośnił syn parafianki, 79-letniej emerytki, która dostała wezwanie do zapłaty 400 zł, bo jej zaległości miały sięgać czterech lat. Proboszcz każdą mszę niedzielną wycenił na 2 zł, wyszło mu 100 zł rocznie.

Zapewne wziął przykład z rzeszowskiego proboszcza, ten z kolei parafianom, którzy nie przyjęli księdza z kolędą, zostawił kartki na wycieraczce z informacją o obowiązku comiesięcznego wspierania budowy parafialnego kościoła. Ile kto może, zaznaczył.

Bez cennika

Finansowanie Kościoła w Polsce to w 80 proc. dobrowolne ofiary. Rocznie ponad 700 mln zł. Choć episkopat nie pozwala na „cenniki” za chrzciny, śluby i pogrzeby, nieoficjalne są niemal w każdej parafii. Tak jest w gminie Starcza (woj. śląskie), której mieszkańcy od maja domagają się w internetowej petycji odwołania proboszcza. U nich mniejsza niż w księżowskim cenniku ofiara skutkuje zapisaniem w księgach parafii i w przyszłości taki wierny nie będzie mógł zostać chrzestnym. Na razie efekt jest taki, że ślubów w Starczy jak na lekarstwo.

Nawet jeśli nie ma cennika, to wielu pilnuje, by nie dać mniej niż to przyjęte. I tak ofiara składana przy okazji intencji mszalnej waha się od 10 zł w najuboższych rejonach, do 50–70, a nawet 100 zł w zamożnych. Ślub to minimum 500 zł, częściej, nawet w wiejskich parafiach – tysiąc. Tu większość kapłanów wyznaje zasadę, że skoro można wydać kilkadziesiąt tysięcy na wesele i całą oprawę tego wydarzenia, to księdzu też się należy. Są i tacy, którzy tę samą zasadę stosują do pogrzebu, szacując wartość pomnika i inkasując 10 proc. jego wartości. Jak proboszcz z Kowali w diecezji radomskiej (już odwołany), który w ten sposób tłumaczył parafianom różnice w obowiązkowym „co łaska”. Tym zamożniejszym potrafił naliczyć dodatkową opłatę za otwarcie bramy cmentarza. Ale już np. w jednej z białostockich parafii córka chowająca swojego ojca usłyszała cenę 2 tys. Ksiądz wiedział, że dobrze zarabia w stolicy i „warszawka” bez targów zapłaciła. Najczęściej jednak za pogrzeb należy się ofiara od 200 do 1000 zł. Mniejsze datki są z okazji zbiorowych zazwyczaj chrzcin i komunii świętych: od 20 do 250 zł.

Czasem rodzice chcą bardziej elegancko ofiarować coś w darze dla kościoła. W podtoruńskim Czernikowie sprezentowali figurkę świętą, jednak ówczesny proboszcz orzekł, że nie pasowała do ołtarza, i oddał ją do hurtowni, licząc na zwrot gotówki.

Księża, którzy nie pracują jako katecheci czy kapelani, utrzymują się z pieniędzy ofiarowanych przez wiernych w podzięce za szafowanie sakramentami wynikającymi z tzw. prawa stuły, iura stolae. A więc śluby, chrzciny, komunie, pogrzeby, wypominki, intencje mszalne (większość księży może przyjąć tylko jedną intencję mszalną dziennie), a także pokropki, święcenia nowych ulic, rond, sklepów czy – jak ostatnio w Nakle nad Notecią – baru sieci McDonald’s. Darowizny dokonane przy tych okazjach są dochodem osobistym księdza. Jeśli parafia ma kłopoty finansowe, część dochodów z iura stolae może zasilić parafialną kasę, o ile tak zdecyduje proboszcz.

– Same intencje mszalne w PRL dawały księdzu taką solidną średnią krajową pensję – mówi ksiądz Kazimierz Sowa. – Dziś w biedniejszych parafiach to nawet nie jest minimalna płaca.

Ratunkiem jest tzw. kolęda. Część pieniędzy zebranych przy okazji wizytowania wiernych w okresie świąt Bożego Narodzenia przeznaczona jest na potrzeby parafialne i diecezjalne. Ile trafi do kasy kurii, decyduje biskup, ile do parafialnej – proboszcz, bo resztę księża dzielą między siebie. Jak – decyduje proboszcz i on też z reguły dostaje największą część. Jeżeli w parafii jest dwóch wikarych, kolęda dzielona jest na ogół na cztery części, dwie dla proboszcza, po jednej dla wikarych. Takie nieoficjalne księże „trzynastki”.

Poduszne

Ofiary składane podczas mszy (czyli taca) są przeznaczone na utrzymanie parafii i diecezji. Do kurii najczęściej trafia jedna taca w miesiącu. Tak jest w diecezji tarnowskiej, skąd do kurii przesyłane są przez proboszczów datki zebrane w każdą pierwszą niedzielę miesiąca. Miesięcznie diecezja tarnowska osiąga z tej tacy wpływy ok. 300 tys. zł, rocznie ok. 4 mln zł (dane z 2012 r.).

W archidiecezji poznańskiej każda z 402 parafii obciążona jest stałym podatkiem, tzw. minimum miesięcznym. Nieco ponad złotówka liczona od jednej trzeciej mieszkańców parafii, gdyż według szacunków tylu mieszkańców chodzi do kościoła. Podobnie jest w archidiecezji warszawskiej: złotówka co miesiąc od każdego praktykującego. W lubelskiej parafii płacą podatek na cele ogólnodiecezjalne, „poduszne”, naliczany od liczby mieszkańców zameldowanych na pobyt stały. Nieważne, chodzą do kościoła czy nie.

– W Polsce nie mamy żadnego systemu finansowania Kościoła – mówi duchowny zajmujący się finansami jednej z diecezji, który zgadza się na rozmowę tylko anonimowo. – Nikt nie chce się odważyć na wprowadzenie zmian, kultywujemy to, co zastane. To jeden z poważniejszych problemów Kościoła.

Żaden proboszcz nie powie, ile daje na kurię, a ile zostaje w parafialnej kasie. Żaden nie da mniej, niż biskup oczekuje. – Są pod presją ordynariuszy i biskupów – mówi dr hab. Paweł Borecki, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, zajmujący się prawem kanonicznym. – Jeżeli chcą mieć wpływy, awansować, muszą wykazać się większymi datkami na rzecz diecezji.

Niektóre parafie mogą liczyć na dodatkowe przychody z dzierżawy gruntów, działalności gospodarczej i dotacji unijnych. Ale podstawą jest taca. Więc to, czego biskup nie weźmie, proboszcz wydaje na ogrzewanie, prąd, gosposię, pracownika kancelarii, sprzątaczkę czy organistę. Pieniędzy z tacy nie wolno mu przeznaczyć na potrzeby prywatne.

Łaska jako kapitał

Większość duchownych uważa, że ofiary od wiernych im się po prostu należą. – To m.in. skutek złej formacji seminaryjnej duchownych, wpajania im, że są wybrańcami, których lud boży powinien utrzymywać – mówi dr hab. Borecki. – A z drugiej strony wciąż niskiej świadomości wiernych, że to oni, laikat, są Kościołem. Ksiądz jest postrzegany jako człowiek niezwykły, ktoś, kto ulega faktycznej sakralizacji, do którego podchodzi się w poczuciu uniżoności.

Przykład dają politycy czapkujący Kościołowi. A sam model „co łaska” zakorzenił się w polskiej historii. Tak funkcjonował Kościół w Kongresówce i ten system odziedziczyła niepodległa Rzeczpospolita. – W PRL to, że Kościół utrzymywał się z ofiarności wiernych, stanowiło o jego sile – mówi dr hab. Borecki. – Był jedyną nie w pełni zdominowaną przez komunistyczną władzę instytucją.

Kardynał Stefan Wyszyński zabronił zgłaszania władzom oświatowym prowadzenia religii w kościołach. Nie chciał, by kapłani pobierali wynagrodzenia od państwa. Wszystko po to, by Kościół pozostał niezależny od komunistycznej władzy. I był, ale też nieźle sobie radził finansowo. Wierni byli hojni, chętniej niż dziś dawali datki, zapewne także dlatego, że niewiele można było za te pieniądze kupić. I tak w latach 80. na każde trzy świątynie budowane w Europie dwie wznoszono w Polsce.

Jeszcze w latach 70. Edward Gierek (jako I sekretarz PZPR), by podkreślić nową politykę wyznaniową państwa, przekazał Kościołowi kilka tysięcy obiektów sakralnych po kościołach niemieckich, protestanckich i katolickich na Ziemiach Odzyskanych. Padła też ze strony komunistycznej władzy propozycja przekazania dóbr ziemskich na gospodarstwa rolne proboszczów. Kardynał Wyszyński znów twardo odmówił, tłumacząc, że zadaniem duszpasterzy jest troska o wiarę wiernych, a nie administrowanie dobrami doczesnymi.

– Wychodził z założenia, że wiara ludu bożego to prawdziwy kapitał, który będzie procentował – mówi dr hab. Borecki. – I nie pomylił się. Co prawda poziom praktyk religijnych z początku lat 80. jest nie do powtórzenia, ale jednak na tle państw europejskich frekwencja w polskich kościołach jest wciąż wysoka.

Za mundurem sutanny sznurem

Gdy po 1989 r. zmienił się ustrój, Kościół, nie oglądając się na słowa kardynała Wyszyńskiego, przystąpił do masowych rewindykacji przedwojennych nieruchomości.

W 1991 r. Jan Paweł II mianował Sławoja Leszka Głódzia pierwszym biskupem polowym, a prezydent Lech Wałęsa nadał mu stopień generała. Taki był początek restytucji Ordynariatu Wojska Polskiego. Dziś to 7 dekanatów, 80 parafii i 60 księży. W 2018 r. na duszpasterstwo wojskowe (łącznie Ordynariat Polowy Wojska Polskiego, Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego oraz Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe) przeznaczono prawie 21 mln zł z budżetu MON.

Za wojskiem poszły inne służby mundurowe. I tak np. w Straży Granicznej jest dziś 19 kapelanów (a dokładnie 16 kapelanów i 3 dziekanów, z czego rzymskokatolickich – 11), co przez ostatnie trzy lata łącznie kosztowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji niemal 5 mln zł. Państwo wypłaca też pensje kapelanom szpitalnym, więziennym, pracującym na etatach w straży pożarnej, policji i w Biurze Ochrony Rządu. Pensje różne, w zależności od resortu, na ogół w okolicach średniej krajowej, ale niektórzy kapelani, zwłaszcza w szpitalach i więzieniach, drugie wynagrodzenie potrafią uskładać z nadgodzin.

Religia wróciła do szkół i od 1996 r. księżom katechetom także płaci państwo. I odprowadza składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. W niektórych diecezjach początkowo księża katecheci mieli oddawać parafii połowę swoich zarobków, ale szybko się z takich pomysłów wycofano. Ministerstwo Edukacji (a więc budżet państwa) wydaje rocznie na księży katechetów 350 mln zł.

– Dziś już ok. 60 proc. księży, katechetów, kapelanów, wykładowców uczelni, pracowników kurii i instytucji kościelnych ma zagwarantowaną stałą pensję – mówi ksiądz Kazimierz Sowa. – Problem ma te pozostałe 40 proc.

Wszyscy księża rozliczają się z podatków. Ci niezatrudnieni na umowę o pracę – ryczałtem, którego wysokość ustala co roku urząd skarbowy, głównie w oparciu o wielkość parafii. Płacą też „podatki kościelne”: na fundusz wspierania księży emerytów i chorych kapłanów (taki III filar, np. Braterska Opieka Kapłańska w archidiecezji poznańskiej), na misje i seminaria duchowne czy na spłatę kosztów swojego kształcenia w seminarium.

Śmietanka i kokosy

Nie zmieniło się jedno: księdza i Kościoła o dochody pytać nie wypada. Finanse Kościoła to według kleru sprawa duchowieństwa. Nieliczne diecezje rozliczały się ze swoich finansów (robił to m.in. zmarły abp Józef Życiński). Ogólnopolski raport finansowy Kościół ujawnił tylko raz. W konsultacji z episkopatem przygotowała go w 2012 r. Katolicka Agencja Informacyjna. I jest to jedyne oficjalne źródło na temat finansów Kościoła i zarobków duchownych.

Raport pokazał ogromne dysproporcje. Roczne przychody parafii wahają się od 30 tys. zł do 400 tys. zł. Bo ile wierni dają na tacę, zależy od wielkości parafii, zamożności jej mieszkańców, regionu Polski i liczby wiernych uczestniczących w niedzielnych liturgiach. W małej wiejskiej parafii w diecezji tarnowskiej przeciętna niedzielna taca to 487 zł, w dużej miejskiej parafii w archidiecezji katowickiej – do 4 tys. zł. Tyle samo w małej parafii, ale w centrum Warszawy.