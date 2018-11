Jacek Harłukowicz Bezpartyjni samorządowcy z Dolnego Śląska zawiązali koalicję z PiS Z jakiej partii są Bezpartyjni? W ostatnich wyborach Bezpartyjni Samorządowcy dostali więcej głosów niż PSL w 2015 r. Za cenę obniżenia podatku miedziowego właśnie zawiązali na Dolnym Śląsku koalicję z PiS. A za rok podejmą kolejną próbę dostania się do Sejmu. I spróbują wcisnąć się do rządu.

Mieczysław Michalak/Agencja Gazeta Dolnośląscy rozgrywający z Bezpartyjnych Samorządowców, od lewej: Jerzy Michalak, Robert Raczyński, Dariusz Stasiak, Cezary Przybylski, Katarzyna Obara-Kowalska. Na Dolnym Śląsku 73-tys. Lubin znany jest głównie z funkcjonującego na jego terenie giganta KGHM. Może jeszcze grającego w Ekstraklasie Zagłębia, też zresztą należącego do miedziowego kombinatu. Ze stolicy regionu Wrocławia to tylko 76 km. Z sąsiedniej 100-tys. Legnicy kilkanaście. Ale to właśnie w tym miasteczku bije dziś polityczne serce regionu. To także tu w 2014 r. „wymyślono” i stworzono Pawła Kukiza jako polityka. Stąd rok później kierowano jego kampanią prezydencką, w której udało mu się przekonać do swojego nieco chaotycznego programu co piątego polskiego wyborcę.

Kolejne kadencje zapewnili sobie związani z Bezpartyjnymi również prezydenci Bolesławca (Piotr Roman), Zielonej Góry (Janusz Kubicki) i Szczecina (Piotr Krzystek). Ze swoimi sześcioma mandatami w sejmiku dolnośląskim Bezpartyjni są głównym rozgrywającym. Mija tydzień, jak zawiązali w nim koalicję z PiS. Przez trzy tygodnie o ich względy równie mocno zabiegała Platforma, zdesperowana, by utrzymać władzę w jednym ze swoich mateczników. Za cenę zawiązania współpracy w swoim macierzystym regionie Schetyna gotów był dopuścić Bezpartyjnych Samorządowców tam, gdzie do większości nie są mu potrzebni: w Lubuskiem i Zachodniopomorskiem. Ostatecznie nie był jednak w stanie konkurować z ofertą wspomaganą rządowymi pieniędzmi. Dwa tygodnie temu Robert Raczyński, który przewodzi Bezpartyjnym Samorządowcom, spotkał się w Warszawie z Mateuszem Morawieckim, z którym zna się jeszcze z czasów wspólnego zasiadania w klubie AWS dolnośląskiego sejmiku na przełomie XX i XI w. Postawił jeden główny warunek: koalicja w zamian za obniżenie podatku miedziowego. Po tygodniu namysłu premier się zgodził, co oznacza, że tym jednym ruchem Raczyński zapewnił rządzonemu przez siebie Lubinowi i okolicznym gminom, na terenie których usytuowane są zakłady KGHM, roczne wpływy rzędu nawet 60–80 mln zł. W nowym zarządzie województwa Bezpartyjni będą mieli prawo wskazania nie tylko marszałka, ale i dwóch jego członków. PiS zadowoli się w nim tylko dwoma miejscami i stanowiskiem przewodniczącego sejmiku. Na tym jednak nie koniec. Bo jak słychać nieoficjalnie, przedmiotem umowy były również stanowiska w spółkach należących do miedziowego giganta, które w przyszłości objąć będą mogli „lubińscy”. Już po zawarciu porozumienia lider PO zarzucił PiS „polityczną korupcję”, a Bezpartyjnym Samorządowcom, choć nie wyartykułował tego wprost, coś na kształt „politycznej prostytucji”. – Na jednej szali mieli ofertę od nas: opartej na zaufaniu rzeczywistej współpracy na rzecz całego regionu, na drugiej czystą gotówkę, przede wszystkim dla samego Lubina – ocenia Grzegorz Schetyna. – Mam nadzieję, że wyborcy zapamiętają sobie na przyszłość, że głos oddany na Bezpartyjnych to w rzeczywistości głos oddany na PiS. Nie ideologia, ale interesy Z obrotowości swojej ekipy Robert Raczyński uczynił metodę działania. Zaraz po wyborach rozpoczął rozgrywkę z PiS i Platformą. Jeśli rozmawiał z Morawieckim, to chwilę potem umawiał się na spotkanie ze Schetyną. Za każdym razem podkreślając, że jest w stanie dogadać się z każdym. Bo w polityce chodzi mu o robienie interesów. – Nie jesteśmy obozem politycznym, więc nie scala nas ideologia, a chęć załatwiania wspólnych projektów – klarował jeszcze przed podjęciem decyzji Raczyński. I powtarzał do znudzenia: – Naszą najważniejszą cechą jest zdolność do rozmowy ze wszystkimi. Każdy, kto będzie chciał z nami współpracować, będzie musiał jednak przystać na realizację naszego programu jako dominującego. Jeśli PiS na to pójdzie, to będziemy rządzić z PiS. Jeśli Platforma, to też się dogadamy. Do obu zachowujemy równy dystans. W Platformie mówią dziś, że to tylko poza. Bo Raczyńskiemu zawsze bliżej było do PiS niż ich obozu. Że powyborcze targi traktował jak poligon przed przyszłorocznymi wyborami, kiedy to Bezpartyjni będą chcieli wystawić listy w całym kraju i powalczyć o miejsca w Sejmie. A potem być w nim języczkiem u wagi, który da PiS kolejną kadencję w rządzie. Wystawiając za to oczywiście równie słony jak obecnie rachunek. Pomóc w tym mają nie tylko dobre kontakty samego Raczyńskiego z Mateuszem Morawieckim, ale Patryk Wild, jeden z bezpartyjnych radnych, brat Mikołaja Wilda – wiceministra infrastruktury i pełnomocnika rządu ds. budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Ale stratedzy z Lubina nie byliby sobą, gdyby nie zakładali różnych scenariuszy. Co jeśli przyszłoroczne wybory wygra jednak Platforma z Nowoczesną? – Sami większości nie zdobędą. A wtedy i dla nich będziemy mieli ofertę. Bo my się na nikogo nie obrażamy – śmieje się jeden z Bezpartyjnych Samorządowców. – Interesuje nas przede wszystkim współpraca z rządem. Niezależnie, czy to PiS czy PO. A i koalicję w sejmiku Dolnego Śląska można w każdej chwili zmienić. Do odwołania obecnego zarządu potrzebnych będzie 22 radnych. To dokładnie tylu, ilu liczy obecna sejmikowa opozycja plus my. Idealiści, indywidualiści Jeśli spojrzeć na przeszłość polityków tworzących dziś Bezpartyjnych Samorządowców, znajdą się wśród nich zawiedzeni przedstawiciele wszystkich głównych partii. Sam Raczyński w latach 90. związany był z nieco dziś zapomnianą Partią Chrześcijańskich Demokratów. Prezydent Bolesławca Piotr Roman należał kolejno do Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego, Przymierza Prawicy i PiS. Razem z Raczyńskim wchodzili w skład komitetu poparcia Jarosława Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich w 2010 r. Wybrany na prezydenta Zielonej Góry Janusz Kubicki był członkiem SdRP, a potem SLD. Piotr Krzystek i dotychczasowy marszałek Dolnego Śląska Cezary Przybylski to z kolei byli prominentni członkowie Platformy Obywatelskiej. Pierwszy opuścił partię po tym, gdy odmówiła mu poparcia w wyborach samorządowych w 2010 r. Drugi odszedł po przejęciu steru w PO przez Grzegorza Schetynę. Co spina ludzi z tak różną polityczną przeszłością? „Jesteśmy pracującymi na rzecz społeczności lokalnych samorządowcami, dla których nadrzędną zasadą jest niezależność gmin, miast i regionów, szacunek dla indywidualnych potrzeb naszych społeczności oraz brak konieczności podporządkowania się odgórnym wytycznym. Jesteśmy ruchem wolnych ludzi, którzy w codziennej pracy nie potrzebują partyjnej struktury i ograniczeń narzucanych przez centralne komitety” – sformułowali w swoim politycznym credo, przyjętym podczas ubiegłorocznego I Kongresu Ruchu Samorządowego Bezpartyjni w Tarnowie Podgórnym w Wielkopolsce. Raczyński mówił tam: „Polacy są już dawno zmęczeni walkami politycznymi w kraju. To zmęczenie, które widać teraz, na co dzień, i które jest widoczne w procesie wyborczym. W ostatnich wyborach nasi kandydaci bezpartyjni zdobywali po 60 proc. poparcia w pierwszej turze, a więc już nam wyborcy sygnalizowali, że ta oferta partyjności samorządów jest ofertą złą, niedobrą dla Polski”. Pytany, czy współpraca z partią, która dąży do podporządkowania samorządów władzy centralnej, do tego odpowiada za łamanie konstytucji, wygasza niezależność sądów i powoli zmierza do wycofywania Polski z Europy, nie burzy jego definicji „bezpartyjności”, Raczyński uśmiecha się: – To wszystko problemy krajowe, a my się tymi w regionach zajmować nie będziemy – mówi spokojnie. – Czy jako prezydent Lubina miałbym się obrażać o to, że w KGHM mam prezesa z PiS? Przecież to głupie, bo nie moglibyśmy współpracować na rzecz Lubina. Uważam więc, że problemy parlamentarne muszą być rozwiązywane w parlamencie. A to, że partie polityczne są nieudolne i nie chcą tego robić, według mnie zresztą celowo, to ich problem, nie mój. Wywodzącemu się z Platformy Przybylskiemu, który zgodnie z umową koalicyjną pozostanie na stanowisku marszałka, odpowiedź na tak zadane pytanie przychodzi z większym trudem: – To, że decydujemy się na współpracę z PiS, nie znaczy, że będziemy jak oni – mówi. – To będzie wręcz wyzwaniem: pokazać, jak jesteśmy od nich różni. Także w kwestii pewnych wartości. Operacja „Paweł Kukiz” Lubinem Raczyński rządzi nieprzerwanie od 16 lat (był jego prezydentem również w latach 1990–94). 21 października po raz czwarty wybrano go już w pierwszej turze. Rządzi niepodzielnie – w urzędzie nie ma nawet zastępcy, a w poprzedniej kadencji w 23-osobowej radzie miejskiej miał 22 swoich radnych. Ostatni wszedł do niej tylko dlatego, że na wyborczej ulotce napisał, że też popiera Raczyńskiego. Pod jego okiem miasto kwitnie i dawno już z sypialni dla górników i kadr KGHM przemieniło się w całkiem wygodne miejsce do życia. Z bezpłatną komunikacją, darmowym internetem dla wszystkich, dobrymi drogami dojazdowymi i nowoczesnymi miejscami wypoczynku i rekreacji. W ostatnich latach przybyła nowoczesna hala widowisko-sportowa i kompleks otwartych basenów. Jest lodowisko i jedyny w regionie tor łyżwiarski. Minizoo z naturalnych rozmiarów figurami dinozaurów. A mieszkańcy, choć majętni (średnia pensja w KGHM to dziś ok. 10 tys. zł, przy czym zatrudnieni w kombinacie biorą ich w roku nie 12, a 14), nie płacą podatków od nieruchomości i posi

