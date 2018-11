Realiści ponad granicami Rakowski był przekonujący dla tych, którzy uważali, że do zmian może dojść tylko od wewnątrz systemu.

W czwartek 8 listopada minęła 10. rocznica śmierci Mieczysława Rakowskiego, twórcy POLITYKI. Jego następcom należy się uznanie, bo chociaż MFR jako polityk budził sprzeczne uczucia, nie usuwają go z pamięci redakcji i czytelników. W ramach tej „polityki historycznej POLITYKI” warto zwrócić uwagę na znakomitą książkę znanego publicysty niemieckiego Guntera Hofmanna, „Polacy i Niemcy. Droga do europejskiej rewolucji 1989/90 roku”, która właśnie się ukazała. (Tłumaczył Stanisław Rosnowski). Hofmann to taki niemiecki Adam Krzemiński – znakomicie osadzony w obu krajach, publicysta „Die Zeit”, najlepszego tygodnika w Niemczech, dysponujący świetnymi kontaktami w Berlinie i w Warszawie, autor 12 książek. Przez wiele lat był kierownikiem działu politycznego „Die Zeit”, obserwował i komentował z bliska kanclerzy Brandta, Schmidta, Kohla i Schrödera (Helmut Schmidt był współwydawcą „Die Zeit”, razem z „czerwoną hrabiną” Marion Dönhoff). W książce „Polacy i Niemcy” znajdujemy m.in. sylwetkę Rakowskiego w latach 80. na tle obu naszych krajów. „Był przeciwnikiem Michnika. Przez pewien czas zaliczano go chyba do najpotężniejszych ludzi w Polsce, był jednym z najbardziej ekscytujących intelektualnie – pisze Hofmann. – Bronił stanu wojennego i przestrzegał Zachód przed upieraniem się przy Solidarności. Uważał, że strajkujący chcieli wtrącić Polskę w katastrofę, a inteligencja wręcz prowokowała radziecką interwencję”. Podobne opinie żywili m.in. Helmut Schmidt (kanclerz 1974–82), hrabina Dönhoff, Peter Bender (znany i wpływowy publicysta), Egon Bahr (czołowy polityk SPD, minister w latach 70.), Richard von Weizsäcker (późniejszy prezydent) i Helmut Kohl – kanclerz, którego upadek muru berlińskiego zastał w Polsce. Rakowski – opisuje Hofmann – miał wielki wpływ na ocenę sytuacji w Polsce przez bońskich socjaldemokratów. Wierzyli mu, że nie było innego wyjścia niż stan wojenny. Egon Bahr wspominał w pamiętnikach, że uważał, iż w państwie komunistycznym możliwe są tylko przemiany odgórne, dlatego źle ocenił polski ruch związkowy. Rakowski był zainteresowany socjaldemokracją niemiecką, była ona tematem jego doktoratu. „W osobie Brandta widział bratnią duszę” – pisze Hofmann. Rakowski był przekonujący dla tych, którzy uważali, że do zmian może dojść tylko od wewnątrz systemu. „Dzięki swojej otwartości i pragmatyzmowi był przekonujący dla tych, którzy sądzili podobnie. Stawiał czoła prostackim twardogłowym, zważał na utrzymywanie dobrych stosunków z rosyjskimi władcami (bez powodzenia – D.P.), ale bardzo sobie cenił i wykorzystywał swoje kontakty na Zachodzie”. W rozmowie ze znanym historykiem Fritzem Sternem szczerze przyznawał, że próby reform są u progu załamania, ale nie tracił nadziei: „»Pewnego dnia Polacy jeszcze raz wprawią świat w zdumienie« – powiedział”. Dwa tygodnie później, 14 sierpnia 1980 r., rozpoczął się strajk w stoczni. Szczególne stosunki łączyły Rakowskiego z kanclerzem Schmidtem, przed którym nie ukrywał fatalnego stanu gospodarki. „Nie zaliczał się do opozycji – pisze Hofmann – ale w jego gazecie wiał rzeczywiście liberalny wiatr. Już choćby samo to miało wyraźny wpływ na wewnętrzny dyskurs w Polsce, a także na stosunek do niemieckich sąsiadów”. Często pomijano wkład Rakowskiego w transformację peerelowskiej Polski, poprzez Okrągły Stół aż po młodą demokrację i on sam się do tego przyczynił – zauważa niemiecki publicysta. „Zmarnował wiele z tej sympatii, jaką go darzono”. Co uczyniło z niego krytyka reżimu, a co trzymało go z dala od opozycji i strajkujących? – pyta autor. W rozmowie z nim Rakowski wylicza tragedie w strefie radzieckiej – Berlin 1953, Węgry 1956, Praga 1968, Afganistan… „My byliśmy pokoleniem wojennym, które tego wszystkiego doświadczyło”. W tym tkwił sekret dobrych stosunków ze Schmidtem. Obaj należeli do pokolenia, które musiało własnymi rękoma na nowo układać i budować świat, ale też

