Aliści Jak łatwo poznać po humorze, wykwintnym słownictwie i finezji stylu cytat z Lisiewicza.

Piotr Lisiewicz prowadzi w „Gazecie Polskiej” rubrykę, która wydaje mu się zapewne informacyjno-satyryczną, jest zaś w istocie przykładem, jak nisko można upaść w zacietrzewieniu i nienawiści. Oto notka komentująca fakt, iż Tomasz Piątek dostał w Lipsku nagrodę za swoją książkę o Antonim Macierewiczu: „Uniwersytet w Lipsku ma wspaniałe humanistyczne tradycje, wszak karierę na nim zaczynał niezwykle zdolny lekarz, doktor medycyny i antropologii sam Josef Mengele. Dziś z lipskim uniwersytetem współpracuje fundacja, która przyznała nagrodę Tomaszowi Piątkowi – za książkę na temat Antoniego Macierewicza. Za błyskotliwą jak niemieckie poczucie humoru aluzję do judaszowych 30 srebrników uznać należy fakt, że nagroda wyniosła 30 tys. euro. Rzecz jasna zarówno książka Piątka, jak i bełkotliwe uzasadnienie przyznania nagrody przez Szkopów są niezwykle prawdziwe i udowodnione. Jak atak Polaków na niemiecką radiostację w Gliwicach”. Spróbujmy, acz nie jest to proste, dokonać analizy tego obłędnego dekoktu. Dowiadujemy się, że Niemcy, zwani również, jak na prawdziwego Polaka przystało, Szkopami (podobnie jak Żydzi – parchami, Czesi – Pepikami czy Rosjanie – kacapami) nie mają nazbyt lotnego poczucia humoru. Stać ich tylko na to, by jak w 1939 r. w Gliwicach dokonać prowokacji (nader to wymyślna paralela), wręczając Piątkowi euro w trefnej ilości. Jak Judasz wydał faryzeuszom Jezusa, tak Piątek – Macierewicza. Nie jest to też precyzyjna analogia, bo Jezusa ukrzyżowano, a Macierewicz żyje, jeździ bezprawnie rządowymi limuzynami i tropi nadal zamachowców na podniebne samoloty, ale niech będzie. Kto by wątpił w wielkość Macierewicza, jest zdrajcą i narodowym wyrzutkiem. Tyle że Piątek jest podług Lisiewicza nie tylko Judaszem, ale i zbrodniczym kolaborantem. Bierze wszakże pieniądze od spadkobierców Josefa Mengele, bo takimi są wszyscy (bez względu na to, czego uczyli albo nie uczyli), którzy mają jakikolwiek związek z Uniwersytetem Lipskim i jego pracownikami nawet i po 70 latach. Nie warto nawet pisać o historycznym, a tym bardziej moralnym wydźwięku takich insynuacji, jedno kłamstwo warto jednak sprostować. Oto Josef Mengele studiował w Monachium i Frankfurcie nad Menem. Dyplom lekarski uzyskał na uniwersytecie frankfurckim, a doktorat z antropologii w Monachium. Z Uniwersytetem Lipskim nie miał akurat nic wspólnego. A to przecież był punkt wyjścia całej oszczerczej konstrukcji. Uczciwość informacji to jednak dla Lisiewicza jakiś zbędny, głupi i drobnomieszczański przeżytek. „Dobra zmiana” nie przejmuje się takim pięknoduchostwem. Gdy wieje wiatr historii, wtedy i Paryż może zostać stolicą Islandii. Prezes Jarosław Kaczyński nie odpowiada rzecz jasna za prymitywne łgarstwa i zdewiowaną wyobraźnię Piotra Lisiewicza. Aliści... Za treść pomieszczanych w „Gazecie Polskiej” enuncjacji odpowiedzialność ponosi jej redaktor naczelny Tomasz Sakiewicz. Nie świeci on może przykładem rzetelności dziennikarskiej, niemniej Piotr Lisiewicz jest jego zastępcą, tubą i podwładnym. Sakiewicz, jako że pismo sprzedaje się miernie, zajmuje się przede wszystkim działalnością społeczno-polityczną, czyli zakładaniem Klubów Gazety Polskiej. Jest to taki odpowiednik Rodzin Radia Maryja, gdzie Sakiewicz zastępuje Najświętszą Panienkę. Odwiedzają zjazdy tych klubów najwyżsi dostojnicy państwowi, a i prostemu posłowi z Żoliborza też

