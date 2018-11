red. Polityka i obyczaje Z ostatniej strony

Rafał Ziemkiewicz, tym razem w roli krytyka władzy („Polska. The Times”): „Na początku rządów PiS-u widać było, że jadą po bandzie, ale przynajmniej wiedzą, dokąd. Teraz w Polakach zaczyna narastać podejrzenie, że dalej jedziemy po bandzie, ale nikt już nie wie, w którą stronę. Bo na razie mamy dużo gadania, ale mało konkretów. Mówiąc językiem praktycznym: czy kogoś zamknięto za te ukradzione kamienice, czy za wyłudzony VAT? Czy z taśm, na których mówiono o ośmiorniczkach, coś wynikło?”. Dla PiS – owszem. Ludwik Dorn dla „GW” po marszu 11 listopada: „PiS mówi do Polaków, że jesteśmy wspólnotą narodową i powinniśmy w kluczowych momentach tę wspólnotowość celebrować, oraz że zapewnia sprawne państwo. Otóż okazuje się, że pojawiają się dwa poważne deficyty – ani poczucia wspólnoty, ani sprawnego państwa. Bo ta milcząca i dość smętna grupka oficjeli na przedzie państwowego marszu robi ogromne wrażenie – że to jest samotny i smutny pochód oficjeli, którzy się wcale nie cieszą z tego święta. A prawdziwe emocje i wspólnotę to widać na marszu narodowców – toksyczne emocje, agresję, uogólnioną nienawiść”. Jan Klata kończy felieton w „Tygodniku Powszechnym”: „Post factum Jarosław »Ogniu, krocz za mną« Kaczyński ogłosił ostatnią wersję prawdy: »wspólny marsz to ogromny sukces«. Zaiste, tylko nie wiadomo czyj. Dym się jeszcze nie rozwiał”. Piotr Skwieciński biada w „Sieciach”: „Polska to jedyne państwo świata, w którym w odstępie kilku lat najpierw spada helikopter z premierem, potem samolot z całym dowództwem lotnictwa, a następnie, niejako wieńcząc ten symboliczny ciąg, maszyna z prezydentem i najwyższą generalicją na pokładzie. (...) Kilka lat temu na prawicy modne było krytykowanie III RP pod hasłem, że to nie jest Polska na miarę swoich możliwości i ambicji. Sam wypowiadałem się w tym duchu. Teraz, mówiąc szczerze, w to wątpię. I przychodzą mi do głowy Afrykanie, którzy – jak sugeruje historia Czarnego Lądu po dekolonizacji – są z jakichś względów kulturowo niezdolni do rządzenia własnymi państwami”. Polak Murzynem świata? W „Najwyższym Czasie!” Tomasz Sommer żali się po przewidzianej przez siebie klęsce jego formacji (prawicy okołokorwinowej): „Nie wiem, jak Państwo, ale ja mam już szczerze po przysłowiowe dziurki w nosie tych ciągłych przegranych, nieudacznictwa, drobnych nieuczciwości czy otwartego kabotyństwa. No cóż, miejmy nadzieję, że samorządowe dojście do dna pozwoli nam wspólnie się od niego odbić i nasza konferencja będzie nowym otwarciem (...)”. Wieczny optymista. Stanisław Mancewicz oglądał relację z ostatniego posiedzenia komisji ds. Amber Gold i pisze w „Tygodniku Powszechnym”, co zobaczył: „winien być to materiał dla psychologów, menedżerów i biznesmenów. Był to bowiem fantastyczny spektakl, w którym dziewięcioro dorosłych, starających się osób przez siedem godzin nie było w stanie zadać ani jednego inteligentnego czy też kłopotliwego pytania jednemu, starszemu, standardowo inteligentnemu panu. Doprawdy wyglądało to też na skrupulatnie wyreżyserowane przedstawienie teatralne, ze znakomicie sporządzonymi dialogami czy monologami, z wpisaną do scenariusza bezradnością, zadaną aktorom charakterystycznym”. Tygodnik „Przegląd” komentuje: „Nawet taki sztywniak jak Jarosław Gowin palnie czasem coś odlotowego. Zwłaszcza po urlopie. Wypoczęty Gowin ogłosił, że jest w 100 proc. przekonany, że Polskę trzeba wymyślić na nowo. Jakby za mało było plag, które spadły na naszą umęczoną ojczyznę za sprawą rządów PiS i przystawek. Na swoje nieszczęście Gowin na wczasach zapomniał, kto u nich jest od myślenia. Tyle lat w polityce, tyle wolt i zdrad i ciągle szkolne błędy”. Refleksje prof. Magdaleny Środy po 11 listopada („Wprost”): „Za największego beneficjenta Święta Niepodległości uważam policję, która najpierw zastrajkowała, a potem strajk zawiesiła, wykorzystując (i słusznie) totalną panikę rządu. Minister Brudziński pił z dzióbków strajkujących policjantów, uznając słusz

