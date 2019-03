Jacek Żakowski Czy polityków można wyleczyć ze strachu przed Kościołem? Władza w imię Boże Anna Grzymała-Busse, politolożka z uniwersytetu Stanforda, o tym, dlaczego politycy boją się Kościoła katolickiego i czy coś może ich z tego strachu wyleczyć.

„W nowoczesnym świecie im bardziej Kościół angażuje się w politykę, tym szybciej trwoni autorytet moralny. Wierni odchodzą, a wraz z tym maleją wpływy Kościoła". JACEK ŻAKOWSKI: – Czy Kościół rządzi światem?

JACEK ŻAKOWSKI: – Czy Kościół rządzi światem? ANNA GRZYMAŁA-BUSSE: – Nie rządzi. Ale stara się wcielić w życie głęboko zakorzenioną wiarę, że światem powinno rządzić prawo naturalne, czyli boskie. Które Kościół reprezentuje z urzędu? Zwłaszcza Kościół katolicki chce wywierać wpływ na politykę poprzez wierzących polityków i przez ogół wiernych. Ale to jest raczej wpływanie niż rządzenie wprost. Na jedno wychodzi, kiedy prezydent Rzeszowa przerywa próby spektaklu dotykającego m.in. kościelnej pedofilii. Formalnie Kościół tylko „wpływa”, ale robi to tak skutecznie, jakby rządził. Rządzą politycy ulegający wpływom. W Polsce ulegają łatwo i powszechnie, więc Kościół bardzo skutecznie wywiera presję na rząd, politykę, kulturę. W skali świata to raczej jest ewenement niż norma. Takich krajów jak Polska jest mało. I szybko ich ubywa. Bo w nowoczesnym świecie im bardziej Kościół angażuje się w politykę, tym szybciej trwoni autorytet moralny. Wierni odchodzą, a wraz z tym maleją wpływy Kościoła. To się już w wielu krajach dokonało w XXI w. Irlandia i Chorwacja są bardzo dobrym przykładem. Na czym ten polski ewenement polega? Historycznie na utożsamieniu polskości z katolicyzmem i Polaków z Kościołem katolickim. W najtrudniejszych historycznych momentach Kościół był opoką Polaków. To stworzyło bardzo głęboką więź między narodem a wiarą, a także politykami a hierarchią Kościoła. Na poziomie elit powstał system ponadpolitycznych przenikających się więzi, które często są silniejsze niż polityczne podziały. I niż wola wyborców. W demokracji to jest polityczny fenomen. Nie tylko w polskiej demokracji. W Irlandii też tak było i długo działało podobnie jak w Polsce. Aż pękło. W swojej książce zestawia pani trzy pary demokratycznych państw. USA z Kanadą, Irlandię z Włochami i Polskę z Chorwacją. Obie europejskie pary tworzą społeczeństwa silnie katolickie. Skąd się biorą różnice? Z odmiennych doświadczeń. Między włoskim państwem a Kościołem zawsze było napięcie, bo w XIX w. papież był przeciwny zjednoczeniu. Republika powstała na przekór papiestwu, więc Kościół nie stał się autorytetem moralnym w polityce. To się trochę zmieniło po wojnie, gdy w różnych konfiguracjach przez pół wieku niemal nieprzerwanie rządziła lub współrządziła chadecja, a bardzo silni byli komuniści. Kościół otwarcie zawarł koalicję z chadecją. Pozwoliło mu to wpływać na prawo małżeńskie, religię w szkołach, później na badania komórek macierzystych. Wpływ Kościoła na polityczne decyzje był we Włoszech nieporównanie większy niż jego udział w dość świeckiej publicznej debacie zdominowanej przez wartości republikańskie. To się marnie skończyło, wraz z upadkiem chadecji. We Włoszech trudno sobie wyobrazić, by Kościół żądał zdjęcia z afisza spektaklu, który mu się nie podoba. Pod tym względem bardziej podobna do Polski jest Chorwacja. W Zagrzebiu Oliver Frljić, reżyser słynnej „Klątwy”, miał podobne przygody, jak później w Krakowie czy Warszawie. Tu też jest spora różnica. Chorwacja jest silnie katolicka, ale przez większość XX w. była częścią Jugosławii, gdzie mocny był też Kościół prawosławny i islam. W takim otoczeniu Kościół katolicki nie stanowił istotnej przeciwwagi dla opresyjnej władzy, jak w Irlandii czy Polsce. Nie zapracował więc na taki moralny kapitał, jaki miał Kościół irlandzki czy polski. A kiedy powstała niepodległa Chorwacja, Kościół roztrwonił ten autorytet, który miał z powodów religijnych, bo jednoznacznie związał się z partią nacjonalistyczną, która poniosła porażkę. To sprawiło, że mimo istnienia wyraźnej katolickiej większości, chorwaccy biskupi nigdy nie zdobyli wpływu np. na ustawodawstwo w kwestii aborcji. W odróżnieniu od kolegów z Polski i Irlandii. Irlandzki Kościół był politycznie najpotężniejszy z tych wszystkich. Irlandzkie państwo jeszcze dwie dekady temu było całkowicie zrośnięte z Kościołem, który miał swoją silną reprezentację w parlamencie. Oddało Kościołowi praktycznie całą oświatę, służbę zdrowia, opiekę społeczną, politykę rodzinną. Szkoły, uczelnie, szpitale, sierocińce były finansowane przez państwo, ale instytucje kościelne miały faktyczny monopol na ich prowadzenie. A w Polsce to jednak był zawsze margines. Ale rosnący, bo Kościół był i jest mocno usadowiony w procesach politycznych. Przy Okrągłym Stole, a potem w pracach nad konstytucją biskupi występowali jako mężowie zaufania narodu. I potrafili wywierać bezpośredni wpływ na politykę. Niektóre zapisy konstytucji władze świeckie wprost negocjowały z episkopatem. Wpływ Kościoła na kształt i działanie państwa jest w Polsce bezpośredni. Ale w III RP nie zawsze skuteczny. Na przykład w sprawie aborcji. Wpływ Kościoła na państwo zaczął być widoczny jeszcze w PRL i wciąż rośnie, chociaż nigdy nie stał się zupełny. Polska ustawa antyaborcyjna należy do najbardziej restrykcyjnych na świecie, mimo że społeczeństwo ma w tej sprawie bardziej liberalne poglądy. Na początku III RP Kościołowi się bardzo dużo udało, a potem stopniowo rozszerzał swoje wpływy. Dobrym przykładem jest religia w szkole. Najpierw był spór o to, czy w ogóle ją należy wprowadzić, potem kto ma płacić katechetom, potem czy stopnie z religii powinny być na świadectwach. Za każdym razem Kościół umiał postawić na swoim, dogadując się z władzą na przekór społeczeństwu. Czy to jest jeszcze demokracja? To jest system demokratyczny, ale taki, w którym Kościół katolicki odgrywa rolę najpotężniejszej grupy interesów. W Polsce Kościół gra mniej więcej tę rolę, jaką w USA odgrywają miliarderzy. Politycy są powszechnie przekonani, że jeśli nie chcą bardzo wiele stracić, to nie mogą zadzierać z Kościołem. I w dużej mierze słusznie. A w dużej niesłusznie. Bo polscy wyborcy są w zdecydowanej większości religijni, ale 80 proc. nie chce, żeby Kościół wpływał na politykę ani mówił, na kogo mają głosować. Dyspozycyjność państwa wobec żądań Kościoła wynika bardziej z nadgorliwości polskich polityków niż z oczekiwań wyborców. To jest polska specyfika? Są inne takie kraje na świecie. Na przykład Filipiny. Ale we wszystkich demokracjach, w których takie badania były prowadzone, ponad połowa respondentów odrzuca wpływ Kościoła na decyzje polityczne. To dlaczego politycy tym wpływom ulegają? Często spotykany fenomen jest taki, że politycy są bardziej konserwatywni niż większość społeczeństwa i nawet niż ludzie, którzy na nich głosują. Bardziej konserwatywni w sensie obyczajowym? Ogólnie ostrożniejsi. Bardziej chcą unikać ataków. Także ataków Kościoła. Starają się przewidzieć ostre reakcje biskupów i nadgorliwie próbują ich unikać. Wolą iść na rękę Kościołowi, żeby nie ryzykować. Unikanie przez polityków otwartego konfliktu ze zorganizowanymi grupami interesu i spełnianie ich nawet niewyrażanych, ale prawdopodobnych żądań to jest znany syndrom wielu demokracji. Skutek jest taki, że wpływy Kościoła są większe, niżby chcieli wyborcy. A w USA dominuje szczególna ostrożność wobec wielkiego biznesu, więc politycy boją się wzmacniać opiekę społeczną czy zdrowotną, chociaż wyborcy by sobie tego życzyli. W każdym kraju ta szczególna ostrożność polityków się trochę inaczej objawia, ale z badań wynika, że zasada jest uniwersalna. Politycy zwykle wolą rozczarować wyborców niż potężne lobby. A Kościół jest szczególnym lobby. Bo ma zwyczaj przemawiać jako przedstawiciel całego społeczeństwa. Nawet gdy społeczeństwo ma inne poglądy niż Kościół. Wtedy Kościół może się odwołać do swego rozumienia prawa naturalnego, podobnie jak inne lobby odwołują się do wyników preparowanych na swój użytek albo manipulowanych badań naukowych. Nawet kiedy opinia publiczna, jak w Polsce, zdecydowanie nie chce, by Kościół na nią wpływał i w jej imieniu kształtował polityczne decyzje, to jednak często daje się formować przez kościelne przekazy. A Kościół potrafi bardzo ostro walczyć o swoje interesy. Ale po klęsce ZChN klerykalni politycy wolą chować się w partiach świeckich, niż nieść własne sztandary. Od 1993 r. łatwiej wręcz jest wejść do Sejmu, posługując się hasłami antyklerykalnymi niż klerykalnymi. Niech pan jednak zwróci uwagę, że w Polsce partie antyklerykalne bardzo szybko znikają. Bo są ze wszystkich stron podgryzane i w sposób zmasowany permanentnie atakowane przez Kościół. Otwarty konflikt z Kościołem jak dotąd nikomu nie wyszedł w dłuższym okresie na dobre. Większe, trwale działające partie są mniej lub bardziej otwarcie klerykalne. Przynajmniej w takim sensie, że szukają kompromisu z Kościołem, nawet kiedy nie służy on ani państwu, ani ich elektoratowi. Różnica polega głównie na tym, że jedni z ulegania biskupom demonstracyjnie robią sobie cnotę, a drudzy ulegają dyskretnie i wstydliwie. Ale nawet polska klerykalna prawica nie nawiązuje do Boga tak często, jak politycy amerykańskiego mainstreamu. W polskiej polityce potężny jest Kościół, a w amerykańskiej wiara. Bo w USA żadne wyznanie nie ma dominującej pozycji. Ale od czasów Reagana 80 proc. ewangelicznych protestantów głosuje na republikanów. Partia republikańska musi się z nimi liczyć. W latach 90. powstała koalicja katolików i ewangelików, która potrafiła na przykład przeprowadzić zakaz finansowania z funduszy federalnych badań nad komórkami macierzystymi. Politycznie Kościoły są potęgą. Ale ich wpływ ogranicza konstytucja i system federalny. Niektóre stany mogą być bardziej liberalne niż inne, a na straży praw stanów i obywateli stoją niezależne sądy związane konstytucyjnym przepisem o świeckości państwa. Europa jest dla Polski bardziej pouczającym przykładem. Jak połączyć pani tezę, że Polacy nie chcą, by Kościół narzucał politykę, z inną pani tezą, że duże i trwałe partie są w Polsce klerykalne? Dlaczego wyborcy niechętni wpływom Kościoła mieliby głosować na partie, które te wpływy zapewniają? W Polsce to jest głównie kwestia przyzwyczajenia. Na początku wyborcy źle reagowali na kościelne afiliacje partii. Kiedy w wyborach w 1991 r. Kościół wyraźnie wskazał, na kogo należy głosować, jego autorytet się radykalnie osłabił. A potem partia poparta przez Kościół przegrała i znikła. Hierarchowie przekonali się, że lepiej wywierać wpływ przez istniejące partie, niż zakładać i promować własną. To się sprawdziło. Wyborcy stopniowo się przyzwyczaili, że każda duża partia oddaje hołd Kościołowi i ma klerykalne skrzydło. Powstał model pośredni między włoskim i irlandzkim. We Włoszech chadecja otwarcie zawarła koalicję z Kościołem, a w Irlandii partie polityczne zezwoliły Kościołowi na bardziej dyskretny, ale o wiele silniejszy wpływ na politykę. To będzie polski model demokracji? Wątpię. To raczej się w obu przypadkach źle skończy – jak w Irlandii i Włoszech. Chociaż mechanizm będzie pewnie inny. W Irlandii państwo było tak słabe, a Kościół był tak potężny, że nie miał kto reagować na potwornienie kościelnych instytucji. Kiedy na początku lat 90. po 70 latach niepodległości nieprawości Kościoła zaczęły wychodzić na jaw i ofiary – np. sióstr magdalenek – zaczęły głośno mówić, Kościół nie był w stanie wytłumaczyć, dlaczego akceptował okrucieństwo wobec najsłabszych i bezbronnych. Autorytet Kościoła gwałtownie się załamał, a wraz z nim wpływy polityczne. W Polsce Kościół nie jest aż tak potężny w oświacie, opiece społecznej, służbie zdrowia, więc jego nieprawości nie mają aż takiej skali i ich ujawnienie nie będzie miało tak potężnych skutków. Nawet sprawa księdza Jankowskiego? To jednak jest nieporównywalna skala. Kiedy widzimy papieża Franciszka całującego rękę ofiary polskiego księdza pedofila, trudno się nie wzruszyć. Kiedy czytamy raport o ukrywaniu przestępców w sutannach przez polskich biskupów, trudno nie być poruszonym, bo jedna czwarta polskiego episkopatu jest w to zamieszana. To pani zdaniem może być początek zmiany w stylu irlandzkim? Nie wydaje mi się. Sł

