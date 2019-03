Z życia sfer Jak rozmnażają się homoseksualiści Idioci, zwłaszcza pożyteczni, w dzisiejszych publicznych mediach zawsze się przydadzą.

Czytam, że geje i lesbijki rzadko mają dzieci, a mimo to homoseksualizm i tak utrzymuje się w populacji wszystkich ludów na mniej więcej stałym poziomie. Nauka na razie nie ustaliła dlaczego, na szczęście z pomocą nauce przyszedł publicysta Radia Zachód, który stwierdził, że homoseksualistów może przybywać „w jeden sposób: przez propagandę”. Moim zdaniem taki sposób rozmnażania musi niepokoić w sytuacji, gdy na propagandę powodującą przybywanie kolejnych homoseksualistów płyną z zagranicy olbrzymie fundusze.

Czytam, że geje i lesbijki rzadko mają dzieci, a mimo to homoseksualizm i tak utrzymuje się w populacji wszystkich ludów na mniej więcej stałym poziomie. Nauka na razie nie ustaliła dlaczego, na szczęście z pomocą nauce przyszedł publicysta Radia Zachód, który stwierdził, że homoseksualistów może przybywać „w jeden sposób: przez propagandę”. Moim zdaniem taki sposób rozmnażania musi niepokoić w sytuacji, gdy na propagandę powodującą przybywanie kolejnych homoseksualistów płyną z zagranicy olbrzymie fundusze. Wmawia się nam, że są to fundusze na rozwój demokracji, ale wiadomo, że to zmyła i o co tu naprawdę chodzi. Z drugiej strony uważam, że skoro rozmnażanie się homoseksualistów przez propagandę tak dobrze idzie, warto by w ten sposób spróbować rozmnażać publicystów, takich jak ten z Radia Zachód. Moim zdaniem jest ich w kraju za mało, zwłaszcza w porównaniu z liczbą homoseksualistów. Chociaż nie można wykluczyć, że w rzeczywistości jest ich więcej, tylko nie zrobili jeszcze coming outu. Trudno się temu dziwić, biorąc pod uwagę, że tacy publicyści spotykają się z niezrozumieniem, brakiem tolerancji i agresją słowną ze strony osób lepiej od nich wykształconych lub wyposażonych intelektualnie. „Poziom zidiocenia w niektórych audycjach Radia Zachód już od dawna jest nie do zniesienia” alarmuje na Facebooku były marszałek lubuski, obecnie przedstawiciel zarządu województwa. Przy takim poziomie zidiocenia rozmnażanie przez propagandę może być oczywiście trudniejsze i bardziej kosztowne, ale uważam, że pieniądze muszą się znaleźć. TVP, w której programy publicystyczne osiągnęły już wysoki poziom zidiocenia, dostała właś

Pełną treść tego i wszystkich innych artykułów z POLITYKI oraz wydań specjalnych otrzymasz wykupując dostęp do Polityki Cyfrowej.