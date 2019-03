Rafał Kalukin Co się stało z nasza lewicą Od lewa do lewa Kto jest prawdziwą lewicą, a kto tylko ją udaje? Czy skuteczność jest w polityce ważniejsza od ideowej tożsamości? Choć do wyborów jeszcze sporo czasu, po politycznej lewej stronie rozliczenia już się zaczęły.

Max Skorwider Z obecnym jednocyfrowym poparciem Wiosna nie osłabia Koalicji Europejskiej tak, jak się to wydawało jeszcze miesiąc temu. Za to coraz wyraźniej staje się jej uzupełnieniem. Pod otwarcie lewicowym szyldem wystartuje w majowych wyborach tylko jedna lista. I to zdecydowanie niszowa, zorganizowana wokół chwiejącej się w posadach Partii Razem, bez poważnych perspektyw na mandaty. Nieco większe szanse będą mieli kandydaci kamuflujący swą tożsamość w pop-politycznej formule Wiosny, dosyć selektywnie czerpiącej z lewicowego pakietu, używającej retorycznych zamienników. Ewentualnie idący na trudne kompromisy i ryzykujący roztopienie się w ramach Koalicji Europejskiej. To z kolei casus SLD, Inicjatywy Polskiej oraz Zielonych.

Zakazane słowo Podczas sobotniej prezentacji kandydatów z pierwszych miejsc list Wiosny słowo „lewica” nie padło ani razu. Jakby obłożone zostało embargiem. Mimo że przez scenę przewinęło się kilka emblematycznych postaci polskiej lewicy, m.in. czołowy jej ideolog Maciej Gdula z „Krytyki Politycznej” (kandyduje w okręgu obejmującym Małopolskę i Świętokrzyskie), aktywistka proaborcyjna i była wicemarszałek Sejmu Wanda Nowicka (Kujawsko-Pomorskie), związana do niedawna z SLD była warszawska radna Paulina Piechna-Więckiewicz (Mazowsze). Co najwyżej sygnalizowano tematy kojarzone z lewicą, choć wyrywkowo. Najwięcej o walce ze smogiem, ale też o neutralności światopoglądowej, prawach osób LGBT, wyższych wynagrodzeniach (zwłaszcza nauczycielskich) i emeryturach. Ale były to tylko pojedyncze aplikacje w ideowo niedookreślonym, postpolitycznym systemie operacyjnym Wiosny. O drugiej stronie lewicowego równania, czyli finansowaniu redystrybucji wyższymi podatkami, nie ma mowy. Z założenia Wiosna ma się przecież podobać niemal każdemu. Kojarzyć się z czymś fajnym, świeżym, uśmiechniętym, młodzieńczym. Zrobić wrażenie, sprowokować odbiorców do gromkiego „wow” (nadużywanego zresztą podczas konwencji przez konferansjerów i samego Biedronia aż do niestrawności). Tradycyjna lewicowość – z jej klasowymi antagonizmami, niezgodą na kształt stosunków społecznych, wojowniczą retoryką i nieodłącznym sekciarstwem – nie ma tu wstępu. A jak nie ma lewicy, to i prawicy również. Po jednej stronie znajduje się obóz nowoczesności i postępu; po drugiej są „populiści” i „nacjonaliści”. Taki podział szkicował Biedroń, poświęcając zresztą PiS sporą część sobotniego wystąpienia. O Koalicji Europejskiej wspomniał tylko raz i do tego dygresyjnie. Niby to pochwalił konkurencję, że zaczyna przejmować „wiosenne” postulaty i wartości. To coś nowego, gdyż do tej pory Wiosna starała się pretendować do roli trzeciej siły, więc kontestowała oba dominujące ugrupowania. Ale po niezłym starcie jej notowania ostatnio spadły do poziomu 6–7 proc. Znów, jak w kampanii samorządowej, perspektywa kolejnych wyborów najwyraźniej zaczęła polaryzować postawy polityczne. Emocje rosną, wyborcy się mobilizują, ubywa zmęczonych bądź znudzonych konfliktem PO z PiS. Tym sposobem naturalnie kurczy się przestrzeń dla Wiosny jako beneficjentki tego znudzenia. Otoczenie Biedronia najwyraźniej więc uznało, że w tej sytuacji atakowanie liberalnego centrum (a już zwłaszcza w mediach publicznych) to strategia samobójcza, prowokująca zarzuty o sprzyjanie PiS. Zamiast tego Wiosna przeszła na ostre antypisowskie pozycje. Sprzyjała takiemu manewrowi awantura o Kartę LGBT, której zachowawcze elity PO broniły przed atakami rządzących cokolwiek niemrawo. Jeszcze więcej chaosu w obozie KE wywołała wypowiedź Pawła Rabieja na temat adopcji dzieci przez pary jednopłciowe. W tych sprawach Biedroń nie ma obciążeń krępujących Schetynę. Może więc otwarcie wystąpić w obronie zaatakowanej społeczności i zaprezentować się w roli głównego antagonisty PiS. Co też próbuje teraz czynić. Z drugiej strony przypomina to jednak nadrabianie zaległości, gdyż kulminację sporu o Kartę LGBT Wiosna przespała. Biedroń jeździł wtedy po Polsce i jego głos nie przebił się do mediów. Kolejny raz okazało się, że koncepcja oparcia ruchu na jednym liderze ma swoje ograniczenia. Bo gdy Biedronia brakuje, nie ma kim zastąpić go w medialnych zapasach. Jego najbliższemu współpracownikowi Marcinowi Anaszewiczowi brakuje „wiosennego” wdzięku, Gdula jest zanadto profesorski, natomiast retorycznie najsprawniejszego Krzysztofa Gawkowskiego z niewiadomych przyczyn partia posyła do mediów sporadycznie. A zabiegany Biedroń nie jest w stanie utrzymać stałej komunikacji z wyborcami. Stąd wrażenie, że nowy ruch działa zrywami. Naprzemiennie pojawia się i gdzieś znika. Mimo to liderski profil Wiosny został utrzymany. Na listach do PE kandydujący w Warszawie Biedroń jest jedyną niekwestionowaną gwiazdą. Większość pozostałych „jedynek” to stanowiący dla niego tło niezbyt rozpoznawalni aktywiści społeczni. Od tej reguły odstaje przede wszystkim Zbigniew Bujak, choć solidarnościowa legenda odgrywa tu raczej rolę ekskluzywnego dodatku (no i przyznano mu trudny lubelski okręg). Podobnie jak Joanna Scheuring-Wielgus, kandydująca „gościnnie” z drugiego miejsca w stolicy (choć to dla niej partia przewidziała mandat, którego Biedroń nie zamierza obejmować). Konsekwentnie obiecując wprowadzenie nowych standardów do polskiej polityki, Wiosna coraz głębiej grzęźnie w starych. Skupiona jak inni na marketingowych efektach, nie gardzi partyjnymi transferami, na listy w okręgach posyła warszawskich „spadochroniarzy”. Podczas konwencji dosyć nieudolnie starano się pozorować oddolny charakter ruchu. Łączono się ze sceny w Warszawie z lokalnymi aktywistami, którzy najczęściej opowiadali, jak to po wielu dyskusjach udało im się wreszcie wybrać lidera listy w okręgu. Niektórzy odgrywali zresztą tę komedię z nieukrywaną ironią. Było przecież jasne, że otwierane na pokaz koperty z nazwiskami liderów zostały nadane z Warszawy. Czy oficjalny start kampanii pomoże przełamać Wiośnie impas ostatnich tygodni i odrobić spadki sondażowe? Sytuacja jest trudna. Zwłaszcza że Biedronia czeka w Warszawie wyjątkowo ciężka walka o głosy z otwierającym listę KE Włodzimierzem Cimoszewiczem, który – jak pokazują rozmaite badania – cieszy się bardzo wysokim poparciem elektoratu antypisowskiego. Z obecnym jednocyfrowym poparciem Wiosna nie osłabia Koalicji Europejskiej tak, jak się to wydawało jeszcze miesiąc temu. Za to coraz wyraźniej staje się jej uzupełnieniem. Zwłaszcza po obsunięciu się Kukiz’15 w okolice progu wyborczego. Jeśli więc KE i PiS do samego końca (czyli jesiennych wyborów parlamentarnych) będą iść „łeb w łeb”, nawet skromna reprezentacja Wiosny może przeważyć szalę na rzecz opozycji. Razem z PRL Obóz władzy najwyraźniej już dostrzegł zagrożenie. Bo media publiczne radykalnie zmieniły ostatnio kurs wobec ruchu Biedronia. Skończyły się zaproszenia dla jego ludzi, zaczęły się ataki na Wiosnę. Najbardziej pożądanymi przez TVP reprezentantami lewicy (czy wręcz całej opozycji) są teraz politycy zmarginalizowanej w ostatnich miesiącach Partii Razem. Cel promowania „prawdziwej lewicy” przez PiS jest oczywisty: osłabić Wiosnę. Partia Razem ma z Biedroniem na pieńku. Głównie za sprawą nieudanych negocjacji o współpracy i słynnej oferty Wiosny „milion złotych za jedno biorące miejsce do PE”. Na tym tle doszło zresztą w Razem do wewnętrznego konfliktu, po którym odeszła jedna z liderek partii Agnieszka Bąk-Dziemianowicz. Spekulowano, że wystartuje pod szyldem Wiosny, choć na sobotniej prezentacji jej nazwisko się nie pojawiło. Być może dostanie więc niższe miejsce bądź – co bardziej prawdopodobne – będzie brana pod uwagę dopiero przy jesiennym rozdaniu do parlamentu krajowego. Po wyborach samorządowych Partia Razem znalazła się na spalonym. Wcześniej wzgardziła propozycją SLD stworzenia wspólnej listy lewicowej. Idąc samodzielnie, poniosła klęskę (1,5 proc. w sejmikach). Pod koniec ubiegłego roku była już gotowa przeprosić się z Czarzastym, lecz szef Sojuszu właśnie przystępował do negocjacji ze Schetyną. Wokół Razem nagle zrobiło się pusto. Lewicowi trendsetterzy przerzucili poparcie na Biedronia. Skończyło się zapotrzebowanie na integralną, nieskalaną kompromisami lewicę. Nie było jednak innego wyjścia, jak dalej trzymać się lewej ściany. Choć trochę inaczej niż do tej pory. Przede wszystkim nastał czas urealnienia oczekiwań. Bo z Partią Razem był ten problem, że cieszyła się poparciem pewnej części elit (a jak wynikało z pewnego internetowego badania, była wręcz faworytem kadry akademickiej), lecz sama wzdychała do „klas ludowych”, nisko opłacanych pracowników, małomiasteczkowego prekariatu. Jakby chciała obejść dominującą w tych grupach konserwatywną obyczajowość, zasypać różnice w habitusach. Tyle że lewicowy wyborca, którego sobie skonstruowali młodzi lewicowi idealiści, tak naprawdę nigdy nie istniał. Teraz więc poszli po rozum do głowy i dostrzegli tego, który realnie istnieje i od zawsze głosuje na lewicę. Czyli na SLD, bo innej lewicy, praktycznie rzecz biorąc, po 1989 r. nie było. W najbliższych wyborach Razem zamierza więc zwrócić się do elektoratu z przeszłością w dawnym aparacie partyjnym, służbach mundurowych, z trwającą wciąż nostalgią za dawnym ustrojem. Sprzyja temu to, że Sojusz akurat zaczął się roztapiać w Koalicji Europejskiej. Partia Razem zaatakowała więc SLD, że „wybrało brudny układ z prawicą i klerem”. A jednocześnie dopięła porozumienie z marginalną (choć dysponującą realnymi strukturami) Unią Pracy oraz Ruchem Sprawiedliwości Społecznej Piotra Ikonowicza. Chodziło o to, by powołać konstrukcję pod lewicowy szyld wyborczy, jedyny w tej kampanii. I tak powstała koalicja Lewica Razem. Próbowano zresztą jeszcze mocniej wyjść naprzeciw oczekiwaniom „etosowego” wyborcy SLD. Sondowano start Izabelli Sierakowskiej, niegdyś najgorliwszej obrończyni pe

