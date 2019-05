Które grupy Polaków poparły PiS, a które opozycję

PiS wygrał na wsi, wśród robotników i w pokoleniu 50+. Koalicja Europejska przyciągnęła 30- i 40-latków, menedżerów i mieszkańców dużych miast. Wśród młodych dobrze wypadli radykałowie. Co jeszcze wynika z exit polla?

O tym, jak głosowały poszczególne grupy Polaków – mężczyźni i kobiety, grupy zawodowe, mieszkańcy miast i wsi czy poszczególne generacje – dowiadujemy się z badania exit poll firmy Ipsos. To bardzo dokładny sondaż, lecz wciąż tylko sondaż, więc nie w 100 proc. oddaje rzeczywistość. Lepszego narzędzia do poznania preferencji politycznych Polaków jednak nie mamy, więc warto z niego skorzystać. Nie powinno się przy tym przykładać zbyt dużej wagi do dokładnych wyników liczbowych, warto patrzeć na trendy, które w tych wyborach są zresztą bardzo ciekawe.

Jeśli chodzi o płeć, wyniki potwierdziły dotychczasowy trend – kobiety są nieco bardziej liberalne od mężczyzn, a jednocześnie znajdują dużo mniej zrozumienia dla radykałów, szczególnie prawicowych. PiS poparło dokładnie tyle samo mężczyzn i kobiet (45,2 proc.). Różnice dotyczyły dalszych miejsc w partyjnym rankingu – na Koalicję Europejską głosowało aż o ponad 3 pkt proc. więcej kobiet niż mężczyzn (39,5:36,1). Kobiety (7 proc.) wyraźnie mocniej niż mężczyźni (5 proc.) poparły też Wiosnę Biedronia. Nie były za to skłonne głosować na skrajności: Konfederację wybrało 3,1 proc. pań i 7,6 proc. panów. To ogromna różnica.

Młodzi radykałowie, wiek średni za opozycją, starsi za PiS

Potwierdziły się także tezy o prawicowości i radykalizmie najmłodszej grupy wyborców – od 18 do 29 lat. W tej grupie prawie jedna czwarta, aż 24,4 proc., poparła skrajną prawicę: Konfederację (16,5 proc.) i Kukiz ′15 (7,9 proc.). Główne partie zanotowały dużo gorszy wynik niż wśród wszystkich Polaków – 31 proc. młodych głosowało na PiS, a 27,6 proc. na Koalicję Europejską. Z kolei Wiosna Biedronia miała dwukrotnie lepszy wynik niż w całej populacji – 12,8 proc.

Koalicja Europejska wygrała z PiS w dwóch grupach wiekowych: wśród 30-latków (38,2:36,7) i 40-latków (43,5:39,8). W starszych generacjach PiS zdecydowanie pokonał opozycję – prawicę poparło 51 proc. 50-latków i ponad 55 proc. pokolenia 60+ (Koalicję Europejską odpowiednio 37,8 proc. i 38,1 proc., czyli mniej więcej tyle co wszystkich Polaków). Fatalnie w tych dwóch grupach wypadły mniejsze partie, zarówno Wiosna Biedronia, jak i Konfederacja i Kukiz ′15. Starsi Polacy, po pięćdziesiątce, są najbardziej spolaryzowaną grupą wiekową: dwie główne partie wspiera 88,8–93,2 proc. wyborców.

PiS rządzi na wsi, PO w dużych miastach i metropoliach

Jeśli chodzi o wykształcenie, PiS osiągnął gigantyczną przewagę wśród osób po podstawówce (72 proc.) i szkole zasadniczej zawodowej (67,7 proc.). Pośród osób z licencjatem czy wykształceniem wyższym zdecydowanie wygrała z kolei Koalicja Europejska (49,9 proc.). W tej grupie swoje najlepsze wyniki osiągnęły też Wiosna Biedronia (8,4 proc.) i... Konfederacja (6,1 proc). PiS z kolei wśród osob z wykształceniem wyższym lub licencjatem miał najgorszy wynik ze wszystkich grup (28,9 proc.).

PiS zdecydowanie wygrał na wsi, osiągając 59,1 proc. Koalicja Europejska, choć jej częścią był PSL, uzyskała tylko 26,2 proc. W małych miastach do 50 tys. mieszkańców był remis (po ok. 41 proc.), a w średnich miastach od 51 do 200 tys. mieszkańców Koalicja Europejska osiągnęła lekką przewagę nad PiS (42 do 39,6 proc.). W dużych miastach (od 200 tys.) i metropoliach opozycyjny sojusz zyskał ok. 50 proc. głosów, a PiS zaledwie 30–34 proc. Metropolie były także przychylne Wiośnie Biedronia, która osiągnęła tam prawie 10 proc.

Rolnicy za PiS, menedżerowie za PO

W grupach zawodowych PiS triumfował przede wszystkim wśród rolników, zdobywając prawie trzy czwarte głosów (72,3 proc.), a także robotników (59,8 proc.), emerytów (56,4) i bezrobotnych (54,5). Koalicja Europejska wygrała wśród kadry kierowniczej i specjalistów (52 proc.), właścicieli i współwłaścicieli firm (50,7 proc.) oraz pracowników administracji i usług (41,4 proc.). Menedżerowie i specjaliści stosunkowo chętnie głosowali też na Wiosnę Biedronia (9,1 proc.). Wśród uczniów i studentów Wiosna i Konfederacja zyskały po 15–16 proc., spychając PiS i Koalicję Europejską poniżej pułapu 30 proc.

O tym, że główne obozy polityczne mają bardzo stabilne elektoraty, świadczy fakt, że ponad 80 proc. wyborców deklarujących głosowanie na Andrzeja Dudę w 2015 r. w niedzielę poparło PiS, a ponad 80 proc. elektoratu Bronisława Komorowskiego z tamtych wyborów głosowało na Koalicję Europejską.

