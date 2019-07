Niemal we wszystkich krajach Unii istnieje coś w rodzaju 500 plus, ale nigdzie nie wywołuje takich emocji ani nie zapewniło nikomu takiej hegemonii jak Prawu i Sprawiedliwości w Polsce.

Dopóki opozycja nie wymyśli swojego 500 plus, to nie ma szans wygrać. I to ją wpycha w pułapkę: jeśli zaproponuje swoje 500, a tym bardziej 600 plus, to przestanie się od PiS różnić.

Prawo i Sprawiedliwość to oczywiście nie tylko 500 plus, ale to właśnie ten socjalny transfer zrewolucjonizował polską politykę i stał się punktem odniesienia dla wszystkiego, co dziś polityczne. Ma być jeszcze raz głównym sposobem na wygranie wyborów parlamentarnych. Bo tak jak tuż przed wyborami (26 maja) wypłacono trzynastą emeryturę (21 maja), tak teraz w październiku wyborcy dostaną 500 plus na pierwsze dziecko z wyrównaniem za cztery miesiące. Trzynasta emerytura to przecież nic innego jak 500 plus, tylko że dla emerytów.