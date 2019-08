Kaczyński idzie po centrum

Zaczęła się kampania, która może być najostrzejszym starciem, jakie widziała polska demokracja po 1989 r.

Ponad 45 proc. w wyborach europejskich dla PiS to najwyższe poparcie, jakie kiedykolwiek notowała partia w Polsce po demokratycznym przełomie. Skala zwycięstwa była tak znaczna, że wywołała rozpad Koalicji Obywatelskiej i ruchy tektoniczne całej opozycji. Na gruzach KO powstały trzy bloki. Czy nowa sytuacja pozwoli na odsunięcie PiS od władzy? Choć nic jeszcze nie jest przesądzone, to wybory do unijnego parlamentu sprawiły, że na dziś „ustawieniem fabrycznym” jest utrzymanie władzy obozu Zjednoczonej Prawicy.