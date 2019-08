Marszałek Sejmu przeprasza i zostaje na stanowisku

Marek Kuchciński wreszcie przemówił w sprawie podróży rządowym samolotem. Od marca 2018 r. do maja 2019 odbył ok. 100 takich lotów.

„Mam świadomość, że opinia publiczna negatywnie ocenia moje postępowanie, dlatego pragnę wszystkich, którzy poczuli się urażeni, przeprosić. Jednocześnie chciałbym zdecydowanie stwierdzić, że działałem zgodnie z prawem” – oświadczył Marek Kuchciński na specjalnie zwołanej konferencji prasowej. Tłumaczył, że przyjął taki model pracy – „aktywnie pracuje” w Sejmie, w kraju i za granicą.

„Stąd wynika duża liczba spotkań i wyjazdów na uroczystości, w których biorę i brałem udział, zapraszany przez organizatorów. Takich spotkań od początku kadencji odbyło się ponad 900, niejednokrotnie kilka dziennie, w tym w soboty i w niedziele” – mówił Kuchciński.

Radosław Fogiel, wicerzecznik PiS, który wystąpił obok marszałka, podkreślił, że nie doszło do złamania prawa ani obowiązującego obyczaju: „Sprawy te były nieuregulowane, dlatego chcemy wprowadzić możliwość opłacania lotów przez członków rodzin osób, którym loty rządowym samolotem przysługują”.

Żona marszałka w rządowym samolocie

Marszałek przyznał, że w 23 lotach towarzyszyła mu rodzina. Przypomniał, że w związku z tym wpłacił 15 tys. zł na Klinikę Budzik i Caritas Polska. „Po dokładnej analizie lotów” okazało się – tłumaczył – że raz na pokładzie znajdowała się tylko jego żona. „Po jednym moim locie z Warszawy do Rzeszowa, w drodze powrotnej do Warszawy, za zgodą dowódcy załogi i jego przełożonego podróżowała moja żona. Nie był to lot zamawiany specjalnie, gdyż po tym, jak opuściłem pokład samolotu w Rzeszowie, samolot zgodnie z planem musiał wrócić do Warszawy. Lot ten nie posiadał statusu HEAD” – przyznał. Postanowił pokryć koszty tej podróży. Na podstawie wyliczeń MON wpłaci na konto Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych 28 tys. zł.

Posłowie PO-KO przeprowadzili kontrolę poselską w I Bazie Lotnictwa Transportowego. Wystąpili o dokumenty dotyczące lotów marszałka Kuchcińskiego. Okazało się, że w większości są to loty z Warszawy do Rzeszowa i z powrotem. Z wyliczeń dokonanych na podstawie dokumentacji wynika, że loty kosztowy ponad 4 mln zł.

W ostatni czwartek przy Nowogrodzkiej odbyło się spotkanie władz PiS w sprawie lotów. W weekend pojawiły się spekulacje, że prezes Jarosław Kaczyński zmusi Marka Kuchcińskiego do dymisji. W najbliższy piątek, na wniosek opozycji, odbędzie się debata nad odwołaniem go z funkcji marszałka Sejmu. Marek Kuchciński po odczytaniu oświadczenia z kartki wyszedł z sali konferencyjnej, nie odpowiedział na pytania dziennikarzy.

