Partie pokazały swoje programy. Zostaliśmy zaproszeni do cudownej krainy, gdzie słońce nigdy nie zachodzi, a problemy same się rozwiązują. Warto zajrzeć, co jest pod tym obrazkiem.

Będziemy więcej zarabiać i dostawać wyższe emerytury, krócej czekać w kolejkach do lekarza, oddychać czystym powietrzem. Państwo będzie budować tanie mieszkania, otoczy opieką seniorów, doprowadzi do każdej gminy autobus. Programy z plusami zostaną oczywiście utrzymane. Podatki nie wzrosną, budżet pozostanie zrównoważony. Pod tym względem programy wyborcze głównych partii praktycznie się nie różnią. W wystawionych na pokaz beczkach miodu nie ma prawa znaleźć się choćby kropla dziegciu.