Skrajnie niebezpieczny projekt

Pod hasłem „Stop pedofilii” skrajna prawica znów próbuje przemycić niebezpieczne treści. Najpierw hasło posłużyło do ataków na środowisko LGBT, teraz ma wykończyć – i tak rachityczną – edukację seksualną. Fundacja Pro-Prawo do Życia złożyła w Sejmie projekt nowelizacji Kodeksu karnego, który zakłada karę grzywny, ograniczenia albo pozbawienia wolności do lat dwóch za publiczne propagowanie lub pochwalanie podejmowania przez małoletnich obcowania płciowego lub innej czynności seksualnej.