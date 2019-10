Polityka i obyczaje

Politolog Iwan Krastew w rozmowie dla dodatku „GW” „The Big Ideas” jednych pociesza, a drugich przestrzega: „Populiści wygrywają, populiści przegrywają. A ludzie się nimi męczą. Populiści rozumieją politykę zero-jedynkowo, jako walkę dobra ze złem. Wierzą, że jeśli się wygrało wybory, to zyskuje się pełną kontrolę nad krajem. A jeśli się przegra, to traci się wszystko. To niebezpieczne, bo rządzą właśnie tak, jakby po nich miał być potop. I to niebezpieczne także dla nich, bo gdy stracą władzę, będą traktowani tak samo”.