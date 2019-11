Kultura i sztuka rządzenia

Z sukcesów, które już udało się PiS osiągnąć, warto wymienić zakończenie trudnej sprawy tzw. dwóch wież Jarosława Kaczyńskiego.

Po wyborach PiS ostro zabrał się do roboty. Minęły zaledwie trzy tygodnie, a rząd Mateusza Morawieckiego już zapowiedział, których obietnic w pierwszej kolejności nie zrealizuje. Rząd oświadczył, że po pierwsze, nie zdąży z pakietem ustaw dla przedsiębiorców i emerytów, które Sejm miał uchwalić w ciągu 100 dni od wyborów. Po drugie, rząd dał do zrozumienia, że w przyszłym roku nie nastąpi kwotowo-procentowa waloryzacja emerytur dla najbiedniejszych i nie dojdzie do uchwalenia pierwszego w historii zrównoważonego budżetu.