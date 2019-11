PiS będzie tworzył nowe elity. Ba! Już tworzy!

Zdarzyło się to jeszcze za czasów prezydenta Bieruta, bo rok był chyba 1951. Naszą szkołę na warszawskim Powiślu nawiedziła dwójka aktywu partyjnego PZPR. Szef był w marynarce, a jego pomocnik w swetrze. Chodzili od klasy do klasy z krótką ankietą. Każdego z nas pytali o miejsce urodzenia i pochodzenie rodziców – w odpowiedzi słyszeli kucharz, tramwajarz, szewc, murarz – wiadomo, robotnicze. Urzędniczka, kasjerka, pielęgniarka to była inteligencja pracująca. Doszli do mnie. „Ojciec jest kim?