Czy papież wie, co się dzieje w polskim Kościele? Powinien, bo ma tu swojego przedstawiciela. Kim jest zatem nuncjusz apostolski?

O tym, że w Polsce działa ambasador Watykanu, przypomniał nam list 16 księży gdańskich w sprawie traktowania duchownych przez abp. Leszka Sławoja Głódzia. Swoje oświadczenie, potwierdzające zarzuty, wysłali oni na ręce abp. Salvatore Pennacchia. To on jest dzisiaj w Polsce nuncjuszem apostolskim i – taka tradycja – honorowym dziekanem korpusu dyplomatycznego w naszym kraju. Wcześniej usłyszeliśmy o nim przy okazji dokumentu braci Sekielskich „Tylko nie mów nikomu”. Abp Głódź oświadczył, że go nie oglądał, bo nie ma czasu zajmować się byle czym.