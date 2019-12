Z życia sfer

Bogaty program budownictwa muzealnego to dowód, że rząd PiS patrzy w przeszłość odważnie i bez kompleksów.

W ramach przywracania normalności premier Morawiecki zapowiedział wzniesienie w korycie Wisły łuku triumfalnego upamiętniającego Bitwę Warszawską 1920 r. Koryto wydaje się idealną lokalizacją, gdyż prezydent Trzaskowski nie ma prawnej możliwości odmówienia premierowi dostępu do tego koryta, dzięki czemu premier może w nim robić, co mu się podoba. Łuk jest zaś symbolem na tyle uniwersalnym, że mógłby symbolizować nie tylko zwycięstwo polskiej armii w 1920 r., ale także obecny stan polskiej armii, która od łuków już odeszła, ale kto wie, czy z powodu braku pieniędzy (wydanych na rakiety Patriot i myśliwce F-35) nie będzie musiała do nich wrócić.