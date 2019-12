Mizerski na bis

Burmistrz Ustrzyk ocenia, że kryzys finansów odbije się nie tylko na ustrzyckich szkołach, ale także na pracownikach urzędów, którzy po podwyższeniu minimalnego wynagrodzenia na początku przyszłego roku mogą stracić pracę.

Wiele środowisk krytykuje decyzję o wprowadzeniu religii do szkół, ale o tym, że była ona słuszna, najlepiej świadczy przykład borykających się z kłopotami finansowymi Ustrzyk Dolnych. W celu zażegnania kłopotów burmistrz Ustrzyk wpadł na pomysł zredukowania liczby godzin religii w szkołach o połowę, dzięki czemu Ustrzyki zaoszczędziłyby aż 300 tys. zł, co oczywiście nie byłoby możliwe, gdyby wcześniej lekcji religii do szkół nie wprowadzono.

Burmistrz zwrócił się do metropolity przemyskiego z prośbą o zmniejszenie w ustrzyckich szkołach i przedszkolach liczby godzin lekcji religii z dwóch do jednej tygodniowo.