Awantura awanturą, a Marian Banaś, jakby nigdy nic, urzęduje. W gmachu NIK melduje się codziennie i wzorowo. Wymarzony prezes.

Wychodzi rano z kawalerki na Pradze, w której mieszka, blisko Teatru Powszechnego, wsiada do służbowej skody superb i o 9.00 wysiada w garażu przy ul. Filtrowej. Bierze z tylnego siedzenia teczkę z papierami, wydaje dyspozycje kierowcy i pewnym krokiem zmierza do swojego gabinetu na pierwszym piętrze. Kierowca i bez poleceń szefa wie, co robić. Znają się, bez urazy, jak łyse konie, bo gdzie wyznaczano Marianowi Banasiowi państwowe obowiązki, tam towarzyszył mu jego nieodłączny szofer. Według osób z otoczenia prezesa to nie tylko kierowca, ale i w pewnym sensie powiernik.