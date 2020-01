„Wypierpol” zamiast polexitu

Dzisiejsza władza zapewnia, że nie dąży do wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej. Ale dążenie czy niedążenie to jedno, a realne skutki polityki PiS i jej odbiór w Europie – drugie. Nawet bez zadeklarowania polexitu może dojść do tego, co Donald Tusk dość brutalnie określił jako „wypierpol”.

Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Staropolska maksyma sprawdziła się w przypadku opuszczenia Unii przez Wielką Brytanię. Zło brexitu w jakimś sensie zamieniło się w dobro, bo praktycznie wytrzebiło naśladowców. Było ich wielu, ale zamienili się w naprawiaczy Unii, od środka. Większym nieszczęściem są liderzy, którzy demolują u siebie zasady ustrojowe, obowiązujące we wspólnym europejskim domu. Taki jest los Polski Kaczyńskiego. Rządzący znają sondaże, z których wynika, że znaczna większość społeczeństwa nie wyobraża sobie opuszczenia europejskiej wspólnoty.