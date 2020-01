PiS idzie na wojnę z Europą

Obozowi władzy skończyły się argumenty prawne. Represje niewiele dają. Rządzący PiS wchodzi w kolejny etap wojny z sędziami: ma ich zmieść „słuszny gniew” suwerena. To argument, na który nie odpowie żaden prawnik, żadne „europejskie standardy”.

Opozycja doprowadziła w Senacie do odrzucenia ustawy „kagańcowej”. Przedtem zrobiła to, co zaniedbał Sejm, przyjmując ustawę w kilkanaście godzin. Odbyła się rzetelna debata, pojawiły poglądy ekspertów z całej Europy, sięgnięto po opinię Komisji Weneckiej, swoją przedstawiło Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE.

PiS odrzuci senacką uchwałę w sprawie ustawy „kagańcowej” bez problemu. Praca w Senacie służyła więc głównie demonstracji, jak należy uczciwie przygotowywać prawo.