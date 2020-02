– Ojczyzna w niebezpieczeństwie! – mówi władza.

Zbyt stary, żeby nosić broń i walczyć jak inni/wyznaczono mi z łaski poślednią rolę kronikarza/zapisuję nie wiadomo dla kogo dzieje oblężenia”. Tak pisał poeta. Więc zapisujmy. – Mam w nosie 60 profesorów. Jestem za Polakami – powiedział wiceminister polskiego rządu Janusz Kowalski. Musi mieć duży nos, ale rozum mniejszy. To jest dopiero upadek obyczajów, kultury, przejaw prostactwa. Walka z pseudoelitą, pomiatanie sędziami (prawem, konstytucją), pretensje prezydenta do profesorów wyższych uczelni – wszystko to przypomina rewolucję kulturalną w Chinach w latach 60.