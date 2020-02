Dzisiaj wszyscy Ministerstwo Sprawiedliwości krytykują, dlatego doceniam ciepły, ludzki gest Wirtualnej Polski, która postanowiła o tym ministerstwie pisać z sympatią.

Z różnych stron wylewa się hejt na to, co polskie. Nieprzyjazne reakcje wzbudza m.in. polski węgiel o nazwie Patriot Plus, sprzedawany na stacjach Orlenu, a także dostarczany metodą wysyłkową przez Pocztę Polską. Prywatna firma, która ten patriotyczny produkt wytwarza, podkreśla na Facebooku jego polskie pochodzenie zdjęciem kupy węgla z wbitą w nią polską flagą. Nie powstrzymuje to jednak rozmaitych specjalistów od obrażania Patriota Plus opiniami, że w polskich kopalniach węgiel o tak wysokich parametrach kaloryczności i niskim zasiarczeniu nie występuje, dlatego Patriot musi być węglem zagranicznym, prawdopodobnie rosyjskim.