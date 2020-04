Lekarze pod pręgierzem

Medycy są na celowniku. Odpowiedzą za to, że umierają pacjenci, że nie ma sprzętu i brakuje personelu. Posłuszni władzy prokuratorzy i hejterzy czekają na sygnał.

Zmienione procedury dotyczące ratownictwa medycznego powodują większe opóźnienia w udzieleniu pomocy – co czasami skutkuje śmiercią pacjenta.

Doktor A. w czasie ostatniego dyżuru spędził dokładnie pięć godzin na oddziale intensywnej terapii, w strefie brudnej, czyli zakażonej. Pracuje w szpitalu covidowym, więc przez cały czas musiał być w kombinezonie i masce. Po wyjściu, na emocjach, napisał do kolegi – lekarza anestezjologa: „Prawie się ugotowałem. A co będzie, jak przyjdzie upał? Nikt nowy do pomocy nie przyszedł. A tamte k… dalej na zwolnieniach”.

O co chodziło? A. od jakiegoś czasu pełni dyżury w asyście tylko jednej pielęgniarki.