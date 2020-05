Kolejny sukces Jana Komasy

Najnowszy film Jana Komasy „Sala samobójców. Hejter” zdobył nagrodę za najlepszy międzynarodowy film fabularny na nowojorskim Tribeca Film Festival – jednym z najważniejszych przeglądów niezależnego kina w USA; w tym roku organizowanym online. To sytuacja bez precedensu. „Hejter” jest pierwszym i jedynym jak dotąd polskim filmem, któremu udało się znaleźć w głównym konkursie tej prestiżowej imprezy i od razu ją wygrać. I to niespełna dwa miesiące po nominacji do Oscara za poprzedni film Komasy – „Boże Ciało”.