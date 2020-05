Kto stoi za Szymonem Hołownią

Szymon Hołownia dobrze wypadł w pierwszym politycznym teście. Bardzo możliwe, że gdyby wybory odbyły się 10 maja, stałby na pudle i walczył teraz w drugiej turze. Ale wyborów nie było, polityka się zmienia, nastroje też. Właśnie przybył nowy rywal z KO.

Szymona Hołownię łączy z Rafałem Trzaskowskim to samo pokolenie, ale prezydent Warszawy góruje nad nim politycznym doświadczeniem.

W minionym tygodniu Szymon Hołownia zagrzewał 15 tys. widzów swoich porannych spotkań na Facebooku: „To nie są wczasy, oni nam nie zafundowali przerwy, to nie jest tak, że potem się zbierzemy i pójdziemy. My musimy podtrzymywać gotowość bojową cały czas”. Jak co rano przekonywał widzów o ich sprawczości: „To jest dziewięć tygodni, więc jesteśmy w stanie się zmobilizować, bo zmienimy w ten sposób Polskę na pokolenia. Zrobimy to”. Sztab o zmianie daty wyborów wypowiada się ostrożnie.