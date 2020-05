Prof. Anna Rakowska-Trela, specjalistka od systemów wyborczych, o tym, czy nowa ustawa regulująca wybory trzyma demokratyczne standardy.

ANNA DĄBROWSKA: – Sejm trzy dni po tym, jak prezydent podpisał ustawę kopertową, już ją anulował. W niecałe dziesięć godzin uchwalił za to kolejną o wyborach prezydenckich. Mówią, że jest o niebo lepsza od tamtej. Wyborcy mogą być spokojni?

ANNA RAKOWSKA-TRELA: – Jest to z pewnością lepsza ustawa od tej tak zwanej kopertowej, bo trudno sobie wyobrazić od niej gorszą. Choć ostatnio uczę się, że moja wyobraźnia nie daje sobie rady z tym, co się z procesem wyborczym dzieje.