Z życia sfer

Napisała do mnie żona ważnego ministra, oburzona atmosferą podejrzeń, jaką media tworzą wokół niej oraz żon innych ważnych polityków obozu rządzącego.

„Stałyśmy się niesprawiedliwie obiektem lekceważenia, niewybrednych ataków, bezkarnie wymyśla się nam od »słupów« i bezwolnych marionetek naszych odnoszących sukcesy mężów” – skarży się. „A ja się Pana pytam, czym musi dysponować polityk chcący odnosić sukcesy? Otóż musi przede wszystkim dysponować odpowiednią żoną, dzięki której będzie mógł być człowiekiem uczciwym i niemającym sobie nic do zarzucenia i z którą połączy go nie tylko miłość i wzajemny szacunek, ale przede wszystkim rozdzielność majątkowa, żeby miał na kogo przepisywać działki, mieszkania i udziały w firmach, czyli to wszystko, co osiągnął i jeszcze ewentualnie osiągnie w służbie krajowi.