Podczas wiecu we Wrocławiu Rafał Trzaskowski zadał obecnemu prezydentowi szereg pytań. „Co PiS i pan prezydent zrobili dla ludzi, którzy są w potrzebie? Co z tymi, którzy z jakiegoś powodu nie mogą mieć dzieci? Co z rodzicami dzieci niepełnosprawnych?” – dopytywał kandydat Platformy.

Liczba potwierdzonych zakażeń na świecie: ponad 7,88 mln (ponad 430 tys. zgonów)

Liczba potwierdzonych zakażeń w Polsce: 29 393 (w tym 1247 zgonów)

Od soboty otwarte są granice z innymi krajami UE

Pamiętaj! Jeśli masz wątpliwości w związku ze stanem swojego zdrowia, dzwoń na całodobową infolinię NFZ: 800 190 590

Jeśli masz wątpliwości w związku ze stanem swojego zdrowia, dzwoń na Osoby przebywające za granicą mogą się zgłaszać pod całodobowy numer NFZ: (+48) 22 125 66 00

Rafał Trzaskowski: Tego Panu nie zapomnę

– Nie damy się podzielić. Mamy dość dzielenia! – mówił w niedzielę w Jeleniej Górze kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafał Trzaskowski. – Dzisiaj potrzebujemy silnego prezydenta. Rozmawialiśmy dzisiaj o branży turystycznej, o uzdrowiskach. I właśnie tutaj powinien być prezydent. Rozwiązywać te problemy.

Rafał Trzaskowski odniósł się też do prezydentury Andrzeja Dudy. – Prezydent powinien być przy ludziach, tam, gdzie są problemy. Ale przede wszystkim powinien być niezależny, a nie tylko słuchać prezesa jednej partii. I właśnie na tym nam zależy! Na silnym prezydencie! (...) Ważne, żeby nikt nas od Europy nie oddzielił. Na Dolnym Śląsku, gdzie się obejrzymy, widzimy inwestycje europejskie. Chcę zapewnić, że będziemy partnerem Unii. Będziemy walczyć, żeby Polska była respektowana.

Czytaj też: Efekt Trzaskowskiego

Podczas wiecu we Wrocławiu Rafał Trzaskowski zadał prezydentowi szereg pytań. „PiS ciągle mówi, że najważniejszy jest los polskich rodzin. Co PiS i pan prezydent zrobili dla ludzi, którzy są w potrzebie? Co z tymi, którzy z jakiegoś powodu nie mogą mieć dzieci? Dlaczego wycofaliście się z programu in vitro? Co z tymi, którzy dzieci stracili? Dlaczego przez cały czas próbuje się nas dzielić? Co z rodzicami dzieci niepełnosprawnych? (...) Gdzie pan był, panie prezydencie, gdy tu we Wrocławiu zaczynał się strajk kobiet? Wtedy mobilizowaliśmy się wszyscy przeciw czemuś. (...) Tego panu nie zapomnę. To, co mnie również boli, to pytanie podstawowe, co pan zrobił dla tych wszystkich zaszczuwanych dzieci, które padały ofiarą nienawiści?” – mówił kandydat Platformy.

PiS opiera kampanię na homofobii

Prezydent i kandydat PiS Andrzej Duda podczas wizyty w sobotę w Brzegu mówił: – Naszym dzieciom wmawia się dziś ideologię, coś co jest sprzeczne z najgłębszą logiką dojrzewania człowieka. Pokazuje to sytuacja, gdy z jednej z polskich telewizji wyrzucono posła, który powiedział, że to jest ideologia. Próbuje się nam wmówić, że to ludzie, a to po prostu ideologia.

Stwierdził, że w czasach komunizmu w Polsce starano się „ideologizować dzieci”. – To był bolszewizm. Dzisiaj też nam i naszym dzieciom próbuje się wciskać ideologię, ale inną. Zupełnie nową, ale to też jest neobolszewizm. Jeżeli w szkole przemyca się ideologię, żeby zmienić punkt widzenia dzieci i ustawić ich patrzenie na świat poprzez ich seksualizację w dziecięcym wieku, coś co jest sprzeczne z najgłębszą logiką dojrzewania człowieka w sposób spokojny i zrównoważony, to to jest ideologia i nic innego. Niech nikt nie próbuje sprowadzać naszych dzieci na złą drogę, bo na to nie pozwolimy − mówił Andrzej Duda.

Wieczorem w sobotę w programie Polsat News prezydent tłumaczył, że „nie straszy żadną ideologią, mówi o faktach takich, jakimi one są, nie życzy sobie, żeby edukatorzy wysyłani przez organizacje LGBT w szkołach edukowali seksualnie dzieci, bo to jest według niego indoktrynacja ideologiczna, a on jest zwolennikiem ochrony rodziny”.

Czytaj także: Wygraliśmy konkurs na najbardziej homofobiczny kraj UE

Z kolei poseł PiS Przemysław Czarnek w TVP Info powiedział: „Brońmy rodziny przed tego rodzaju zepsuciem, deprawacją, absolutnie niemoralnym postępowaniem, brońmy nas przed ideologią LGBT i skończmy słuchać tych idiotyzmów o jakichś prawach człowieka czy o jakiejś równości. Ci ludzie nie są równi ludziom normalnym i skończmy z tą dyskusją”.