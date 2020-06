Ponad 8 milionów zakażonych koronawirusem na świecie

Globalna liczba chorych na Covid-19 przekroczyła 8 milionów. Posłowie Koalicji Obywatelskiej dotarli do szczegółów umowy na respiratory, które Ministerstwo Zdrowia zamówiło za ponad 200 mln zł, ale wciąż większości z nich nie ma. Coraz większe oburzenie atakiem polityków PiS i prezydenta Andrzeja Dudy na osoby LGBT.

Dwaj posłowie opozycji, Michał Szczerba i Mariusz Joński, cały czas kontrolują dziwne transakcje Ministerstwa Zdrowia kierowanego przez Łukasza Szumowskiego. Najpierw zajmowali się sprawą bezwartościowych maseczek kupionych za kilka milionów złotych. W długi weekend weszli z tzw. kontrolą poselską do Agencji Rezerw Materiałowych oraz do resortu. Szukali zamówionych za ponad 200 mln zł respiratorów, a gdy tych nie znaleźli, chcieli zobaczyć podpisaną z firmą E&K umową na ich dostarczenie.

„Wobec kolejnych – pojawiających się w toku kampanii wyborczej i związanej z nią debaty publicznej – wypowiedzi wymierzonych w osoby LGBT (lesbijki, geje, osoby biseksualne i transpłciowe) wzywam do powstrzymania się od mowy wykluczenia i pogardy. Nieprzekraczalną granicą wolności słowa jest godność drugiego człowieka. Żadne okoliczności, w tym kampania wyborcza, nie mogą być uzasadnieniem dla dehumanizacji grupy społecznej oraz homofobicznej retoryki” – napisał dziś w specjalnym stanowisku rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar.

Sprzeciwiam się homofobicznej mowie wykluczenia i pogardy - stanowisko RPO https://t.co/cqRjjJm2PR — Adam Bodnar (@Adbodnar) June 15, 2020

Przypomniał dramatyczne wydarzenia z historii, gdy osoby „nieheteronormatywne były pozbawiane wolności, oznaczane różowym trójkątem w obozach koncentracyjnych i eksterminowane. W okresie powojennym zmuszane do przymusowego »leczenia« z orientacji seksualnej, jak wybitny naukowiec Alan Turing, który popełnił z tego powodu samobójstwo”.

„Wyrażam więc stanowczy sprzeciw wobec publicznych wypowiedzi osób pełniących wysokie funkcje w państwie, które w ostatnich dniach wskazywały, że »LGBT to nie ludzie, to ideologia« (tak Pan Poseł Jacek Żalek); »Ci ludzie nie są równi normalnym ludziom« (tak Pan Poseł Przemysław Czarnek); »próbuje nam się wmówić, że to ludzie, a to jest ideologia« (tak Pan Prezydent RP i kandydat na Prezydenta RP Andrzej Duda); »Polska bez LGBT jest najpiękniejsza« (tak Pan Poseł do PE Joachim Brudziński); czy też porównywały związek dwóch mężczyzn do przestępstwa zoofilii (tak Pan Poseł Tomasz Rzymkowski). Przypominam, że taka mowa wykluczenia i pogardy jest w demokratycznym państwie niedopuszczalna – nie usprawiedliwiają jej żadne okoliczności, w tym trwająca kampania wyborcza” – pisze Bodnar.

Całe oświadczenie Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara

Jak PiS i prezydent zaatakowali osoby LGBT

Prezydent i kandydat PiS Andrzej Duda podczas weekendowej wizyty w Brzegu mówił: – Naszym dzieciom wmawia się dziś ideologię, coś, co jest sprzeczne z najgłębszą logiką dojrzewania człowieka. Pokazuje to sytuacja, gdy z jednej z polskich telewizji wyrzucono posła, który powiedział, że to jest ideologia. Próbuje się nam wmówić, że to ludzie, a to po prostu ideologia.

Stwierdził, że w czasach komunizmu w Polsce starano się „ideologizować dzieci”. – To był bolszewizm. Dzisiaj też nam i naszym dzieciom próbuje się wciskać ideologię, ale inną. Zupełnie nową, ale to też jest neobolszewizm. Jeżeli w szkole przemyca się ideologię, żeby zmienić punkt widzenia dzieci i ustawić ich patrzenie na świat poprzez ich seksualizację w dziecięcym wieku, coś, co jest sprzeczne z najgłębszą logiką dojrzewania człowieka w sposób spokojny i zrównoważony, to to jest ideologia i nic innego. Niech nikt nie próbuje sprowadzać naszych dzieci na złą drogę, bo na to nie pozwolimy − mówił Duda.

Wieczorem w sobotę w programie Polsat News prezydent tłumaczył, że „nie straszy żadną ideologią, mówi o faktach takich, jakimi one są, nie życzy sobie, żeby edukatorzy wysyłani przez organizacje LGBT w szkołach edukowali seksualnie dzieci, bo to jest według niego indoktrynacja ideologiczna, a on jest zwolennikiem ochrony rodziny.

Z kolei poseł PiS Przemysław Czarnek w TVP Info powiedział: „Brońmy rodziny przed tego rodzaju zepsuciem, deprawacją, absolutnie niemoralnym postępowaniem, brońmy nas przed ideologią LGBT i skończmy słuchać tych idiotyzmów o jakichś prawach człowieka czy o jakiejś równości. Ci ludzie nie są równi ludziom normalnym i skończmy z tą dyskusją”.

W poniedziałek Andrzej Duda był w Lublinie, gdzie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim złożył kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II, ale nie było z nim Czarnka, który jest pracownikiem naukowym KUL. Na spotkaniu z mieszkańcami przemowie prezydenta towarzyszyły protesty, słychać było krzyki „Andrzej Duda to obłuda” i transparenty: „Homofobia zabija”, „Lubelszczyzna przeprasza za Czarnka” czy „Nie krzywdź bliźniego”.