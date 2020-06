Mizerski na bis

Przecież normalny człowiek nie chodzi po ulicy z informacją, że jest człowiekiem.

Wypowiedzią na temat LGBT Andrzej Duda poruszył ważny problem, jakim są w Polsce nie-ludzie. Do niedawna problem ten był zamiatany pod dywan – istnienie nie-ludzi uparcie negowano, a osoby, które przed nimi ostrzegały, były z debaty wykluczane albo w ogóle do niej niezapraszane. Tymczasem gwałtowne reakcje na słowa Andrzeja Dudy pokazują, że nie-ludzie są wszędzie, siejąc neobolszewizm i moralny zamęt. Podszywający się pod ludzi osobnicy atakują tradycyjne wartości i – jak ujął to jeden z biskupów – „próbują nam odebrać naszą polską i od przeszło 1050 lat chrześcijańską ziemię”.