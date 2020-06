„GW”: Handlarz bronią dostał za respiratory więcej, niż mówił resort

Według Johns Hopkins University liczba zakażonych koronawirusem na świecie przekroczyła 9 mln. Jest wśród nich lider światowego tenisa Novak Djoković, który wcześniej zapowiadał, że sprzeciwia się szczepieniom na Covid-19. Media opisują kolejne szczegóły umowy zakupu przez resort zdrowia respiratorów, których wciąż nie ma.

Epidemia koronawirusa w Polsce. Liczba potwierdzonych zakażeń: 32 527 (w tym 1 375 zgonów)

Liczba potwierdzonych zakażeń na świecie: ponad 9,1 mln (ponad 470 tys. zgonów)

Jeśli masz wątpliwości w związku ze stanem swojego zdrowia, dzwoń na Osoby przebywające za granicą mogą się zgłaszać pod całodobowy numer NFZ: (+48) 22 125 66 00 We wtorek Ministerstwo Zdrowia ogłosiło 300 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem, wciąż najwięcej jest ich w województwie śląskim (129). Zmarło kolejne 16 osób. Liczba zakażonych koronawirusem w Polsce wynosi już 32 527, w tym 1 375 zmarło. Najnowsze dane dot. wykonanych testów na #koronawirus w podziale na województwa.



https://t.co/Id68JbKTvP pic.twitter.com/Aji2cSLuOK — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) June 22, 2020 Ponad 9 mln chorych na Covid-19 Tymczasem według Johns Hopkins University, które zbiera globalne dane o koronawirusie, na świecie zakażonych jest już ponad 9 mln osób, a zmarło ponad 472 tys. chorych. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła, że w niedzielę 21 czerwca odnotowano rekordowy wzrost zakażeń – 183 020 nowych przypadków w ciągu doby. Ponad 116 tys. nowych zakażeń dotyczyło Ameryki Północnej i Południowej. Na całym świecie liczba zachorowań na Covid-19 wyniosła w niedzielę 8 708 008 przypadków i 461 715 zgonów. Dane statystyczne w rozbiciu na regiony świata, według klasyfikacji WHO, przedstawiają się następująco: Afryka – 2 169 999 przypadków zakażeń (przyrost dobowy 8464) i 4874 zgonów (przyrost dobowy 124)

Ameryka – 4 279 854 przypadków (116 041) i 219 144 zgonów (3 224)

Wschodni obszar Morza Śródziemnego – 897 403 przypadki (18 975) i 20 075 zgonów (515)

Europa – 2 527 618 przypadków zakażeń (17 922) i 193 086 zgonów (442)

Azja Południowo-Wschodnia – 580 533 przypadki (20 248) i 17 213 zgonów (399)

Obszar Zachodniego Pacyfiku – 204 860 przypadków (1 370) i 7310 zgonów (22) Znamy współczynnik R dla różnych województw Jak podaje portal TVN24.pl, współczynnik reprodukcji wirusa R wciąż wynosi dla Polski powyżej 1, co może świadczyć o tym, że pandemia u nas nie gaśnie. Najlepiej, gdy współczynnik jest znacznie poniżej jedności, najgorzej – gdy znacznie powyżej (jeśli np. wynosi on 2, oznacza to, że jeden zainfekowany zakaża średnio dwie kolejne osoby). Jak przypomina TVN24.pl, 25 marca Ministerstwo Zdrowia podało, że współczynnik R wynosił 2,6, 28 kwietnia – 1,11, zaś 13 maja minister Łukasz Szumowski poinformował, że spadł poniżej 1. W poniedziałek resort poinformował, że obecnie R jest na poziomie 1,11. Ministerstwo podało też dane tego współczynnika dla 14 z 16 województw. Najwyższe R mają łódzkie (2,09) oraz śląskie (1,53). W innych województwach współczynnik reprodukcji wirusa wynosi (dane za TVN24.pl): dolnośląskie 1,17

małopolskie 1,14

pomorskie 1,12

lubelskie 1,11

mazowieckie 1,07

opolskie 1

zachodniopomorskie 1

wielkopolskie 0,83

kujawsko-pomorskie 0,75

podlaskie 0,71

podkarpackie 0,59

warmińsko-mazurskie 0,51 „Respiratory widmo”. Resort przedpłacił 160 mln zł

W pierwszej połowie czerwca „Gazeta Wyborcza” i TVN ujawniły, że Ministerstwo Zdrowia zamówiło za ok. 200 mln zł respiratory, które wciąż nie dotarły. Umowę podpisano z lubelską spółką E&K, która takim sprzętem i na taką skalę nie obracała. Właścicielem spółki okazał się były handlarz bronią Andrzej Izdebski. Resort sam przyznał, że z ponad 1200 zamówionych aparatów dotarło zaledwie 50 sztuk. A producenci wymienionego w załączniku do umowy sprzętu mówili dziennikarzom, że spółce z Lublina niczego nie sprzedawali. Kiedy posłowie opozycji próbowali zobaczyć umowę kupna, okazało się, że nie ma jej w resorcie, jakiś pracownik wyniósł ją do domu. 1 czerwca wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński mówił w TVN24, że za respiratory dokonano przedpłaty – 130 mln zł. Teraz okazuje się, że to nieprawda, bo przedpłata wyniosła... 160 mln zł. Według Ministerstwa Zdrowia, które odpowiedziało na pytania „Gazety Wyborczej”, Cieszyński zastrzegał w telewizyjnej wypowiedzi, że dokładnych kwot nie ma w głowie i „mówił o ok. 130 mln zł zaliczki”. „Jak więc pani widzi, podawana suma była przybliżona [do] kwoty przedpłaty” – napisał resort zdrowia. Niebezpieczne ognisko wirusa w Niemczech W Niemczech, które generalnie całkiem nieźle radzą sobie z ograniczaniem pandemii, co jakiś czas wybuchają niebezpieczne ogniska koronawirusa. Najnowsze zlokalizowano w dużym zakładzie mięsnym Toennies w powiecie Gütersloh w Nadrenii Północnej-Westfalii. Covid-19 zdiagnozowano tam aż u 1553 pracowników. Z tego powodu zamknięto ośrodki opieki dziennej i szkoły w całym regionie, w obrębie fabryki przywrócono obostrzenia, które wprowadzano w marcu, gdy epidemia wybuchła. Wciąż nie ma informacji, czy i ilu z około 900 pracujących tam Polaków jest zakażonych. „Ciągle nie znamy prawdziwej skali kryzysu. Brakuje informacji o obywatelstwie osób zarażonych i poddanych kwarantannie, co utrudnia nam udzielanie pomocy – powiedział Deutsche Welle polski konsul generalny w Kolonii Jakub Wawrzyniak. W sumie zakładach pracuje około 6,5 tys. osób. Tymczasem Niemiecki Instytut Zdrowia Publicznego im. Roberta Kocha podał, że współczynnik reprodukcji koronawirusa w tym kraju jest obecnie szacowany na 2,76. „Prawdopodobnie właśnie z powodu lokalnych epidemii” – komentował szef instytutu Lothar Wieler. Według Koreańskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom druga fala koronawirusa już trwa w Korei Południowej. Dyrektor tej instytucji Jung Eun-kyeong powiedział w poniedziałek, że rozpoczęła się w majowym okresie wakacyjnym, a pierwsza fala zakończyła się w kwietniu, gdy liczba dziennie diagnozowanych przypadków spadła do ok. 10, a następnie nieznacznie wzrosła już na początku maja. Chiny zgłosiły 22 nowe przypadki koronawirusa w poniedziałek, w tym 13 w Pekinie (dzień wcześniej na 18 nowych zachorowań dziewięć było w stolicy). Kolejnych siedmiu pacjentów jest chorych na Covid-19, ale nie ma objawów (Chiny nie liczą takich pacjentów jako potwierdzonych przypadków). Liczba ofiar śmiertelnych w USA przekroczyła 120 tys. Według Johns Hopkins University w poniedziałek w Stanach Zjednoczonych zgłoszono co najmniej 30 911 nowych przypadków koronawirusa i 424 zgony. Jak podał wieczorem czasu polskiego „The New York Times”, Unia Europejska jest gotowa do wprowadzenia zakazu wjazdu dla obywateli USA od 1 lipca, czyli od momentu, kiedy Wspólnota zamierza zacząć otwierać swoje zewnętrzne granice. Powodem jest oczywiście bardzo trudna sytuacja epidemiczna w USA, której amerykański rząd cały czas nie opanował. Novak Djoković zakażony koronawirusem

Lider rankingu tenisistów Serb Novak Djoković, który wcześniej stwierdził, że nie zamierza się szczepić, właśnie ogłosił, że jest chory na Covid-19. Jako „antyszczepionkowiec” Djoković objawił się kilka tygodni temu, gdy zapowiedział, że jest przeciwny ewentualnym szczepieniom, jeśli tego będą wymagać od niego organizatorzy turniejów. Kilka dni temu zorganizował za to cykl tenisowy „Adria Tour”, który miał dawać kibicom namiastkę „normalności” w czasach, gdy rywalizacja sportowa została zamrożona. W turnieju mogli wziąć udział kibice, nie zachowywano dystansu społecznego, na zdjęciach z poszczególnych meczów trudno było dostrzec kogokolwiek w maseczce. Okazało się też, że po turnieju w Belgradzie ściągnięte na niego gwiazdy bawiły się w jednym z nocnych klubów. Również bez zachowania ostrożności. Efekt? Kolejne głośne nazwiska męskiego tenisa ogłaszały, że są zakażone, m.in. Dominic Thiem, Alexander Zverev i Gregor Dimitrov. Novak Djokovic and his wife Jelena tested positive for coronavirus. pic.twitter.com/xehb3CHEc5 — José Morgado (@josemorgado) June 23, 2020 Dziś w oficjalnym oświadczeniu Serb napisał, że on, a także jego żona są chorzy na Covid-17. Testy wykonane jego dzieciom dały wynik negatywny. „Jest mi bardzo przykro. Mam nadzieję, że ten przypadek nie skomplikuje sytuacji zdrowotnej żadnej innej osoby” – napisał Djoković. „Tak kontrowersyjne poglądy głosi, zgodnie z nimi postępuje i zaraża (to chyba odpowiednie słowo) swoim przykładem innych jeden z najbardziej rozpoznawanych sportowców na świecie. Nie żyjemy w czasach, w których racjonalność jest w najwyższej cenie, tym bardziej postępowanie wielkiego sportowca jest niebezpieczne” – pisał na blogu Krzysztof Matlak. Kolejny dzień kampanii wyborczej Robert Biedroń był w Olsztynie. „Musimy w końcu traktować Kościół sprawiedliwie, czyli go opodatkować i zlikwidować Fundusz Kościelny. Wycofać lekcje religii ze szkół i finansowanie nauczania religii w szkołach. Każda rodzina będzie miała w Polsce równe szanse. To jest miara rozwoju cywilizacyjnego naszego kraju, a nie kolejne świątynie. Bo po erze budowy kolejnych kościołów musimy rozpocząć erę budowy żłobków i przedszkoli. Ich nam dzisiaj brakuje” – mówił kandydat Lewicy. Szymon Hołownia o środowej wizycie Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych: „Wiele się mówi o naszych relacjach z USA, o naszym bezpieczeństwie. Pytanie, czy ta wizyta będzie w naszym interesie, czy tylko w interesie prezydenta na trzy dni przed wyborami. Jedno jest pewne, powinniśmy mieć dobre stosunki ze Stanami, ale nie tylko z administracją Donalda Trumpa. Powinniśmy zajmować się nie tylko zakupami sprzętu wojskowego, ale również cyberbezpieczeństwem czy bezpieczeństwem epidemicznym”. I jeszcze: „Mamy do czynienia z partnerem, który nie tyle kocha i miłuje, co bardzo lubi drogo sprzedawać wiele rzeczy”. Prezydent Andrzej Duda był dziś m.in. w Zakopanem. Mówił: „Cieszę się, że modernizacja Krokwi odbudowuje sportowy potencjał Zakopanego. Bardzo chciałbym, aby zostały zrealizowane kolejne inwestycje w zakresie narciarstwa”. Podsumowywał też swoją pierwszą kadencję: „To była polityka realizowana przede wszystkim dla rodziny, co, myślę, że tutaj na Podhalu dla was wszystkich jest jasne i zrozumiałe. To była polityka godności dla Polaków, dla Polski, godnego podnoszenia polskich spraw wszędzie tam, gdzie trzeba było o polskich sprawach prawdę mówić. Nigdy się tego nie obawiałem”. Jego komitet wyborczy zapowiedział zażalenie na decyzję sądu, który w trybie wyborczym uznał, że kandydat KO nie musi przepraszać za wypowiedź o milionie bezrobotnych. Rafał Trzaskowski w Urszulinie: „Będziemy wybierali między tym, czy prezydent powinien być prezydentem tylko jednej opcji politycznej, który będzie cały czas dzielił nas, wyszukiwał wszelkiego rodzaju różnic, szukał tematów zastępczych, czy będziemy mieli prezydenta silnego, ale skłonnego do współpracy. Skłonnego do tego, żeby się wziąć do roboty i zacząć rozwiązywać te problemy, które są problemami najważniejszymi”. Niektórym się wydaje, że coś im się "po prostu należy". Może należy się zastanowić? Przemyśl to. Najlepiej do 28 czerwca. pic.twitter.com/fnPoCa1KA0 — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) June 23, 2020 Władysław Kosiniak-Kamysz napisał na Twitterze, że po konferencji we Włocławku podeszła do niego pani Mieczysława ze Szczucina. Opowiadała, jak przed wyborami europejskimi byli tam premier Morawiecki i wicepremier Szydło, obiecując natychmiastową pomoc w związku z zagrożeniem powodziowym. „Do dziś jej nie dostaliśmy” – powiedziała kandydatowi PSL. Krzysztof Bosak mówił dziś w Grudziądzu: „Rząd najpierw chciał całkowitych wyborów korespondencyjnych, a teraz okazuje się, że nie potrafi takich przeprowadzić nawet Polakom żyjącym na emigracji. Wzywamy rząd do zajęcia się tą sprawą dzisiaj, nie za tydzień, nie po pierwszej turze wyborów. Wszyscy wyborcy powinni mieć prawo do zagłosowania. W Wielkiej Brytanii bardzo wielu Polaków nie otrzymało pakietów. W Kanadzie poczta poinformowała Polaków, że dostarczenie pakietów do komisji może trwać nawet 12 dni”. Ostatnia szansa na dopisanie się do spisu wyborców Chcesz dowiedzieć się co zrobić, aby zagłosować poza miejscem zamieszkania? Odpowiedź uzyskasz w kolejnym spocie edukacyjnym z serii zaplanowanej przez PKW. Zobacz więcej spotów https://t.co/Xh0RYfR54M pic.twitter.com/Xme1aZ0dMT — PKW/KBW (@PanstwKomWyb) June 14, 2020 Już tylko dziś można dopisać się do spisu wyborców. To ostatni moment dla tych, którzy chcą głosować w niedzielnych wyborach prezydenckich poza miejscem zameldowania lub zamieszkania. Jeśli chcemy głosować w innym lokalu wyborczym niż do tej pory, najłatwiej będzie dopisać się do spisu wyborów w nowym miejscu przez internet poprzez portal gov.pl. Musimy jednak mieć e-dowód lub profil zaufany. Oczywiście można to zrobić także bezpośrednio w urzędzie gminy – tam, gdzie zamierzamy głosować. Dopisanie się do spisu wyborców nie jest jedynym sposobem, żeby za pięć dni zagłosować poza miejscem zamieszkania. Jeśli nie wiesz, gdzie będziesz przebywał w niedzielę, możesz wystąpić o zaświadczenie o prawie do głosowania. Z nim można zagłosować w każdym lokalu wyborczym w kraju i za granicą. Ale trzeba pamiętać, że jeśli zaświadczenie się zniszczy lub zginie, kolejnego nie można otrzymać (nie będzie wtedy możliwości oddania głosu). Jak będzie wyglądał „Fort Trump”