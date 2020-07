Dopiero co stanowili polityczną anomalię, ale nagle urośli w siłę. I wygląda na to, że to wyborcy odrzucający logikę „wojny PO z PiS” rozstrzygną o wyniku wyborów prezydenckich.

Na placu boju pozostało tylko ich dwóch, przed nami wielki finał. W sondażach idealna niemal równowaga. Czasem ze wskazaniem na Andrzeja Dudę, innym razem na Rafała Trzaskowskiego. Żaden z kandydatów nie jest jednak w stanie wypracować przewagi wykraczającej poza margines błędu statystycznego. W projekcie wyborczym POLITYKI oraz Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) jak zwykle jednak sięgamy po bardziej wyrafinowane narzędzia badawcze. Z nadzieją, że pozwolą nam one nieco lepiej rozpoznać logikę tej nieprawdopodobnie wyrównanej rywalizacji.