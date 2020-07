Exit poll: Minimalna przewaga Dudy. Nie można wskazać zwycięzcy

Zakończyło się głosowanie w drugiej turze wyborów prezydenckich. Sondaż exit poll wskazuje na minimalną przewagę Andrzeja Dudy, ale wszystko może się jeszcze zdarzyć. Frekwencja wyniosła 68,9 proc. Oficjalne wyniki wyborów prezydenckich PKW poda do wtorku.

„Niech żyje Polska! Widzieliście tę wspaniałą frekwencję, prawie 70 proc. – dziękuję z całego serca. Wygrać wybory prezydenckie przy 70-procentowej frekwencji, to jest niebywała wiadomość, jestem ogromnie wzruszony, dziękuje z całego serca wszystkim moim rodakom” – powiedział w swoim sztabie Andrzej Duda po ogłoszeniu wyniku. „Gratuluję też Rafałowi Trzaskowskiemu takiego wyniku i jego wyborcom, że wzięli udział w wyborach” – mówił Duda. I wyliczał, komu wyraża swą wdzięczność: „Dziękuję wszystkim, którzy wspierali mnie w kampanii, którzy przychodzili na moje spotkania w czasie pięciu lat mojej prezydentury. Dziękuję za wszystkie głosy na temat mojej polityki. Absolutnie nic się nie zmieni. Będę państwa odwiedzał we wszystkich zakątkach Polski. Cieszę się z mojego zwycięstwa, na razie sondażowego, ale patrząc na poprzednie wyniki, to jeszcze, jak to mówią, mi urosło”.

Frekwencja w drugiej turze wyborów prezydenckich była wyższa niż w pierwszej (62,9 proc.) i wyniosła 68,9 proc. Podobnie jak dwa tygodnie temu najbardziej masowo do urn poszli wyborcy w wieku 50–59 lat (76,3 proc.). Najsłabiej dopisali wyborcy 60 plus, choć zagłosowało ich aż o 8,1 pkt proc. więcej niż w poprzedniej turze. Głosy oddało 74,9 proc. uprawnionych w wieku 40–49 lat, 66,6 30–39-latków i 67,2 proc. osób między 18. a 29. rokiem życia.

Sondaż wskazuje także przewagę Trzaskowskiego nad Dudą wśród wyborców do 49. roku życia (poparło go 64,4 proc. wyborców w wieku 18–29 lat, 55,4 proc. osób w wieku 30–39 lat i 55,2 proc. wyborców w wieku 40-49 lat). Wśród osób 50 plus zwyciężył urzędujący prezydent. W grupie wiekowej 50–59 lat poparło go 59,1 proc. wyborców (Trzaskowskiego 40,9 proc.), zaś wśród 60-latków i osób starszych Duda zdobył 61,7 proc., Trzaskowski – 38,3 proc.

Na koniec dodał: „Obiecuję, że Pałac Prezydencki nadal będzie otwarty dla ludzi o różnych poglądach, różnych przekonaniach”. „Chcę w tym momencie i z tego miejsca zaprosić dzisiaj jeszcze i na dziś do Pałacu Prezydenckiego pana Rafała Trzaskowskiego z jego małżonką na godzinę 23. Ja wiem, że późno, ale myślę, że nikt z nas nie będzie dzisiaj do późnych godzin spał” – mówił Duda. „Żebyśmy sobie podali rękę i żeby ten uścisk dłoni zakończył tę kampanię” – uzasadniał prezydent w Pułtusku. Cezary Tomczyk, szef sztabu Trzaskowskiego, na gorąco komentował w TVN24: „Z tego, co wiem, Rafał Trzaskowski na pewno dzisiejszy wieczór spędzi z rodziną. Dziś jest czas na liczenie głosów. Jeżeli poznamy oficjalne wyniki, do takiego spotkania zapewne i tak dojdzie”.

„Chcę z całego serca podziękować Agatce, Kindze i moim rodzicom. Wiecie, jak to jest, jak ktoś ma silne oparcie w domu, to może wygrać wszystko i największy trud jest w stanie unieść. Kiedy każdy telefon to jest ta moc, która wynika z miłości. Ogromnie jestem wdzięczny. Chcę podziękować sztabowi, załodze dudabusa, wszystkim, którzy nieśli ze mną trud tej kampanii. Dziękuję za wiarę w zwycięstwo. Dziękuję Jarosławowi Kaczyńskiemu, który od samego początku wierzył, że wygramy. Dziękuję Zbigniewowi Ziobro i Jarosławowi Gowinowi, całej Zjednoczonej Prawicy” – mówił prezydent Andrzej Duda podczas wieczoru wyborczego w Pułtusku. Szczególne podziękowania skierował także do premier Beaty Szydło, która „była przy mnie, jeździła ze mną w dudabusie, mogę powiedzieć, opiekowała się mną i dbała o to, żebym był mocny”. Podziękował także Marcinowi Mastalerkowi, ktory według prezydenta „nie jest już w czynnej polityce, ale dla ojczyzny ratowania przyszedł, żeby nam pomóc”. Andrzej Duda dziękował także premierowi Morawieckiemu, który „sam udał się w trasę” oraz wszystkim członkom trzech rządów Zjednoczonej Prawicy. „Będę z wami cały czas pracował” – zapewnił.

Na zaproszenie Andrzeja Dudy do Pałacu Prezydenckiego kandydat KO opowiedział: „Spotkanie to dobry pomysł, dziękuję. Najodpowiedniejszym momentem wydaje się czas zaraz po ogłoszeniu wyników wyborów przez PKW”.

W czasie swojego wieczoru wyborczego kandydat Koalicji Obywatelskiej dziękował ponad 10 mln Polek i Polaków, którzy oddali na niego głosy. „Pokazaliście wielką klasę” – mówił. I zapewniał: „Jutro obudzimy się w zupełnie innej Polsce!”. „Obiecuję wam, gwarantuję wam, że ten nasz sen, o którym mówiłem w Szczecinie, o Polsce, która potrafi znowu być razem, która potrafi odbudować wspólnotę, która skupia się na tym, co jest najważniejsze, która jest dumna ze swojej tradycji, patrzy w przyszłość, jest sprawiedliwa, europejska, tolerancyjna, w której nikt nas nie dzieli – jestem przekonany, że ten sen jutro się spełni, że spełni się to, co obiecywałem: że prezydent RP będzie miał tylko jednego szefa i tym szefem będzie naród i obywatele” – mówił Trzaskowski.

„Cokolwiek się stanie, będziemy dalej walczyć o wolne sądy, w obronie konstytucji, dalej będziemy walczyć w obronie praw kobiet” – zapowiadał Rafał Trzaskowski. „Zawsze będę stał przy słabszych i atakowanych. Przy tych, na których leje się nienawiść z tzw. mediów publicznych. Zawsze będziemy przy nich stać; zawsze będziemy ich bronić” – zapewniał kandydat KO. „Na 100 proc. doprowadzimy do tego, że ta władza, która – niestety – przede wszystkim próbuje nas dzielić, odejdzie w niepamięć i będziemy mogli razem, wszyscy w całej Polsce, bronić tego, co najważniejsze: równowagi władz, demokracji i przede wszystkim tego, że władza ma być dla obywatela, a nie odwrotnie” – mówił Trzaskowski.

Najwięcej osób do godz. 17 zagłosowało w województwach: mazowieckim (55,55 proc.), małopolskim (54,58 proc.) i łódzkim (52,96 proc.). Najniższą frekwencję na godz. 17 zanotowano w województwach: opolskim (46,20 proc.), warmińsko-mazurskim (48,65 proc.) i lubuskim (49,91 proc.). Biorąc pod uwagę miasta, najwyższą frekwencję ma wciąż Warszawa (57,69 proc.), potem Zielona Góra (57,24 proc.) i Poznań (55,08). Najmniej osób udało się do urn w Gdańsku (50,98 proc.), Katowicach (51,71 proc.), Gorzowie Wielkopolskim i Łodzi (51,91 proc.).

O godz. 18:30 Państwowa Komisja Wyborcza podała nowe informacje dotyczące frekwencji w drugiej turze wyborów prezydenckich. Na podstawie informacji zebranych ze wszystkich 25 423 obwodowych komisji wyborczych wiadomo, że 12 lipca 2020 r. do godz. 17 zagłosowało 52,1 proc. uprawnionych (wydano 15 295 512 kart do głosowania). W pierwszej turze frekwencja z godz. 17 wyniosła 47,89 proc. Pięć lat temu w wyborach prezydenckich o tej porze zagłosowało 40,5 proc. uprawnionych. Jak poinformował przewodniczący PKW sędzia Sylwester Marciniak, wydano 1 mln 129 tys. więcej kart do głosowania niż w pierwszej turze o tej samej porze.

„Dzień dobry państwu, dzień dobry Polsko. Piękny dzień, bo piękna pogoda i święto demokracji” – tak szef PKW sędzia Sylwester Marciniak rozpoczął pierwszą dziś konferencję prasową o godz. 10. Lokale wyborcze są otwarte od 7 rano. W kraju utworzono 25 423 tys. obwodowe komisji wyborcze, a za granicą 171. Jak dotąd wybory przebiegają spokojnie, odnotowano 253 zdarzenia łamiące prawo wyborcze (dwa tygodnie temu o tej porze było ich 167), głównie dotyczące niszczenia plakatów, ogłoszeń, naruszenia ciszy wyborczej. Doszły do tego dwa przypadki korupcji politycznej (nakłanianie do głosowania na konkretnego kandydata w zamian za 20 zł i 20-proc. zniżkę w sklepie).

My już zagłosowaliśmy. Zachęcam wszystkich do udziału w wyborach! Miłej niedzieli!

29 147 064 – tyle wynosi liczba osób ujętych w spisach wyborczych i uprawnionych do głosowania. W tym 519 431 (ok. 150 tys. więcej niż 28 czerwca) głosuje poza Polską. Przypomnijmy: w pierwszej turze wyborów prezydenckich frekwencja sięgała 64,51 proc.

Jak poinformowała Państwowa Komisja Wyborcza, frekwencja do południa wyniosła 24,73 proc. i wydano 7 209 052 karty do głosowania. To minimalnie więcej w porównaniu z pierwszą turą dwa tygodnie temu (24,08 proc.). Szef PKW sędzia Sylwester Marciniak szacuje, że do godz. 12 głos oddało ok. 100 tys. osób więcej niż 28 czerwca. To też zdecydowanie więcej niż w wyborach prezydenckich w 2015 r. – frekwencja do południa wyniosła wówczas 17,4 proc.

Przed drugą turą wysłano 673 939 pakietów wyborczych do głosowania korespondencyjnego, w tym 479 584 za granicę – to blisko 140 tys. więcej pakietów dla głosujących poza krajem niż w pierwszej turze. Wydano też 478 093 zaświadczeń o prawie do głosowania (270 tys. więcej).

Listę lokali wyborczych można znaleźć na stronie PKW. Na głosowanie trzeba zabrać dokument tożsamości, bo na jego podstawie zostaniemy znalezieni w spisie. Jeśli ktoś posiada zaświadczenie o prawie do głosowania, to musi je mieć przy sobie i oddać komisji.

Przypomnijmy, że tak jak przy pierwszej turze zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia w lokalu w tym samym czasie nie będzie mogła przebywać więcej niż jedna osoba na 4 m kw., nie licząc członków obwodowej komisji wyborczej, mężów zaufania i obserwatorów wyborczych.

W kolejkach do urn przed lokalem wyborcy powinni zachować dystans dwóch metrów, więc prawdopodobnie znów należy się spodziewać sznurów chętnych do głosowania. W samym lokalu wszyscy mają obowiązek zakrywania ust i nosa. Przy wejściu powinien znajdować się płyn do dezynfekcji rąk.

W wyborczą niedzielę Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 370 nowych potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem. Dotyczą osób z województw: wielkopolskiego (94), śląskiego (57), lubuskiego (48), podkarpackiego (46), lubelskiego (40), łódzkiego (29), małopolskiego (29), mazowieckiego (8), opolskiego (6), pomorskiego (5), podlaskiego (3), świętokrzyskiego (3) i dolnośląskiego (2). Zmarły trzy osoby z Gliwic i Poznania, u wszystkich wystąpiły choroby współistniejące. Łącznie w Polsce infekcję potwierdzono u 37 891 osób, zmarło 1 571. Resort podkreśla dziś: „W ciągu ostatniego tygodnia odnotowaliśmy zdecydowanie więcej przypadków osób, które wyzdrowiały (3402), niż zachorowały (1941)”.

O dodatkowych zasadach głosowania w związku z pandemią koronawirusa, wprowadzonych rozporządzeniem ministra Łukasza Szumowskiego między pierwszą a drugą turą wyborów, przypomina na Twitterze resort zdrowia:

Podstawowe zasady bezpieczeństwa w lokalach wyborczych



Pamiętaj o obowiązku ustąpienia pierwszeństwa:

seniorom

kobietom w ciąży

osobom z dziećmi do 3 lat

Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) July 10, 2020

Jak oddać ważny głos

Jak oddać ważny głos

Członek komisji poprosi nas o zdjęcie na chwilę maseczki, aby nas zidentyfikować. Następnie wyda nam jednostronicową kartę do głosowania z dwoma nazwiskami. Na każdej znajduje się informacja o sposobie głosowania. Autentyczność karty będą potwierdzały: wydruk pieczęci PKW (za granicą jest to pieczęć konsulatu) oraz odcisk pieczęci obwodowej komisji wyborczej.

Aby oddać ważny głos, należy wpisać znak „x” w kratkę znajdującą się po lewej stronie nazwiska wybranego kandydata. Za nieważny uznaje się głos, gdy wyborca w żadnej z kratek nie postawi znaku „x” lub zagłosuje na więcej niż jedną osobę. Jeśli ktoś ma taką potrzebę, może robić dopiski na karcie, nasz głos wciąż będzie ważny.

W wyborach będą mogły wziąć udział także osoby, które zdecydowały się na wariant korespondencyjny – jeśli nie dostarczyły swojego głosu do skrzynek pocztowych do piątku. Ci, którzy wybrali formę korespondencyjną, będą mogli osobiście lub za pośrednictwem innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania, w którym są wpisani do spisu. Trzeba pamiętać, że kopertę z pakietem wyborczym należy oddać do rąk członka komisji, a nie wrzucać do urny. Komisja musi najpierw rozpakować kopertę, sprawdzić, czy oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu jest pełne, czytelne, czy jest na nim podpis wyborcy. Sprawdzi też, czy wyborca jest w spisie i czy może zagłosować w danym lokalu. Następnie upewnia się, że koperta z kartą jest zaklejona, a jeśli tak, to wrzuci ją do urny.

Do kiedy głosujemy

Lokale wyborcze są otwarte od godz. 7 do 21. Nawet jeśli wyborca dotrze kilka minut przed jego zamknięciem, obwodowa komisja wyborcza musi umożliwić mu oddanie głosu. W przypadku zebrania się kolejki o godz. 21 jeden z członków komisji stanie na jej końcu i zamknie w ten sposób grupę osób, które jeszcze będą mogły zagłosować. Ci, którzy po godz. 21 zechcą dołączyć do kolejki, nie zostaną dopuszczeni do głosowania.

Do końca głosowania w całej Polsce obowiązuje cisza wyborcza. Nie wolno prowadzić agitacji wyborczej, czyli publicznie nakłaniać do głosowania w określony sposób. Za złamanie zakazu grozi grzywna, a za publikację sondaży od 500 tys. do miliona złotych. O tym, czy jakieś zachowanie stanowi złamanie ciszy wyborczej, decydują organy ścigania i sądy. Wyborca, który uzna, że naruszono ciszę, powinien to zgłosić bezpośrednio policji lub do prokuratury.

Zakładając scenariusz optymistyczny, oficjalne wyniki wyborów prezydenckich poznamy w poniedziałek wieczorem, może w nocy z poniedziałku na wtorek. W wersji pesymistycznej będzie to wtorek o godz. 23 – przekazała PKW.