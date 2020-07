OBWE: kampania homofobiczna, ksenofobiczna i antysemicka

Państwowa Komisja Wyborcza podała dane ze wszystkich 27 229 obwodów głosowania. Zgodnie z nimi Andrzej Duda uzyskał 51,03 proc. głosów, co oznacza, że opowiedziało się za nim 10 mln 440 tys. 648 wyborców.

W porównaniu do cząstkowych wyborów ogłoszonych rano, przewaga Dudy minimalnie się zmiejszyła. Frekwencja wyniosła 68,13 proc., co oznacza najlepszy wynik od drugiej tury wyborów prezydenckich w 1995 r., gdy Aleksander Kwaśniewski wygrał z Lechem Wałęsą.

Andrzej Duda dziękuje i prosi o wybaczenie

Prezydent na spotkaniu z mieszkańcami Odrzywołu (woj. mazowieckie) dziękował za oddanie na niego głosu. – Ogromnie dziękuję za ten niezwykły, wspaniały rezultat, który dzięki państwa głosom, dzięki państwa determinacji wyborczej tutaj osiągnąłem. Dziękuję wszystkim, którzy mnie wsparli i w wyborach swoimi głosami i wcześniej w czasie kampanii. Jestem ogromnie za to wdzięczny i muszę powiedzieć, że jestem wzruszony - podkreślił Andrzej Duda. Według danych PKW w drugiej turze Duda uzyskał w gminie Odrzywół wynik 86,31 proc.

Prezydent zaznaczył, iż trudno się nie zgodzić z tymi, którzy martwią się, że jesteśmy podzielonym narodem. – Ale przede wszystkim chcę podkreślić w tym kontekście jedno – tak to była bardzo ostra kampania, pewnie momentami za ostra. I tak jak powiedziałem wczoraj, jeżeli ktoś się poczuł urażony tym, co powiedziałem lub tym jak się zachowałem, czy to w czasie kampanii, czy w ciągu ostatnich pięciu lat proszę, żeby wybaczył mi i dał też szansę na to, żeby poprawić się przez następne pięć lat – zaznaczył Andrzej Duda.

Czytaj też: Ekspert Zybertowicz. Od wykluczania z polskości

Trzaskowski: Nie zmarnować energii

– Musimy zadbać o to, by energia, która została wytworzona przez ostatnie miesiące nie została zmarnowana – powiedział Rafał Trzaskowski w wygłoszonym w poniedziałek po południu oświadczeniu.

– Walczyliśmy do końca, ale jest to powód do wielkiej dumy dla tych wszystkich, którzy się nie poddali i stworzyli nadzieję na państwo obywatelskie, państwo bardziej efektywne – podkreślił Trzaskowski. – Będziemy walczyć dalej, bo to jest tylko kolejny etap w naszej walce, dlatego że musimy odzyskać państwo z rąk jednej partii i na pewno to zrobimy.

Rywal Andrzeja Dudy pogratulował wyniku urzędującemu prezydentowi. – Mam nadzieję, że w drugiej kadencji pokaże znacznie więcej niezależności. Ma szansę uwolnić się od swojej partii – stwierdził.

Trzaskowski przyznał, że trzeba wyciągnąć wnioski z kampanii i z wyniku. Zapowiedział też, że partie polityczne, zwłaszcza PO, muszą się otwierać na nowych ludzi i nowe idee. – Musimy zadbać o to, żeby ta energia, która została przez ostatnie miesiące wytworzona nie została zmarnowana. Obiecuję, że będziemy się starali tę energię zagospodarować - podkreślił Trzaskowski.

Adam Szostkiewicz: Głowa do góry, idziemy dalej

Małgorzata Trzaskowska: Będę dalej angażować się w sprawy kobiet

– Będę dalej działać i angażować się w sprawy kobiet w Polsce. Tej energii nie można teraz zmarnować – zadeklarowała w poniedziałek żona Rafała Trzaskowskiego, Małgorzata. – Jeszcze raz pragnę podziękować za Waszą mobilizację i za wszystkie głosy oddane na Rafała – napisała w poniedziałek na swoim profilu na Facebooku.

Trzaskowska podziękowała wszystkim kobietom, które „nie bały się wziąć sprawy w swoje ręce”. – Mówiłam o tym wcześniej i powiem to raz jeszcze – razem mamy super moc! – napisała. – Widziałam to na każdym ze spotkań, które odbyłam w ciągu tych ostatnich dwóch tygodni.

– Szczegóły wkrótce, ale jedno jest pewne już teraz: w nas jest siła – napisała Trzaskowska.

Czytaj też: „Drugie połówki” kandydatów. Różne jak Melania i Michelle

Duda wygrywa w Końskich, Trzaskowski w Lesznie

Andrzej Duda z poparciem 61,34 proc. wyborców wygrał drugą turę w Końskich, a Rafał Trzaskowski z poparciem 66,02 proc. zwyciężył w Lesznie. W tych miejscowościach miało dojść do debat między kandydatami. Do Końskich przyjechał jednak tylko Duda, a do Leszna – Trzaskowski.

Do równoczesnych spotkań, które przed drugą turą zastąpiły debatę między dwoma pretendentami do Pałacu Prezydenckiego, doszło przed tygodniem. Ubiegający się o reelekcję Andrzej Duda wziął udział w „debacie” TVP w Końskich w Świętokrzyskiem, a Rafał Trzaskowski spotkał się z dziennikarzami 20 redakcji w wielkopolskim Lesznie, w ramach organizowanej przez jego sztab „Areny prezydenckiej”.

Obaj w odwiedzonych miejscowościach zwyciężyli wcześniej w pierwszej turze. Duda w Końskich osiągnął wówczas 54,01 proc., a Trzaskowski 23,09 proc. Z kolei w Lesznie to Trzaskowski uzyskał większe poparcie – 42,51 proc., a Duda – 28,18 proc.

Rezultaty powtórzyły się drugiej turze. Duda wygrał w Końskich z wynikiem 61,32 proc., a Trzaskowski uzyskał 38,66 proc. Trzaskowski w Lesznie zwyciężył z większą przewagą. Zagłosowało na niego 66,02 proc. wyborców, a na Dudę – 38,66 proc.

Czarzasty sceptycznie o wspólnym froncie opozycji

– Zwycięstwo Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich było wynikiem ogromnego wsparcia rządu, programów socjalnych i olbrzymiego wsparcia mediów publicznych; skandalicznego, bo opartego na kłamstwie – powiedział w poniedziałek szef SLD, wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty w TVN24.

Szef SLD podkreślił, że 92 proc. osób, które w głosowało na Lewicę w wyborach parlamentarnych, w drugiej turze poparło Rafała Trzaskowskiego. Na pytanie o stworzenie wokół Trzaskowskiego zintegrowanego frontu opozycji, co zaproponował były szef PO Grzegorz Schetyna, Czarzasty stwierdził, że jest to „bardzo trudny proces”.

– Nie wiem, czy Trzaskowski wie i tego chce. Po drugie, są bardzo duże różnice programowe między poszczególnymi ugrupowaniami. Lewica głosowała na Trzaskowskiego, dlatego że uznała, iż jest wojna cywilizacyjna i Andrzej Duda będzie marnym prezydentem – powiedział Czarzasty. Zwrócił jednocześnie uwagę, że „Platforma Obywatelska - jej kierownictwo, będzie miała dużo gorzkiego sobie do powiedzenia – dzisiaj, jutro i pojutrze”.

– Nie wiem, czy liderem opozycji w Polsce może być PO, ale na pewno może nim być Rafał Trzaskowski. To jest naturalny kandydat, aby wokół niego skupiły się wszystkie siły opozycyjne niezależnie od różnic politycznych, bo przecież one pozostaną – powiedział z kolei w TOK FM były premier i szef SLD Leszek Miller. Zdaniem Millera „gdyby cała opozycja poszła do wyborów i zagłosowałaby na pana Trzaskowskiego, to dzisiaj można by otwierać szampany, ciesząc się z okazji jego zwycięstwa”.